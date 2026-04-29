  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Krankenkassen-Reform: Kabinett beschließt Gesetzentwurf

Eilmeldung
vor 15 Minuten
Krankenkassen-Reform: Kabinett beschließt Gesetzentwurf
Eilmeldung

Gesetzentwurf beschlossen:Kabinett beschließt Entwurf zur Krankenkassen-Reform

|

Die Bundesregierung hat eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss einen entsprechenden Gesetzentwurf.

Auf einer Glastür die in ein Wartezimmer führt, steht der Schriftzug "Wartezimmer". (Symbolbild)

Quelle: dpa

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Gesetzentwurf zu einer Reform der gesetzlichen Krankenkassen beschlossen. Mit dem Gesetz soll das drohende Defizit in der GKV von rund 15 Milliarden Euro im kommenden Jahr geschlossen werden. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will dies mit einer Reihe von Maßnahmen erreichen, die alle Sektoren des Gesundheitssystems betreffen.

Warken rechnet bei Umsetzung der Reform mit Einsparungen von 16,3 Milliarden Euro im kommenden Jahr - genug, um das erwartete GKV-Defizit von 15,3 Milliarden Euro zu schließen. Auch die Finanzlücken in den Folgejahren sollen geschlossen werden.

Mehr in Kürze.

Quelle: Reuters, dpa, AFP
Über das Thema berichtet unter anderem phoenix ab 11.30 Uhr.