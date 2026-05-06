Neonazis im Visier: Polizei durchsucht bundesweit Wohnungen

Ermittler durchsuchen in mehreren Bundesländern seit dem frühen Morgen Wohnungen mutmaßlicher Rechtsextremisten. Im Fokus der Ermittlungen stehen 36 Beschuldigte.

Ermittler durchsuchen Wohnungen in acht Städten. Im Fokus stehen zehn Verdächtige und die Gruppe "Jung und Stark". (Symbolfoto) Quelle: dpa

Ermittler sind am Mittwoch mit einer bundesweiten Razzia gegen junge mutmaßliche Rechtsextremisten vorgegangen. Sie sollen herausgehobene Mitglieder zweier krimineller Vereinigungen sein, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Im Fokus der Ermittlungen stehen demnach 36 Beschuldigte.

In Berlin werde an mehreren Orten durchsucht, bestätigte ein Sprecher der Polizei und verwies an das Bundeskriminalamt (BKA). In Brandenburg kommt es nach Angaben aus Sicherheitskreisen ebenfalls zu Durchsuchungen.

NRW: Zehn Beschuldigte im Fokus der Ermittler

Zuvor war bekannt geworden, dass in Nordrhein-Westfalen seit dem frühen Morgen in mehreren Städten Durchsuchungen bei mutmaßlichen Rechtsextremisten laufen. Es gebe zehn Beschuldigte, hieß es aus Sicherheitskreisen. Sie seien alle deutsche Staatsbürger. Einer der Beschuldigten sei wegen einer anderen Angelegenheit bereits zuvor in Untersuchungshaft gekommen.

Die Maßnahmen in acht Städten richteten sich den Angaben zufolge gegen die Gruppe "Jung und Stark". An der Aufklärung der Gruppe war auch das Bundesamt für Verfassungsschutz beteiligt.

Immer mehr Gewalttaten sehr junger Neonazis

Seit 2024 häufen sich die Gewalttaten von teils sehr jungen Neonazis, etwa bei Angriffen auf Paraden zum Christopher Street Day, der den Rechten von lesbischen, schwulen und anderen queeren Menschen gewidmet ist. Das Bundeskriminalamt (BKA) erklärte Mitte 2025:

Die Polizeibehörden aus Bund und Ländern beobachten seit etwa Mitte vergangenen Jahres, dass in der rechten Szene neue Jugendgruppen in Erscheinung getreten sind, die sich zunächst im virtuellen Raum gegründet haben. „ Bundeskriminalamt (BKA)

Diese träten inzwischen vermehrt durch Veranstaltungen, Störaktionen und Straftaten in Erscheinung.

Die größte dieser Gruppe war damals nach Angaben aus Sicherheitskreisen "Jung und Stark" mit einer Anhängerzahl im mittleren dreistelligen Bereich. Auch die Gruppe "Deutsche Jugend Voran" ist im Visier der Ermittler.

Schätzungsweise mehr als hundert Menschen fühlen sich demnach dieser Gruppe zugehörig. Weitere relevante Vereinigungen seien "Der Störtrupp" sowie die Gruppe "Letzte Verteidigungswelle". Mutmaßliche Angehörige der "Letzten Verteidigungswelle" stehen aktuell in Hamburg wegen mehrerer Gewalttaten vor Gericht.

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Quelle: dpa