Grünen-Parteitag: Homöopathie soll keine Kassenleistung mehr sein

Die Grünen wollen, dass Homöopathie künftig nicht mehr von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen wird. Das hat die Partei auf ihrem Bundesparteitag in Hannover beschlossen.

Die Grünen suchen nach ihrer neuen Rolle und bereiten sich mit ihrem Bundesparteitag auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr vor. 28.11.2025 | 1:36 min

Die gesetzlichen Krankenkassen sollen homöopathische Behandlungen nach dem Willen der Grünen künftig nicht mehr erstatten. Das hat der Bundesparteitag in Hannover beschlossen. "Die Solidargemeinschaft soll nicht für Therapien aufkommen, deren Wirksamkeit über den Placeboeffekt hinaus wissenschaftlich nicht belegt ist", heißt es in dem verabschiedeten Antrag.

Die Kostenerstattung suggeriere eine Wirksamkeit homöopathischer Mittel und führe Patienten in die Irre, so der Beschluss. Anders betrachten die Grünen pflanzliche Arzneimittel, hier gebe es vielfach Belege für die Wirksamkeit.

Grünen-Delegierter: Gesundheit ist kein Glaubenssystem

Gesundheit sei kein Glaubenssystem, sondern eine Frage von Evidenz und Verantwortung, argumentierte ein Berliner Delegierter und wandte sich gegen das Argument, die Wirksamkeit homöopathischer Mittel sei durch Erfahrungswissen belegt.

Erfahrungswissen war auch die Basis für Aderlass oder von Quecksilber gegen Syphilis. „ Grünen-Delegierter aus Berlin

Eine andere Delegierte argumentierte, es gehe nicht nur um Homöopathie, sondern um das Verhältnis der Grünen zur Wissenschaft.

Merz habe jahrelang gefordert: "Gebt den Roten und Grünen kein Geld, die können damit nicht umgehen", so Felix Banaszak, Grünen-Vorsitzender. "Und jetzt ist er derjenige, der nicht mit Geld umgehen kann." 26.11.2025 | 5:38 min

Kurswechsel bei den Grünen

Mit dem Beschluss ändern die Grünen nun ihren Kurs. Bislang galt ein Beschluss des Bundesvorstands aus dem August 2020, der damals einen heftigen parteiinternen Streit befriedet hatte. Demnach sollten gesetzliche Krankenkassen Homöopathie nur noch in Extratarifen anbieten dürfen. Diese Tarife sollten sich selbst finanzieren, die Kosten für homöopathische Behandlungen also nicht auf alle Beitragszahler umgelegt werden.

Eine Verfechterin dieses nun überholten Beschlusses hatte davor gewarnt, die alte Debatte wieder aufzumachen - der Umsatz von Homöopathie gehe ohnehin zurück. Es gab auch Vorbehalte in der Partei, das strittige Thema kurz vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr wieder anzupacken.

Die Grünen haben sich in Wittenberg versammelt. Wegen katastrophaler Umfragewerte im Osten fragt sich die Partei: Wie können wir neue Wählerinnen und Wähler gewinnen? 13.09.2025 | 3:01 min

Parteitag: Grüne stellen sich neu auf

Nach ihrem Wechsel in die Opposition wollen die Grünen bei ihrem dreitägigen Kongress ihr Profil als Oppositionspartei schärfen. Es gehe um die "Neuorientierung" und "Weiterentwicklung" der Partei, sagte Grünen-Ko-Chef Felix Banaszak am Rande des Parteitags, und um die Frage, wie grüne Politik "wieder mehrheitsfähig werden" könne.

Gestartet ist der Grünen-Parteitag am Freitag in Hannover mit scharfer Kritik an der schwarz-roten Koalition. Die deutsche Wirtschaft stagniere seit Jahren, Milliardäre würden immer reicher und noch immer wachse jedes vierte Kind in Armut auf. Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner etwa warf der Koalition vor, eine Politik zu Lasten der jungen Menschen zu machen.

An diesem Samstag stehen nun die traditionellen Kernthemen der Grünen auf der Agenda: Klimaschutz und Energiewende. Am Abend soll es in einer außenpolitischen Debatte um den Krieg in der Ukraine sowie den Nahostkonflikt gehen, außerdem um eine Positionierung der Partei zur Wehrpflicht.