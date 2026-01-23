"Sächsische Separatisten" vor Gericht: Prozessauftakt in Dresden

Sie sollen überzeugt gewesen sein, dass ein Zusammenbruch Deutschlands bevorsteht. Nun müssen sich mutmaßliche Mitglieder der "Sächsischen Separatisten" vor Gericht verantworten.

Das Oberlandesgericht in Dresden, wo der Prozess um mutmaßliche Mitglieder der "Sächsischen Separatisten" beginnt. Quelle: dpa

Am Oberlandesgericht Dresden (OLG) beginnt am Vormittag der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder der militanten Neonazi-Gruppe "Sächsische Separatisten".

Die angeklagten acht Männer sollen sich wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung, Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens und weiterer Anklagepunkte verantworten. Das Gericht hat nach Prozessbeginn zunächst 67 weitere Verhandlungstermine angesetzt.

Treffen zwischen der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi / Deutsch-italienische Regierungskonsultationen in Rom / Prozess gegen Neonazi-Gruppe "Sächsische Separatisten" 23.01.2026 | 0:54 min

Prozess um "Separatisten": Vorwurf der apokalyptischen Überzeugungen

"Die Angeklagten sollen einer im Februar 2020 gegründeten Vereinigung angehört haben, die sich selbst "Sächsische Separatisten" nannte und deren Mitglieder rassistische, antisemitische und teilweise apokalyptische Überzeugungen vertraten", gab das Gericht vorab bekannt.

Laut Anklage der Bundesanwaltschaft waren sie überzeugt, dass ein unbestimmter "Tag X" mit dem Zusammenbruch Deutschlands bevorsteht. Dabei hätten sie einen möglichst großen Teil Sachsens erobern und dort einen an der Ideologie des Nationalsozialismus ausgerichteten Staat errichten wollen.

AfD-Politiker unter Festgenommenen : Wer sind die "Sächsischen Separatisten"? Sie sollen sich vorbereitet haben, um beim Zusammenbruch Deutschlands Gebiete zu erobern: Acht mutmaßliche "Sächsische Separatisten" wurden festgenommen - darunter drei AfD-Männer. FAQ

Angeklagte sollen paramilitärische Trainings absolviert haben

Hierzu habe man eine Liquidierung von Vertretern der staatlichen Ordnung und ethnische Säuberungen geplant, gab das OLG bekannt. Die Männer hatten laut Bundesanwaltschaft wiederholt paramilitärische Trainings mit Kampfausrüstung absolviert. In einer früheren Mitteilung der Behörde hieß es:

Dabei wurden vor allem der Häuserkampf, der Kampf mit (Schuss-)Waffen, Nacht- und Gewaltmärsche sowie Patrouillengänge eingeübt. „ Mitteilung der Bundesanwaltschaft

Zudem habe sich die Gruppe militärische Ausrüstungsgegenstände besorgt.

AfD wies Verbindungen zu Angeklagten zurück

Im November 2024 hatten Einsatzkräfte an mehreren Orten in Sachsen sowie in Polen bei einer Razzia acht Männer festgenommen. Durchsuchungen gab es auch in Österreich.

Zu der Gruppierung sollen auch drei AfD-Mitglieder gehört haben. Der sächsische Landesverband der AfD hatte rasch jegliche Verbindung zu der betroffenen Gruppierung zurückgewiesen.

Quelle: dpa