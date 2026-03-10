Iran reagiert auf Trump: Wir entscheiden über Ende des Krieges

US-Präsident Trump sieht den Iran-Krieg bereits vor dem Ende. Die iranischen Revolutionsgarden reagieren prompt: Das Kriegsende liege allein in den Händen Irans.

Luftangriffe auf Teheran: Die Revolutionsgarden sehen den "künftigen Status der Region" in ihren Händen (Archivbild vom 4. März). Quelle: ddp

Die iranischen Revolutionsgarden haben scharf auf Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu einem baldigen Ende des Iran-Kriegs reagiert. In einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Mitteilung hieß es:

Wir sind diejenigen, die über das Ende des Krieges entscheiden. „ Iranische Revolutionsgarden

"Der künftige Status der Region liegt jetzt in den Händen unserer Streitkräfte; die amerikanischen Truppen werden den Krieg nicht beenden."

Iran unterstützt Terrorgruppen und Milizen im Nahen und Mittleren Osten. Viele arabische Staaten arbeiten eng mit den USA zusammen. Wer steht wo in der Krise am Persischen Golf? 09.03.2026 | 1:24 min

Trump: Iran-Krieg verläuft "weit vor dem Zeitplan"

Zuvor hatte Trump in Aussicht gestellt, dass der Krieg mit Iran deutlich schneller beendet werden könnte als zunächst erwartet.

Mit neuen schweren Luftangriffen in Iran hat Israel erneut auf den Führungsapparat im Land abgezielt. Auch Iran setzte seine Angriffe in der Golfregion fort. 03.03.2026 | 2:48 min

"Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe", zitierte ihn der US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview. Der Krieg verlaufe "weit vor dem Zeitplan."

In einer Ansprache vor republikanischen Abgeordneten in Doral im US-Bundesstaat Florida fügte Trump hinzu, dass der Krieg nur "ein kurzer Ausflug" sei. Später sagte er auf einer Pressekonferenz, der Krieg werde bald beendet, "und wenn er wieder anfängt, werden sie noch härter getroffen".

In Nahost ist kein Ende der Kämpfe in Sicht. Öllieferungen sind stark beeinträchtigt, der Ölpreis steigt. Die Sorge vor einer ausgewachsenen Energiekrise wächst. 09.03.2026 | 2:48 min

Regierungssprecherin Leavitt nannte Kriegsdauer von vier bis sechs Wochen

Ende Februar hatten Israel und die USA Iran angegriffen. Nach dem Beginn der US-Offensive hatte Trump zuletzt noch gesagt, dass er von einer Kriegsdauer von vier bis fünf Wochen ausgehe.

Ende vergangener Woche nannte Regierungssprecherin Karoline Leavitt dann einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht über die Folgen des Iran-Krieges. Europa werde die regelbasierte Ordnung verteidigen, könne sich aber nicht mehr allein auf sie verlassen. 09.03.2026 | 0:44 min

Quelle: dpa, AFP