BIP, Arbeitslosigkeit, Inflation:Wie geht es der Wirtschaft unter Merz?
von Robert Meyer, Moritz Zajonz
Die Bundesregierung will "die Weichen wieder auf Wachstum" stellen. Wie gut funktioniert das? Wichtige Zahlen zur deutschen Wirtschaft im Überblick.
Kommt Deutschland aus der Krise? Die schwarz-rote Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die Wirtschaft nach schwachen Jahren wieder ankurbeln. Wie gut funktioniert das bisher?
In unserem Überblick sehen Sie die wichtigsten Zahlen aus der deutschen Wirtschaft - vom Bruttoinlandsprodukt über die Arbeitslosigkeit bis hin zur Konsumlaune der Menschen.
BIP: So geht es der deutschen Wirtschaft
Zwei Jahre lang war Deutschland in einer Rezession, also einer Phase sinkender Wirtschaftskraft. Die Prognosen für das kommende Jahr sehen besser aus:
ZDFheute Infografik
Ein detaillierter Blick in die Daten zeigt, dass die Wirtschaft schon seit einiger Zeit nicht mehr oder kaum wächst. Zuletzt trat Deutschland auf der Stelle.
ZDFheute Infografik
Exporte: So viel liefert Deutschland in die Welt
Die deutsche Wirtschaft, die ihre Waren bisher zu großen Teilen in die Welt verkauft hat, leidet unter den internationalen Umwälzungen. Seit Anfang 2025 wirken sich unter anderem Donald Trumps Zölle auf die Exporte deutscher Unternehmen aus.
ZDFheute Infografik
Konsum: Wollen die Menschen Geld ausgeben?
Alternativ könnten die Menschen in Deutschland mehr konsumieren. Ein Indikator ist das Konsumklima: Die Befragung zeigt, ob die Menschen in den nächsten zwölf Monaten unter anderem größere Anschaffungen planen.
ZDFheute Infografik
Arbeitslosigkeit: So ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt
Wachstum und Arbeitslosigkeit hängen eng zusammen. Abgesehen von saisonbedingten Schwankungen steigt die Arbeitslosenquote in Deutschland seit drei Jahren.
ZDFheute Infografik
Zudem sinkt die Zahl der ausgeschriebenen Jobs laut Daten des Online-Jobportals Indeed. Die Grafik zeigt einen Index: Als Vergleich wird immer ein Zeitpunkt vor der Corona-Pandemie herangezogen. Gibt es also mehr oder weniger ausgeschriebene Stellen bei Indeed als Anfang Februar 2020?
ZDFheute Infografik
Inflation: Wie sich die Preise entwickeln
Nach Jahren der massiv steigenden Preise hat sich die Inflation zuletzt wieder auf einem normalen Niveau eingependelt. Ziel der Europäischen Zentralbank sind zwei Prozent, dann spricht man von Preisstabilität.
ZDFheute Infografik
Redaktion: Kathrin Wolff
