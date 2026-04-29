Krankenkassen-Reform: Kabinett beschließt Gesetzentwurf

Gesetzentwurf beschlossen:Kabinett beschließt Entwurf zur Krankenkassen-Reform
Die Bundesregierung hat eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss einen entsprechenden Gesetzentwurf.
Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Gesetzentwurf zu einer Reform der gesetzlichen Krankenkassen beschlossen. Mit dem Gesetz soll das drohende Defizit in der GKV von rund 15 Milliarden Euro im kommenden Jahr geschlossen werden. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will dies mit einer Reihe von Maßnahmen erreichen, die alle Sektoren des Gesundheitssystems betreffen.
Warken rechnet bei Umsetzung der Reform mit Einsparungen von 16,3 Milliarden Euro im kommenden Jahr - genug, um das erwartete GKV-Defizit von 15,3 Milliarden Euro zu schließen. Auch die Finanzlücken in den Folgejahren sollen geschlossen werden.
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