Wie gut macht Friedrich Merz seinen Job als Bundeskanzler? Die Mehrheit der Menschen ist laut Umfragen unzufrieden. So schneidet Merz im Vergleich zu Scholz und Merkel ab.

Unbeliebter als Scholz: So steht es für Merz in den Umfragen

Wie wird Bundeskanzler Friedrich Merz in Umfragen ein Jahr nach seinem Amtsantritt bewertet? Der Vergleich seiner Arbeit mit den Vorgängern Angela Merkel und Olaf Scholz. 06.05.2026 | 0:22 min

Er brauchte zwei Anläufe bei der Wahl vor einem Jahr im Bundestag, doch nun regiert Friedrich Merz (CDU) seit dem 6. Mai 2025 als Bundeskanzler. Wie fällt seine Bilanz in den Umfragen aus?

Friedrich Merz: Mehrheit findet seine Arbeit als Kanzler eher schlecht

Schon nach einem Jahr ist die Unzufriedenheit teils größer als während der gesamten Kanzlerschaft von Olaf Scholz (SPD). Zu Beginn seiner Amtszeit hatte Friedrich Merz laut ZDF-Politbarometer noch eine Mehrheit der Menschen hinter sich, doch schon etwa fünf Monate nach Amtseinführung kippte die Meinung. Seit Oktober denken die meisten Befragten, dass Merz keine gute Arbeit leistet.

Gerade in den vergangenen Wochen sind die Menschen in Deutschland laut Umfrage nochmal deutlich unzufriedener geworden mit seiner Arbeit. Nur noch 30 Prozent der Befragten denken, dass er seinen Job insgesamt "eher gut" macht. 65 Prozent sind laut der letzten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen aus dem April unzufrieden.

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Vergleicht man die Umfragewerte des jeweils ersten Jahres nach dem Amtsantritt von Angela Merkel (CDU), Olaf Scholz und Friedrich Merz, schneidet der amtierende Bundeskanzler Merz mit deutlichem Abstand am schlechtesten ab.

Beliebtheit nach einem Jahr im Amt ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Merz, Scholz und Merkel: Die Kanzler-Umfragewerte im Vergleich

Damit bekommt Friedrich Merz schon im ersten Amtsjahr ähnlich schlechte Umfragewerte, wie sie Olaf Scholz im letzten Jahr seiner Amtszeit hatte. Die Arbeit des früheren SPD-Bundeskanzlers hielten 2024 während der großen Streitigkeiten der Ampel-Regierung zeitweise nur 28 Prozent der Befragten für eher gut.

Zustimmungswerte von Merkel, Scholz und Merz ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Gerade im Vergleich zu Angela Merkel schneiden die beiden Nachfolger schlechter ab. Während ihrer gesamten Amtszeit stand laut den Umfragen durchgehend eine Mehrheit der Bevölkerung hinter ihrer Arbeit - Merkels schlechtester Wert lag 2010 bei 50 Prozent Zustimmung zu ihrer Arbeit.

Ein Jahr nach Amtsantritt steht die Bundesregierung unter Kanzler Merz (CDU) unter Druck. In der Koalition blockieren sich die Partner, obwohl Reformen dringender denn je sind. 03.05.2026 | 2:46 min

Projektion: CDU mit niedrigsten Umfragewerten seit Jahren

Schon jetzt ist die schwarz-rote Regierung von Merz so unbeliebt wie die Ampel-Koalition nach drei Jahren Arbeit. Nur noch 27 Prozent finden, dass die Bundesregierung aktuell einen guten Job mache. Damit ist sie nicht mehr weit von den Tiefstwerten der Vorgänger entfernt.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Blickt man auf die Umfragewerte der Parteien im ZDF-Politbarometer, hatte die Union (CDU/CSU) zuletzt die schlechtesten Werte seit der Nominierung von Friedrich Merz als Kanzlerkandidat.

So haben sich die Umfragen entwickelt ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die AfD hat in letzter Zeit hohe Umfragewerte und überholte im April 2026 erstmals in der Sonntagsfrage des ZDF-Politbarometers die Union. Die SPD hat zuletzt deutlich eingebüßt. Die Grünen schwankten zwischen 10 und 15 Prozent, während die Linke ihr vergleichsweise hohes Niveau seit der Bundestagswahl halten kann. Die FDP verharrt zuletzt durchgehend unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde.

Merz: Warum ist der Kanzler so unbeliebt?

Warum wird Friedrich Merz so schlecht bewertet? Zwar arbeiten CDU, CSU und SPD in einer sehr komplizierten Weltlage - Trump, Iran, schwächelnde Wirtschaft - und mit der AfD im Nacken, analysiert ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann:

Ein Jahr ist Friedrich Merz nun Kanzler, seine Umfragewerte sind ein Desaster. ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann fragt: Was hat Merz erreicht? Was nicht? Und warum ist er so unbeliebt? 03.05.2026 | 14:34 min

Aber man könne nicht alles auf die Umstände schieben. Die Werte von Friedrich Merz könnten trotz der vielen Krisen besser sein, sagt Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte.

Das Problem sei sein schlechter Führungsstil. "Wer viele Dinge anordnet, aber die Anordnung wie eine Handlungssimulation bei den Wählern ankommt, aus der nichts folgt, dann wird man skeptisch." Wenn er mit Angst oder gar Beschimpfungen von Wählenden arbeite, sei es schwer, "Vertrauen in so eine Führungsperson aufzubauen".

Redaktion: Lukas Wagner, Kathrin Wolff