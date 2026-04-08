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Kriminalität

Aktenzeichen XY vom 8. April: Das sind die ersten Ergebnisse

Aktenzeichen XY vom 8. April:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

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Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 08. April 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

In der neuen Ausgabe ging es unter anderem um Überfälle durch falsche Polizeibeamte. Alle Informationen zu den Fällen finden Sie unter faelle-aktenzeichenxy.de.

08.04.2026 | 89:25 min

Ein Mord auf hoher See, falsche Polizisten und ein Mordversuch ohne ersichtliches Motiv: Während der aktuellen Ausgabe sind zahlreiche Hinweise zu den aktuellen Fällen eingegangen. Die Ermittler gehen nun vielversprechenden Spuren nach - in mehreren Fällen könnten die neuen Erkenntnisse entscheidend sein.

Bewegung im Fall Procopius: Ermittler verfolgen neue Hinweise

Besonders spektakulär: Seit zwei Jahren ist der gewaltsame Tod von Frank Procopius ungeklärt. Der Familienvater verschwand am 29. April 2024 auf hoher See. Zwei Monate später fand man ihn tot auf. Nun könnte Bewegung in den Fall kommen. Ein Hinweis aus dem näheren Umfeld des Opfers führte die Ermittler zu einer Person, die bereits kontaktiert wurde. Ein Termin zur Vernehmung steht fest und soll zeitnah stattfinden.

Darüber hinaus gingen zahlreiche Hinweise zu den gezeigten Schäkeln ein. Dabei berichteten Zuschauer, dass solche Schäkel auch in der Braunkohleindustrie verwendet werden. Die Kripo Flensburg prüft diese Spur intensiv.

Versuchter Mord in Dortmund: Polizei prüft Tatverdächtigen nach neuem Hinweis

Nach dem versuchten Mord an einer obdachlosen Frau gibt es nun einen konkreten Ermittlungsansatz. Die Bundespolizei hat die Dortmunder Ermittler auf eine Person hingewiesen, die sowohl der Täterbeschreibung als auch dem erstellten Phantombild ähnelt.

Die betreffende Person ist bereits in der Vergangenheit wegen Branddelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Nun prüfen die Ermittler, ob es sich um die bislang unbekannte Tatperson handelt.

Aktenzeichen XY vom 08.04.2026
:Dortmund: Brandanschlag auf Obdachlose

Ein bislang unbekannter Mann zündete im April 2024 in Dortmund das Nachtlager einer obdachlosen Frau an. Die Frau konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen.
mit Video89:25
Nachgestellte Szene: Eine ältere, obdachlose Frau flüchtet aus ihrem brennenden Zeltlager.

Falsche Polizisten in Weiterstadt: Kripo verfolgt neue Spur zu Beuteuhr

In Weiterstadt bei Darmstadt gaben sich zwei Männer als Polizisten aus und raubten ihr Opfer aus - ein perfides Vorgehen. Besonders im Fokus steht eine wertvolle Uhr, die bei der Tat erbeutet wurde.

Während der Sendung meldeten sich mehrere Zuschauer, die Uhren desselben Typs beispielsweise auf Verkaufsplattformen erkannt haben wollen. Diesen Hinweisen geht die Kripo nun gezielt nach.

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete die Sendung "Aktenzeichen XY" am 08.04.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

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