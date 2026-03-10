  3. Merkliste
Iran reagiert auf Trump: Wir entscheiden über Ende des Krieges

Äußerung der Revolutionsgarden :Iran widerspricht Trump: Wir entscheiden über Kriegsende

US-Präsident Trump sieht den Iran-Krieg bereits vor dem Ende. Die iranischen Revolutionsgarden reagieren prompt: Das Kriegsende liege allein in den Händen Irans.

Anhaltende Luftangriffe auf Teheran

Luftangriffe auf Teheran: Die Revolutionsgarden sehen den "künftigen Status der Region" in ihren Händen (Archivbild vom 4. März).

Quelle: ddp

Die iranischen Revolutionsgarden haben scharf auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu einem baldigen Ende des Iran-Kriegs reagiert. In einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Mitteilung hieß es:

Wir sind diejenigen, die über das Ende des Krieges entscheiden.

Iranische Revolutionsgarden

"Der künftige Status der Region liegt jetzt in den Händen unserer Streitkräfte; die amerikanischen Truppen werden den Krieg nicht beenden."

Grafikvideo Wer steht wo im Iran-Krieg

Iran unterstützt Terrorgruppen und Milizen im Nahen und Mittleren Osten. Viele arabische Staaten arbeiten eng mit den USA zusammen. Wer steht wo in der Krise am Persischen Golf?

09.03.2026 | 1:24 min

Trump: Iran-Krieg verläuft "weit vor dem Zeitplan"

Zuvor hatte Trump in Aussicht gestellt, dass der Krieg mit Iran deutlich schneller beendet werden könnte als zunächst erwartet.

Drone intercepted over Iraq's Erbil as regional conflict escalates

Mit neuen schweren Luftangriffen in Iran hat Israel erneut auf den Führungsapparat im Land abgezielt. Auch Iran setzte seine Angriffe in der Golfregion fort.

03.03.2026 | 2:48 min

"Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe", zitierte ihn der US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview. Der Krieg verlaufe "weit vor dem Zeitplan."

In einer Ansprache vor republikanischen Abgeordneten in Doral im US-Bundesstaat Florida fügte Trump hinzu, dass der Krieg nur "ein kurzer Ausflug" sei. Später sagte er auf einer Pressekonferenz, der Krieg werde bald beendet, "und wenn er wieder anfängt, werden sie noch härter getroffen".

Die Preistafel einer Tanksäule in der Bismarckstra§e zeigt Literpreise von teilweise über 2 Euro. Nach dem gemeinsamen Angriff auf den Iran durch Israel und die Vereinigten Staaten von Amerika und die darauf folgende Sperrung der Stra§e von Hormus sind die Rohšlpreise rasant gestiegen.

In Nahost ist kein Ende der Kämpfe in Sicht. Öllieferungen sind stark beeinträchtigt, der Ölpreis steigt. Die Sorge vor einer ausgewachsenen Energiekrise wächst.

09.03.2026 | 2:48 min

Regierungssprecherin Leavitt nannte Kriegsdauer von vier bis sechs Wochen

Ende Februar hatten Israel und die USA Iran angegriffen. Nach dem Beginn der US-Offensive hatte Trump zuletzt noch gesagt, dass er von einer Kriegsdauer von vier bis fünf Wochen ausgehe.

Ende vergangener Woche nannte Regierungssprecherin Karoline Leavitt dann einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, läutet den offiziellen Beginn der wöchentlichen Kollegiumssitzung der EU-Kommission in Brüssel

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht über die Folgen des Iran-Krieges. Europa werde die regelbasierte Ordnung verteidigen, könne sich aber nicht mehr allein auf sie verlassen.

09.03.2026 | 0:44 min
Quelle: dpa, AFP
Über den Krieg in Iran berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, etwa in den heute-Nachrichten am 09.03.2026 ab 19 Uhr und im heute-journal ab 21:45 Uhr.
