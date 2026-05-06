Standort-Schließungen: Curevac wirft Biontech "Täuschung" vor

Corona-Impfstoff-Engpass durch Rückzug?:"Getäuscht": Curevac-Gründer attackiert Biontech
Biontech schließt nicht nur eigene Standorte, sondern auch des übernommenen Konkurrenten Curevac. Der spricht von "Täuschung". Zudem wird vor Engpässen bei Impfstoffen gewarnt.
Nach der Übernahme des Biotechunternehmens Curevac durch Biontech wirft Curevac-Gründer Ingmar Hoerr dem Konkurrenten Täuschung vor. Hintergrund sind die Schließungspläne von Biontech für den Standort Tübingen kurz nach der Übernahme.
"Ich finde es total unlauter. Das ist fast schon Trickserei meiner Meinung nach, weil wir alle im guten Glauben gehandelt haben, dass die Übernahme im Sinne von Curevac sei und dadurch ein gemeinsames, starkes Unternehmen wird", sagte Hoerr der Deutschen Presse-Agentur.
Curevac: "Die Übernahme hätte nie erfolgen dürfen"
Es war laut Hoerr vereinbart, ein gemeinsames Unternehmen zu schaffen, das sich gegenseitig befruchtet.
Hoerr vermutet hinter dem Vorgehen, dass Biontech Patentstreitigkeiten mit Curevac umgehen wolle. "Die Investoren haben sich mit Versprechungen einlullen lassen. Das könnte Biontechs Strategie von Anfang an gewesen sein."
Biontech will 1.860 Stellen streichen
Die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci hatten im März bekanntgegeben, Biontech verlassen und eine neue Firma gründen zu wollen. Die Eheleute kündigten an, spätestens Ende 2026 auszuscheiden. In dem neuen Unternehmen möchten sich die beiden Mediziner der Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten auf mRNA-Basis widmen, hieß es.
Das Management von Biontech will mehrere Standorte schließen - darunter auch Einrichtungen von Curevac. Nach Angaben des Unternehmens sind rund 820 frühere Curevac-Beschäftigte betroffen. Der Tübinger Standort soll bis Ende 2027 aufgegeben werden.
Die Biontech-Führung begründet die Pläne mit einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kostensenkungen. Ebenfalls geschlossen werden sollen die Biontech-Produktionsstätten in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur. Insgesamt könnten bis zu 1.860 Stellen von den Plänen betroffen sein, hieß es aus der Zentrale in Mainz.
Institut warnt vor Impfstoff-Engpässen
Auch der Rückzug des Unternehmens aus der Impfstoffproduktion in Deutschland sorgt für Kritik. Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien, sagte der Nachrichtenagentur Reuters:
Die Bundesregierung sollte daher prüfen, ob auch ohne die Biontech-Produktionsstätten im Krisenfall ausreichend Kapazitäten für Impfstoffe in Deutschland und den europäischen Nachbarstaaten verfügbar seien. "Wenn dies nicht der Fall ist, sollte sie mit industriepolitischen Maßnahmen wie Subventionen oder Buy-European-Vorschriften für die Krankenversicherungen dafür sorgen, dass Produktionskapazitäten für strategische Güter wie Impfstoffe ausreichend in Deutschland und den Nachbarländern vorgehalten werden", sagte Dullien.
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