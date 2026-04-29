  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Krankenkassen-Reform: Was auf gesetzlich Versicherte zukommt

Grafiken

Beiträge, Zuzahlungen, Leistungen:Das könnte Sie die Krankenkassen-Reform kosten

von Marie Ries

|

Die Finanzierung der Krankenkassen soll reformiert werden. Nach vielen Debatten steht nun ein Gesetzentwurf - aber was bedeuten die Maßnahmen konkret für gesetzlich Versicherte?

Ein Stethoskop, Maersk-Container und eine Tankstelle nebeneinander gereiht

Das Kabinett hat die Gesundheitsreform auf den Weg gebracht und Eckpunkte für den Haushalt 2027 beschlossen. ZDFheute live ordnet ein.

29.04.2026 | 45:59 min

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf Krankenkassen-Reform beschlossen. Vorgesehen ist unter anderem eine um 300 Euro höhere Beitragsbemessungsgrenze ab 2027, die bisher bei 5.812,50 Euro liegt und auch regulär jährlich erhöht wird. Diese Grenze ist die maximale Einkommenshöhe, bis zu der Krankenkassenbeiträge gezahlt werden, für das darüber liegende Gehalt dann nicht mehr.

Beispielrechnung: Wer mit höheren Krankenkassen-Beiträgen rechnen muss

Auch die kostenlose Mitversicherung von Ehepartner*innen soll in vielen Fällen abgeschafft werden. Ausnahmen gibt es für Paare im Rentenalter, mit Kindern unter sieben Jahren, Kindern mit Behinderungen oder pflegebedürftigen Angehörigen. Für alle anderen Ehepaare soll nach der Reform bei Mitversicherung ein Beitragszuschlag auf das beitragspflichtige Bruttoeinkommen in Höhe von 2,5 Prozentpunkten fällig werden.

So sollen sich die Beiträge ändern

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Grafik zeigt: Höhere Beiträge zahlen vor allem Besserverdienende und Ehepaare, bei denen eine*r der Eheleute über den oder die andere mitversichert ist. Wer weniger als 5.812,50 Euro brutto verdient und niemanden durch eine Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft mitversichert, zahlt durch die geplanten Maßnahmen keine höheren Beiträge.

Zuzahlungen für Medikamente werden teurer - und was noch geplant ist

Auch Zuzahlungen für Arzneimittel sollen teurer werden. Grundsätzlich betragen diese weiterhin 10 Prozent des Medikamentenpreises, allerdings steigen die Mindest- und Höchstzuzahlungen: Bisher lagen sie zwischen 5 und 10 Euro, künftig sollen es zwischen 7,50 und 15 Euro sein.

So sollen sich Zuzahlungen ändern

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Außerdem im Gesetzentwurf enthalten: Kosten für homöopathische Behandlungen sollen nicht mehr von den Krankenkassen übernommen werden und der Zuschuss zum Zahnersatz soll sinken.

SGS-Warken-Slomka

"Wir alle haben was davon, wenn wir die Beiträge stabilisieren", so Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU).

28.04.2026 | 6:30 min

Nicht nur Versicherte sind von Sparmaßnahmen betroffen: So sollen bei den Krankenkassen selbst etwa Verwaltungskosten begrenzt und Werbekosten halbiert werden. Weitere geplante Sparmaßnahmen betreffen die Pharmaindustrie, Kliniken und Ärzt*innen. Nach der Billigung durch das Kabinett muss der Bundestag dem Gesetzentwurf noch zustimmen.

Redaktion: Kathrin Wolff, Lukas Wagner

Einigung im Kabinett erwartet
:Gesundheitsreform: Koalition trotz allem nicht in Feierlaune

Das Kabinett könnte am Mittwoch den Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform verabschieden. Doch die schwarz-rote Koalition ist offenbar nicht in der Stimmung, den Erfolg zu feiern.
von Diana Zimmermann
mit Video2:38
Koalition im Reformstau
Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, etwa ZDFheute live am 29.04.2026 ab 12:15 Uhr, das ZDF-Morgenmagazin am 29.04.2026 ab 05:30 Uhr und das ZDF heute journal am 28.04.2026 ab 21:45 Uhr.

Mehr zum Thema Krankenkassen-Reform

  1. Eine Getränkedose mit einem Softdrink und zahlreiche Zuckerwürfel liegen auf einem Tisch.

    Reform der gesetzlichen Krankenkassen:Bundesregierung will Zuckerabgabe einführen

    von Britta Spiekermann und Dominik Rzepka
    mit Video0:19
  2. Untersuchung eines Unterams mit einem Dermatoskop, einem Auflicht-Mikroskop, durch einen Hautarzt.

    Hautkrebs-Screening überflüssig?:Früherkennung von Hautkrebs auf dem Prüfstand

    von Isabel de la Vega
    mit Video4:48
  3. Rettungssänitäter bringen einen Patienten in die Zentralen Notaufnahme im Albertinen Krankenhaus

    Kabinett: Ersteinschätzung per Telefon:Versorgung in Notfällen soll reformiert werden

    mit Video1:37
  4. Auf einer Glastür die in ein Wartezimmer führt, steht der Schriftzug "Wartezimmer". (Symbolbild)

    Reform der Krankenkassen:Warken erwartet viele Wechsel in Privatversicherungen

    mit Video3:52