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Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Überfall in Weiterstadt durch falsche Polizisten

Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Überfall in Weiterstadt: Täter gaben sich als Polizei aus

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Im März 2025 überfielen zwei als Polizeibeamte auftretende Männer einen Hausbesitzer in Weiterstadt. Das Opfer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nachgestellte Szene: Ein blutender Mann wird von einem Unbekannten am Kragen gepackt. Ein zweiter Unbekannter hält ihm ein Messer vors Gesicht.

XY-Szenenfoto: Auch unter vorgehaltenem Messer blieb der Hausherr eisern. Den Code für seinen Safe rückte er nicht heraus.

Quelle: ZDF

Weiterstadt bei Darmstadt: Am Abend des 18. März 2024 hielt sich ein Hausbesitzer allein in seinem Wohnhaus auf. Seine Lebensgefährtin befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Reisen. Als es klingelte, öffnete der pensionierte Uhrensammler zwei Männern die Tür, die sich als Polizisten ausgaben und Westen mit der Aufschrift "Polizei" trugen. Sie wiesen sich kurz aus und behaupteten, mit ihm wegen einer Fahrerflucht in Münster sprechen zu müssen.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 08. April 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

In der neuen Ausgabe geht es um Überfälle durch falsche Polizeibeamte sowie um einen Anschlag auf eine Obdachlose. Rudi Cerne und die Kripo hoffen erneut auf wichtige Hinweise der Zuschauer.

08.04.2026

Vergebliche Forderung nach Tresorcode - Täter flüchten mit Uhr

Die Täter schlugen den Mann nieder und drängten ihn ins Haus. Dort maskierten sie sich mit Schlauchschals und zwangen ihn in den Keller. In einem Büro entdeckten sie einen Tresor, fesselten ihr Opfer und verlangten den Code.

Doch trotz massiver Bedrohung mit einem Messer und weiterer Schläge verriet der Mann die Kombination des Safes nicht. Schließlich gaben die Täter auf, nahmen ihm seine Armbanduhr ab, sperrten ihn im Keller ein und flüchteten. Dem Verletzten gelang es, einen Nachbarn auf sich aufmerksam zu machen, der schließlich Rettungskräfte alarmierte. Das Opfer musste mit zahlreichen Verletzungen in einer Klinik behandelt werden.

Karte von Weiterstadt mit ungefährer Lage des Tatorts im Westen der Ortschaft

Wer hat im Westen von Weiterstadt am 18. März 2024 tatrelevante Beobachtungen gemacht?

Quelle: MapTiler / OpenStreetMap / ZDF

Personenbeschreibungen

Die beiden Gesuchten sind etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlank bis athletisch und waren dunkel gekleidet, trugen Polizeiwesten und Schlauchschals. Sie sprachen Deutsch, möglicherweise mit leichtem Akzent.

Erbeuteter Gegenstand

Die Männer raubten eine Rolex Submariner "Purple Dial" mit Datumsanzeige, lilafarbenem Ziffernblatt und Lünette (ursprünglich blau, später verfärbt) sowie goldenem Armband im Wert von rund 25.000 Euro. Auffällig: Beim Stundenindex bei 9 Uhr ist die Leuchtmasse etwa zur Hälfte herausgebrochen. Serien- und Referenznummer sind der Polizei bekannt.

Eine Rolex-Armbanduhr mit lilafarbenem Ziffernblatt und lilafarbener Lünette

Vergleichsstück der geraubten Rolex Submariner

Quelle: Polizei Darmstadt

Frage nach Zeugen

Wer hat am Tatabend im Westen von Weiterstadt, in der Nähe der Auffahrt zur B 42 tatrelevante Beobachtungen gemacht? Vielleicht sind die Täter mit ihren Polizeiwesten aufgefallen, eventuell auch das Fahrzeug, mit dem sie zum Tatort gekommen sind.

Kripo Darmstadt
Telefon: 06151 / 969 53 666
Ab 9. April: 06151 /969 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 08.04.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

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