Aktenzeichen XY vom 06.05.2026:Siebenfacher Mordversuch auf Borkum: Tatmotiv noch unbekannt
Im August 2024 brachte ein Feuer auf der Insel Borkum eine Familie in Lebensgefahr. Was in dieser Nacht geschah und wie die Ermittler mit Aktenzeichen XY nach Hinweisen suchen.
In der Nacht zum 23. August 2024 ging um 02:39 Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr Borkum ein. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stand in Flammen. Mehrere Menschen mussten aus dem Fenster im ersten Stock springen und sich retten.
Bei den Opfern handelte es sich um fünf Erwachsene und zwei Kleinkinder einer Familie mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Sie lebten zusammen in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses. Die Erwachsenen arbeiteten in der Gastronomie oder waren als Saisonarbeiter auf der Insel beschäftigt.
Familie springt aus brennendem Haus
Die Familie hatte gemeinsam zu Abend gegessen und war anschließend gegen 23 Uhr schlafen gegangen. Stunden später brach das Feuer aus. Da sich der Brandherd im Flur befand, konnten die Bewohner nicht über das Treppenhaus ins Freie flüchten. Einige Familienmitglieder befanden sich in einem Zimmer mit Fenstern zur Hausvorderseite, andere in der gegenüberliegenden Richtung in einem Zimmer zum Hinterhof.
Die insgesamt drei Frauen und zwei Männer sprangen schließlich in Todesangst mit den Kindern aus den Fenstern im ersten Obergeschoss. Beim Aufprall zogen sie sich teils schwere Verletzungen zu. Die beiden Kleinkinder blieben glücklicherweise unverletzt.
Ermittlungen ergeben Brandstiftung
Ein Brandursachenermittler stellte später fest, dass das Feuer nicht auf einen technischen Defekt, sondern auf Brandstiftung zurückzuführen war. Der Teppichläufer im Wohnungsflur der Familie war mit Benzin durchtränkt und angesteckt worden. Die Flammen breiteten sich rasend schnell aus und zerstörten die Wohnung vollständig. Bisher ist das Motiv für die Tat völlig unklar.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat in der Brandnacht zum 23. August 2024 im Bereich der Hindenburgstraße auf der Insel Borkum verdächtige Beobachtungen gemacht?
- Wer kann Informationen geben zu einem möglichen Hintergrund des Anschlags?
Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Leer
Telefon: 0491 / 97 69 03 41
Ab 7. Mai: 0491 / 97 69 00
Mehr zu Aktenzeichen XY
Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle
Aktenzeichen XY vom 06.05.2026:Siebenfacher Mordversuch auf Borkum: Tatmotiv noch unbekanntmit Video2:05
- Noch 14 Stunden
Update zur aktuellen Sendung:Aktenzeichen XY... Ungelöst: Der Stand der Ermittlungenmit Video5:33
- Noch 1 Tag
Aktenzeichen XY vom 8. April:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällenmit Video89:22
- Noch 1 Tag
Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Dortmund: Brandanschlag auf Obdachlosemit Video89:22
- Noch 1 Tag
Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Überfall auf Ehepaar in Borken durch falsche Steuerfahndermit Video89:22
- Noch 1 Tag
Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Seniorin in Bergneustadt von falschen Polizisten überfallenmit Video89:22
- Noch 1 Tag
Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Überfall in Weiterstadt: Täter gaben sich als Polizei ausmit Video89:22