Iran reagiert auf Trump: Wir entscheiden über Ende des Krieges

Äußerung der Revolutionsgarden :Iran widerspricht Trump: Wir entscheiden über Kriegsende
US-Präsident Trump sieht den Iran-Krieg bereits vor dem Ende. Die iranischen Revolutionsgarden reagieren prompt: Das Kriegsende liege allein in den Händen Irans.
Die iranischen Revolutionsgarden haben scharf auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu einem baldigen Ende des Iran-Kriegs reagiert. In einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Mitteilung hieß es:
"Der künftige Status der Region liegt jetzt in den Händen unserer Streitkräfte; die amerikanischen Truppen werden den Krieg nicht beenden."
Trump: Iran-Krieg verläuft "weit vor dem Zeitplan"
Zuvor hatte Trump in Aussicht gestellt, dass der Krieg mit Iran deutlich schneller beendet werden könnte als zunächst erwartet.
"Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe", zitierte ihn der US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview. Der Krieg verlaufe "weit vor dem Zeitplan."
In einer Ansprache vor republikanischen Abgeordneten in Doral im US-Bundesstaat Florida fügte Trump hinzu, dass der Krieg nur "ein kurzer Ausflug" sei. Später sagte er auf einer Pressekonferenz, der Krieg werde bald beendet, "und wenn er wieder anfängt, werden sie noch härter getroffen".
Regierungssprecherin Leavitt nannte Kriegsdauer von vier bis sechs Wochen
Ende Februar hatten Israel und die USA Iran angegriffen. Nach dem Beginn der US-Offensive hatte Trump zuletzt noch gesagt, dass er von einer Kriegsdauer von vier bis fünf Wochen ausgehe.
Ende vergangener Woche nannte Regierungssprecherin Karoline Leavitt dann einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen.
