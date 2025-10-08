Pascal Groß - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Pascal Groß ist ein deutscher Fußballspieler, der für Borussia Dortmund spielt. Vor seinem Wechsel zum BVB stand Groß in England bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Pascal Groß.

Biografie

Pascal Groß wurde 1991 in Mannheim geboren. Sein Vater Stephan Groß war ebenfalls Fußballspieler. Unter ihm als Trainer kam er beim VfL Neckarau ebenfalls zum Fußball. Seine professionelle Karriere begann 2007 bei der TSG Hoffenheim. In der Saison 2008/09 stand er das erste Mal bei einem Bundesliga-Spiel auf dem Platz.