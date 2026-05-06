Ein Jahr im Amt:Unbeliebter als Scholz: So steht es für Merz in den Umfragen
von Robert Meyer
Wie gut macht Friedrich Merz seinen Job als Bundeskanzler? Die Mehrheit der Menschen ist laut Umfragen unzufrieden. So schneidet Merz im Vergleich zu Scholz und Merkel ab.
Er brauchte zwei Anläufe bei der Wahl vor einem Jahr im Bundestag, doch nun regiert Friedrich Merz (CDU) seit dem 6. Mai 2025 als Bundeskanzler. Wie fällt seine Bilanz in den Umfragen aus?
Friedrich Merz: Mehrheit findet seine Arbeit als Kanzler eher schlecht
Schon nach einem Jahr ist die Unzufriedenheit teils größer als während der gesamten Kanzlerschaft von Olaf Scholz (SPD). Zu Beginn seiner Amtszeit hatte Friedrich Merz laut ZDF-Politbarometer noch eine Mehrheit der Menschen hinter sich, doch schon etwa fünf Monate nach Amtseinführung kippte die Meinung. Seit Oktober denken die meisten Befragten, dass Merz keine gute Arbeit leistet.
Gerade in den vergangenen Wochen sind die Menschen in Deutschland laut Umfrage nochmal deutlich unzufriedener geworden mit seiner Arbeit. Nur noch 30 Prozent der Befragten denken, dass er seinen Job insgesamt "eher gut" macht. 65 Prozent sind laut der letzten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen aus dem April unzufrieden.
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Vergleicht man die Umfragewerte des jeweils ersten Jahres nach dem Amtsantritt von Angela Merkel (CDU), Olaf Scholz und Friedrich Merz, schneidet der amtierende Bundeskanzler Merz mit deutlichem Abstand am schlechtesten ab.
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Merz, Scholz und Merkel: Die Kanzler-Umfragewerte im Vergleich
Damit bekommt Friedrich Merz schon im ersten Amtsjahr ähnlich schlechte Umfragewerte, wie sie Olaf Scholz im letzten Jahr seiner Amtszeit hatte. Die Arbeit des früheren SPD-Bundeskanzlers hielten 2024 während der großen Streitigkeiten der Ampel-Regierung zeitweise nur 28 Prozent der Befragten für eher gut.
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Gerade im Vergleich zu Angela Merkel schneiden die beiden Nachfolger schlechter ab. Während ihrer gesamten Amtszeit stand laut den Umfragen durchgehend eine Mehrheit der Bevölkerung hinter ihrer Arbeit - Merkels schlechtester Wert lag 2010 bei 50 Prozent Zustimmung zu ihrer Arbeit.
Projektion: CDU mit niedrigsten Umfragewerten seit Jahren
Schon jetzt ist die schwarz-rote Regierung von Merz so unbeliebt wie die Ampel-Koalition nach drei Jahren Arbeit. Nur noch 27 Prozent finden, dass die Bundesregierung aktuell einen guten Job mache. Damit ist sie nicht mehr weit von den Tiefstwerten der Vorgänger entfernt.
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Blickt man auf die Umfragewerte der Parteien im ZDF-Politbarometer, hatte die Union (CDU/CSU) zuletzt die schlechtesten Werte seit der Nominierung von Friedrich Merz als Kanzlerkandidat.
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Die AfD hat in letzter Zeit hohe Umfragewerte und überholte im April 2026 erstmals in der Sonntagsfrage des ZDF-Politbarometers die Union. Die SPD hat zuletzt deutlich eingebüßt. Die Grünen schwankten zwischen 10 und 15 Prozent, während die Linke ihr vergleichsweise hohes Niveau seit der Bundestagswahl halten kann. Die FDP verharrt zuletzt durchgehend unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde.
Merz: Warum ist der Kanzler so unbeliebt?
Warum wird Friedrich Merz so schlecht bewertet? Zwar arbeiten CDU, CSU und SPD in einer sehr komplizierten Weltlage - Trump, Iran, schwächelnde Wirtschaft - und mit der AfD im Nacken, analysiert ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Diekmann:
Aber man könne nicht alles auf die Umstände schieben. Die Werte von Friedrich Merz könnten trotz der vielen Krisen besser sein, sagt Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte.
Das Problem sei sein schlechter Führungsstil. "Wer viele Dinge anordnet, aber die Anordnung wie eine Handlungssimulation bei den Wählern ankommt, aus der nichts folgt, dann wird man skeptisch." Wenn er mit Angst oder gar Beschimpfungen von Wählenden arbeite, sei es schwer, "Vertrauen in so eine Führungsperson aufzubauen".
Redaktion: Lukas Wagner, Kathrin Wolff
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