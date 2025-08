Ist der Osten für die Grünen noch zu retten?

Grünen-Chef Felix Banaszak will im Osten wieder "einen Fuß in die Tür" bekommen.

In den ostdeutschen Bundesländern spielen Bündnis 90/Die Grünen kaum noch eine Rolle, obwohl sie den ostdeutschen Namen Bündnis 90 noch im Namen tragen. Die Partei gilt vor allem im Osten als Sündenbock für alle Probleme des Landes. In Brandenburg bekam sie 2024 nur 4,1 Prozent, in Thüringen 3,2 Prozent.

Thüringer Grüne schreiben Brandbrief

Die Grünen werden beschimpft, bespuckt, erhalten Morddrohungen - trauriger Alltag für grüne Politiker im Osten. In einem Brandbrief, einem sehr eindringlichen Schreiben, wenden sich Thüringer Grüne an den Parteivorstand. Sie beschreiben, dass "Grün- Sein" im ländlichen Thüringen gefährlich geworden sei, beruflich wie privat. Dort, wo die AfD bis zu 40 Prozent erhält.

Den Grünen fehlt es vor allem im Osten an Infrastruktur, hauptamtlichen Mitarbeitern und Ansprechpersonen - jetzt, da sie in Sachsen , Thüringen und Brandenburg aus den Landesregierungen ausgeschieden sind.

Nur sieben Abgeordnete aus dem Osten

Banaszak kündigt an, ein Bürgerbüro in Brandenburg an der Havel einzurichten, fordert alle Bundestagsabgeordneten seiner Fraktion auf, mehr Präsenz im Osten zu zeigen. Doch schon in der eigenen Fraktion ist der Osten nicht wirklich präsent. Von 85 Abgeordneten kämen nur sieben aus dem Osten.