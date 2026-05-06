Störung: Websites mit "de"-Namen zeitweise nicht erreichbar

Viele Websites mit der Endung ".de" waren in der Nacht vorübergehend nicht erreichbar. Die Störung ist inzwischen behoben, die genaue Ursache ist noch unklar.

Viele ".de"-Webseiten waren in der Nacht über Stunden offline. Laut Registrierungsstelle Denic gab es eine weitreichende Störung, besonders bei verschlüsselten Seiten. Die Ursache ist noch unklar. 06.05.2026 | 0:21 min

Zahlreiche Websites mit dem Adressende ".de" sind in der Nacht zeitweise nicht erreichbar gewesen. Die Registrierungsstelle Denic verwies am späten Abend auf eine Störung in ihrem DNS-Service zur Auflösung von Domainnamen. DNS-Dienste sind so etwas wie ein Adressbuch für das Web und sorgen dafür, dass Seiten im Netz mit der Eingabe von Web-Adressen erreichbar sind.

Denic zufolge gab es vorübergehende Probleme insbesondere beim Aufrufen von Internetseiten, die mit dem Sicherheitsmechanismus DNSSEC geschützt sind.

Genaue Ursache wird noch ermittelt

Nach wenigen Stunden teilte Denic in der Nacht mit, dass die Störung behoben worden sei. Die genaue Ursache werde noch analysiert und solle später mitgeteilt werden, hieß es. Ausfälle wegen Problemen bei DNS-Diensten verschiedener Anbieter gab es auch in der Vergangenheit immer wieder.





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Quelle: dpa