Haushalt, Krankenkassen, Reformen: So steht es um Schwarz-Rot

Die Koalition bringt eine Finanzreform der Krankenkassen auf den Weg und beschließt Eckpunkte für den Haushalt. Die Stimmung in der Koalition hellt das aber kaum auf.

So steht es um die Koalition: Sie garantieren für nichts

Das Kabinett hat die Gesundheitsreform auf den Weg gebracht und Eckpunkte für den Haushalt 2027 beschlossen. ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz von Finanzminister Klingbeil und ordnet ein. 29.04.2026 | 45:59 min

Friedrich Merz wählt an diesem Mittwoch die ganz großen Worte. Die Finanzreform der gesetzlichen Krankenkassen sei historisch. Überfällig seit Langem.

Diese Reform der Krankenversicherung stellt eine der größten Sozialstaatsreformen der letzten Jahrzehnte dar. „ Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Dann lobt der Kanzler seine Koalition. Sie sei "entscheidungswillig und entscheidungsfähig", sagt Merz. Daran hatte es zuletzt Zweifel gegeben. Bis zuletzt hatte die Koalition um die Reform gerungen.

Und ob sich Schwarz-Rot auf die Eckpunkte für den Haushalt 2027 würde einigen können - auch das war bis zuletzt nicht hundertprozentig sicher.

Bei der Haushaltsplanung des Bundes für 2027 stehen nach längerem Koalitionsstreit jetzt die Eckpunkte des Finanzministeriums: Neuverschuldung 110 Mrd. Euro, mit Sonderschulden sogar 200 Mrd. 29.04.2026 | 2:38 min

Wo es in der Koalition knirscht

Doch anstatt sich nun, am Tag der Entscheidung, voll und ganz hinter die eigene Koalition zu stellen, säht Merz selbst Zweifel an der Stabilität des eigenen Bündnisses. Auf die Frage, ob Schwarz-Rot bis 2029 halte, sagt er:

Garantieren kann niemand für nichts. „ Friedrich Merz, CDU

Solche Sätze zeigen, dass es knirscht in der Koalition. Vor zwei Wochen soll Merz seinen Finanzminister angebrüllt haben. Merz dementiert das, Lars Klingbeil (SPD) bestätigt es. Sagt zumindest, dass er sich gerne anbrüllen lasse, wenn er zum Beispiel gegen die Streichung des 1. Mai als Feiertag argumentiert.

Zwar bemüht sich Klingbeil um verbale Abrüstung. Sein Vertrauensverhältnis zu Merz sei uneingeschränkt, sagt er. Doch er hat an diesem Mittwoch auch eine Spitze gegen Merz mitgebracht.

Das Bundeskabinett berät über den Haushalt 2027. Dazu seien die Gegensätze der Regierungsparteien erstmal überbrückt worden, so ZDF-Korrespondent Schmiese. Jetzt gehe es an die Detailplanung. 29.04.2026 | 1:05 min

Klingbeils Spitze gegen Merz

Er trete dafür ein, dass die gesetzliche Rente stabil bleibe, so Klingbeil bei der Vorstellung der Eckpunkte für den Haushalt. Das habe etwas mit "Respekt" vor den Rentnerinnen und Rentnern zu tun, wiederholt er ein Wording von Ex-Kanzler Olaf Scholz.

Was ist das anderes als Kritik an Merz, der davon gesprochen hatte, dass die gesetzliche Rente allenfalls noch eine Basisabsicherung darstelle?

Zu Beginn der Woche hatte Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) angekündigt, die Koalition immer dann zu blockieren, wenn es darum gehe, "Rechte für Arbeitnehmer abzubauen". Hier klingt Schwarz-Rot schon deutlich weniger entscheidungsfähig.

Mit seiner Aussage, die gesetzliche Rente werde nur noch eine "Basisabsicherung" im Alter sein, sorgt der Kanzler für Diskussionen. Nicht zuletzt innerhalb der eigenen Koalition. 21.04.2026 | 2:53 min

Unionsfraktion signalisiert schon Widerstand

Mit dem heutigen Tag sind die Reibereien in der Koalition also keineswegs ausgeräumt. Im Gegenteil. Klingbeil selbst verweist darauf, dass es nun darum gehe, den Haushalt 2027 und die geplante Reform der Einkommensteuer auszubuchstabieren. Hier erwarte er noch harte Verhandlungen.

Nicht nur Klingbeil, Chef einer Partei, die in Umfragen zuletzt gerade einmal auf 12 Prozent kam, steht dabei unter Druck. Auch CDU-Chef Merz, dessen Partei gerade hinter der AfD liegt, bekommt den Druck aus den eigenen Reihen zu spüren.

Noch im Februar hatte der CDU-Parteitag eine Zuckersteuer abgelehnt. Wird die Partei nun einer Zuckerabgabe auf Softdrinks, wie sie jetzt geplant ist, im Bundestag wirklich zustimmen? Aus der Unionsfraktion gibt es bereits kritische Stimmen. Auch Steuererhöhungen für Reiche dürften in der Union auf Widerstand stoßen.

Der aktuelle Haushalt ist unter anderem durch Aufrüstung und Militarisierung geprägt. "Es wird zu Einschränkungen für die Bevölkerung führen", so Sören Pellmann, Fraktionsvorsitzender Die Linke. 29.04.2026 | 5:05 min

Scheitern der Koalition unwahrscheinlich

Fakt ist: Die Koalition hat mit den Eckpunkten für den Haushalt viele strittige Detailfragen noch nicht geklärt. Sie bleibt vage und verschiebt Konkretes auf die kommenden Wochen. Wann, wenn nicht jetzt, setzt die Koalition die versprochenen Reformen um?

Dass die Koalition scheitert, dürfte unwahrscheinlich sein. Schließlich habe Schwarz-Rot eine "wahnsinnig hohe Verantwortung", sagt Lars Klingbeil. Die Koalition ist dazu verdammt, sich zu einigen. Aber leise wird das wahrscheinlich nicht ablaufen.