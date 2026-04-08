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Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Brandanschlag auf Obdachlose in Dortmund

Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Dortmund: Brandanschlag auf Obdachlose

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Ein bislang unbekannter Mann zündete im April 2024 in Dortmund das Nachtlager einer obdachlosen Frau an. Die Frau konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen.

Nachgestellte Szene: Eine ältere, obdachlose Frau flüchtet aus ihrem brennenden Zeltlager.

XY-Szenenfoto: Plötzlich steht ihr Zeltlager in Flammen. Nur mit knapper Not konnte sich die 72-jährige Frau retten.

Quelle: ZDF

Am 1. April 2024 zeichnete eine Überwachungskamera in der Dortmunder Innenstadt auf, wie ein bislang unbekannter Mann das Nachtlager einer obdachlosen Frau in Brand setzte und sich anschließend seelenruhig vom Tatort entfernte.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 08. April 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

In der neuen Ausgabe geht es um Überfälle durch falsche Polizeibeamte sowie um einen Anschlag auf eine Obdachlose. Rudi Cerne und die Kripo hoffen erneut auf wichtige Hinweise der Zuschauer.

08.04.2026

Tatmotiv unbekannt

Das Opfer schreckte im brennenden Zelt auf und konnte sich in letzter Sekunde nach draußen retten. Die Frau erlitt leichte Verletzungen an den Händen. Die Staatsanwaltschaft stufte die Tat als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Warum der Mann ausgerechnet die Obdachlose attackierte, ist bislang unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen galt die Geschädigte in der Gegend als freundlich und hilfsbereit. Sie soll weder drogen- noch alkoholabhängig gewesen sein. Hinweise auf eine schwere psychische Störung gibt es nicht.

Durch ein Ladenfenster sieht man einen Mann in einem weißen Anorak mit schwarzer Brustpartie und Ärmeln.

Auf den Überwachungskameras ist der Täter zu sehen.

Quelle: Kripo Dortmund

Täterbeschreibung

Auf den Überwachungsaufnahmen ist zu erkennen, dass es sich wahrscheinlich um einen männlichen Täter handelte. Er war 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hatte ein nordamerikanisch-indigenes oder asiatisches Erscheinungsbild mit sehr feinen Gesichtszügen und schwarzes, glattes mittellanges Haar. Er trug eine weiße Jacke mit schwarzen Ärmeln und schwarzer Schulterpartie sowie eine gelb-beige Basecap.

Ein asiatisch anmutender Mann mit Mittelscheitel und kinnlagen, glatten Haaren.

Wer hat diesen Mann schon einmal gesehen?

Quelle: Kripo Dortmund

Tatörtlichkeit

Das Zeltlager befand sich in der Schwarze-Brüder-Straße in Dortmund-Mitte, in einer Fußgängerzone gegenüber der Propsteikirche und vor dem Plattenladen "andrä".

Eine Übersichtskarte zeigt die Dortmunder Schwarze-Brüder-Str. Dort, vor dem Plattenladen "andrä", hat die Tat stattgefunden.

Wer hat in der Nacht vom 31.03.2024 zum 01.04.2024 in Dortmund verdächtige Beobachtungen gemacht?

Quelle: MapTiler / OpenStreetMap / ZDF

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat in der Nacht zum 1. April 2024 gegen 3:25 Uhr in der Schwarze-Brüder-Straße in Dortmund verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?
  • Wer kennt einen Mann, der zur Tatzeit eine weiße Jacke mit schwarzen Ärmeln und eine gelb-beige Basecap getragen hat?
  • Wer kann Hinweise zur Identität des Gesuchten geben oder weiß, wo er sich nach der Tat aufgehalten haben könnte?

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.

Zuständig
Kripo Dortmund
Telefon: 0231 / 132 79 99
Ab 9. April: 0231 / 132 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 08.04.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

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