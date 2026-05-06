Update am Abend: Merz, Trump und die Nimmermüden - der Tag

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erst ein Jahr im Amt, in den Umfragen aber ist Schwarz-Rot schon fast auf Ampel-Niveau. Der Kanzler sieht die Regierung trotzdem auf dem richtigen Weg. Kaum gestartet, wird die US-Militäraktion für sicheres Geleit in der Straße von Hormus offenbar schon wieder ausgesetzt. Und wie geht es weiter nach dem Ausbruch des Hantavirus auf der "Hondius"?

Ein Jahr schwarz-rote Koalition

Die Ausgangslage: Die Umfragewerte der Ampel waren schon durchwachsen - die aktuelle Koalition aber ist schon nach einem Jahr nah dran, das zu unterbieten. Nur noch 27 Prozent finden, dass Schwarz-Rot aktuell einen guten Job macht. Viel fehlt da nicht mehr zu den Tiefstwerten der Vorgänger, so die Zahlen im ZDF-Politbarometer. Kanzler Friedrich Merz hat schon im ersten Amtsjahr ähnlich schlechte Umfragewerte, wie sie Olaf Scholz im letzten Jahr seiner Amtszeit hatte.

heute in Deutschland am 06.05.2026 um 14:00 Uhr 06.05.2026 | 1:03 min

Die Zwischenbilanz: Die Regierung hatte sich einiges vorgenommen. Sie schob nicht Weniges an, über anderes berieten und beraten Kommissionen, manches steht aus - hier haben wir einen kleinen Überblick. Zu Reibereien jedenfalls führt einiges in der Koalition. Und was ihr im ersten Jahr mit Sicherheit geschadet habe, analysiert unser Berliner Kollege Bernd Benthin, sei "die ständige Verheißungsrhetorik".

Was sagt der Kanzler? Die Umfragewerte sehe er mit Sorge, räumt Merz im ZDF-Interview ein. Die Regierung bleibe "hinter dem selbstgestellten Anspruch zurück". Die Regierung sei aber trotzdem auf dem richtigen Weg, der aber sei noch lange nicht zu Ende. Merz' Fazit: "Wir haben x-fach mehr erreicht als die Ampel in dreieinhalb Jahren."

Was nun, Herr Merz? Sehen Sie das Interview mit dem Kanzler hier in voller Länge. Und ZDFheute live ordnet das Fazit des Kanzlers ein:

ZDFheute live am 06.05.2026 um 15:00 Uhr 06.05.2026 | 56:51 min

Trump: Hormus-Einsatz wird vorerst ausgesetzt

Das ist passiert: Der Einsatz sollte Schiffen die Fahrt durch die blockierte Straße von Hormus ermöglichen - wenig später scheint damit aber vorerst wieder Schluss zu sein. US-Präsident Donald Trump will die Operation "für kurze Zeit" aussetzen. Die US-Blockade iranischer Häfen bleibe aber in Kraft.

Der Stopp kommt überraschend: Kurz vor Trumps Ankündigung hatten sowohl Verteidigungsminister Pete Hegseth als auch Außenminister Marco Rubio noch für die Sicherungsoperation geworben. Trump schrieb nun, während des Stopps solle geprüft werden, ob nicht doch ein "umfassendes und abschließendes" Abkommen zwischen Washington und Teheran unterzeichnet werden könne. Es habe dafür "große Fortschritte" gegeben.

Wie geht es weiter? Das ist unklar. Am Mittwochmorgen drohte Trump Iran in einem weiteren Post erneut mit Militärschlägen, sollte dieser einem US-Vorschlag zur Beendigung des mehr als zweimonatigen Krieges nicht zustimmen. In Teheran hieß es, man prüfe den Vorschlag und werde dem Vermittlerstaat Pakistan eine Position dazu übermitteln.

ZDFheute Xpress am 06.05.2026 um 09:00 Uhr. 06.05.2026 | 0:22 min

Hantavirus-Schiff soll Kanaren anlaufen

Das ist der Stand: Nach dem tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff im südlichen Atlantik sind zwei erkrankte Besatzungsmitglieder und eine Kontaktperson von Bord geholt worden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation waren sie auf dem Weg in die Niederlande. Ihr Zustand sei "stabil".

Was war passiert? Die "Hondius" liegt seit Sonntag mit rund 150 Menschen an Bord vor Kap Verde vor der Westküste Afrikas vor Anker. Drei Menschen, darunter eine Deutsche, starben bisher an den Folgen des Virus. Labortests bestätigten eine Übertragung von Mensch zu Mensch - was selten und auf einen bestimmten südamerikanischen Virustyp begrenzt ist. Üblicherweise wird das Virus durch Ausscheidungen von Nagetieren übertragen.

Wie geht es weiter? Nachdem die Betroffenen von Bord geholt wurden, sollte das Schiff die Kapverden verlassen in Richtung der Kanareninsel Teneriffa. Die Regionalregierung lehnt es zwar ab, dass die "Hondius" dort anlegt, die Entscheidung darüber fällt aber letztlich die Regierung in Madrid. Dort hieß es, man komme entsprechenden Bitten der EU und der WHO nach.

ZDFheute Xpress am 06.05.2026 um 09:00 Uhr. 06.05.2026 | 0:24 min

Der Abend sportlich

Das Hinspiel war schon nichts für schwache Nerven: Am Abend könnte der FC Bayern erstmals seit 2020 wieder den Einzug ins Finale der Champions League klarmachen. Einfach wird das nicht, Titelverteidiger Paris Saint-Germain geht nach dem 5:4-Spektakel vor einer Woche mit einem Tor Vorsprung ins Rückspiel.

sportstudio am 05.05.2026, 18:55 Uhr 05.05.2026 | 0:50 min

Anpfiff ist um 21 Uhr. Nichts verpassen im Liveticker. Und hier können Sie ab 23:10 Uhr die Zusammenfassung sehen:

Sport | UEFA Champions League - Saison 2025/26 : Die Halbfinal-Rückspiele mit Bayern - PSG Spektakel zum Zweiten? Der FC Bayern muss in der heimischen Arena das 4:5 aus dem Hinspiel gegen PSG umbiegen. Dazu: Arsenal gegen Atletico Madrid. Livestream

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Zahl des Tages

Zwei mal 20 Meter messen die beiden Gemälde - also kaum zu übersehen. So hingen sie fast 50 Jahre lang in einem Soester Berufskolleg - ohne dass man wusste, welch hohen Wert sie tatsächlich haben. Schätzungen zufolge könnten es 40 Millionen Euro sein. Ihr Schöpfer: Gerhard Richter. Seit kurzem nun sind "Strich (auf Rot)" und "Strich (auf Blau)" im Kunstmuseum Münster ausgestellt - nach Angaben von Direktor Hermann Arnhold "mit die bedeutendsten Bilder" des Künstlers. In der Schule hängen jetzt Kopien.

heute in Deutschland am 06.05.2026 um 14:00 Uhr 06.05.2026 | 1:50 min

Gesagt

Wir haben immer noch viel Spaß. „ Mick Jagger, Rocksänger

Die nimmermüden Rolling Stones machen in New York Promo für Album Nummer 25: "Foreign Tongues" soll am 10. Juli erscheinen. "Es macht viel Spaß, erfordert aber auch viel Konzentration", sagt Sänger Mick Jagger. Ob es auch neue Konzerte oder gar eine Tournee gibt, erwähnten die Stones nicht.

hallo Deutschland am 06.05.2026 um 12:05 Uhr. 06.05.2026 | 0:58 min

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Streaming-Tipp für den Feierabend

Ivy ist frisch Single, als ihr ein Orakel prophezeit, dass sie mit ihrer großen Liebe bereits zusammen war. Und sie hat nur diesen Sommer Zeit, herauszufinden, welcher Ex damit gemeint ist. Die Prophezeiung stellt ihr Leben völlig auf den Kopf. My Ex - eine Serie voller Funken, Chaos und vielleicht sogar echter Liebe. (Erste Staffel, sechs Folgen à 45 Minuten)

27.04.2026 | 42:56 min

Rezept des Tages: Kartoffelrolle mit Ricotta-Füllung

Kulinarischer Mittelpunkt dieses Rezeptes von Mario Kotaska ist die Füllung für die Kartoffelrolle. Spinat, Ricotta, Parmesan, Knoblauch und Mandeln und dazu Salbeibutter geben viel Aroma.

Volle Kanne am 06.05.2026 ab 09:05 Uhr. 06.05.2026 | 5:55 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Thorsten Duin und das gesamte ZDFheute-Team