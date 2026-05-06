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Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Siebenfacher Mordversuch bei Brand auf Borkum

Aktenzeichen XY vom 06.05.2026:Siebenfacher Mordversuch auf Borkum: Tatmotiv noch unbekannt

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Im August 2024 brachte ein Feuer auf der Insel Borkum eine Familie in Lebensgefahr. Was in dieser Nacht geschah und wie die Ermittler mit Aktenzeichen XY nach Hinweisen suchen.

Nachgestellte Szene: Eine Frau klettert aus einem Fenster und setzt zum Sprung an, hinter ihr sieht man Flammen aus der Wohnung lodern.

Nur der Sprung in die Tiefe konnte eine Familie auf Borkum vor den Flammen retten (XY-Szenenfoto). Einzelheiten zu dem Fall im Video.

06.05.2026 | 2:05 min

In der Nacht zum 23. August 2024 ging um 02:39 Uhr ein Notruf bei der Feuerwehr Borkum ein. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus stand in Flammen. Mehrere Menschen mussten aus dem Fenster im ersten Stock springen und sich retten.

Bei den Opfern handelte es sich um fünf Erwachsene und zwei Kleinkinder einer Familie mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Sie lebten zusammen in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses. Die Erwachsenen arbeiteten in der Gastronomie oder waren als Saisonarbeiter auf der Insel beschäftigt.

Gesellschaft | Aktenzeichen XY… Ungelöst
:Aktenzeichen XY... Ungelöst am 06.05.2026

Die aktuelle Sendung behandelt unter anderem die Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Zudem präsentiert Rudi Cerne die ersten Kandidaten für den XY‑Preis 2026.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 06. Mai 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.
Livestream

Familie springt aus brennendem Haus

Die Familie hatte gemeinsam zu Abend gegessen und war anschließend gegen 23 Uhr schlafen gegangen. Stunden später brach das Feuer aus. Da sich der Brandherd im Flur befand, konnten die Bewohner nicht über das Treppenhaus ins Freie flüchten. Einige Familienmitglieder befanden sich in einem Zimmer mit Fenstern zur Hausvorderseite, andere in der gegenüberliegenden Richtung in einem Zimmer zum Hinterhof.

Der Tatort auf Borkum: An zwei Fenstern sind dunkle Rußflecken zu erkennen. Das Dach ist ebenfalls beschädigt. Der Eingangsbereich des Hauses ist abgesperrt.

Der Tatort auf Borkum: Die Flammen haben die Wohnung im ersten Stock zerstört.

Quelle: Kripo Leer

Die insgesamt drei Frauen und zwei Männer sprangen schließlich in Todesangst mit den Kindern aus den Fenstern im ersten Obergeschoss. Beim Aufprall zogen sie sich teils schwere Verletzungen zu. Die beiden Kleinkinder blieben glücklicherweise unverletzt.

Ermittlungen ergeben Brandstiftung

Ein Brandursachenermittler stellte später fest, dass das Feuer nicht auf einen technischen Defekt, sondern auf Brandstiftung zurückzuführen war. Der Teppichläufer im Wohnungsflur der Familie war mit Benzin durchtränkt und angesteckt worden. Die Flammen breiteten sich rasend schnell aus und zerstörten die Wohnung vollständig. Bisher ist das Motiv für die Tat völlig unklar.

Auf einer Karte von Borkum ist die Hindenburgstraße zu sehen. Dort fand der Brandanschlag auf die Familie statt.

Der Brandanschlag wurde 2024 in einem Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße auf der Insel Borkum verübt.

Quelle: MapTiler / OpenStreetMap Contributors / ZDF

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat in der Brandnacht zum 23. August 2024 im Bereich der Hindenburgstraße auf der Insel Borkum verdächtige Beobachtungen gemacht?
  • Wer kann Informationen geben zu einem möglichen Hintergrund des Anschlags?

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Zuständig
Kripo Leer
Telefon: 0491 / 97 69 03 41
Ab 7. Mai: 0491 / 97 69 00

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete hallo Deutschland in dem Beitrag "Mordversuch auf Borkum bei Aktenzeichen XY" am 06.05.2026 um 0:12 Uhr.
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Aktenzeichen XY

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