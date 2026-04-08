  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Überfall durch falsche Steuerfahnder in Borken

Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Überfall auf Ehepaar in Borken durch falsche Steuerfahnder

|

Ein Ehepaar aus Borken wurde im Juni 2025 nachts durch Klingeln an der Haustür geweckt: angeblich die Steuerfahndung. Doch schnell wurde klar, dass es sich um Räuber handelte.

Nachgestellte Szene: Zwei Männer in beiger Kleidung mit "Polizei"-Aufschrift bedrängen einen älteren Mann im Schlafanzug.

XY-Szenenfoto: Angebliche Steuerfahnder reißen einen Rentner mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Ihr Ziel: der Tresor.

Quelle: ZDF

In der Nacht zum 15. Juni 2025 klingelten gegen 3:40 Uhr drei Männer an der Tür eines Einfamilienhauses in Borken. Das Trio trug Kleidung mit sichtbarer Polizei-Aufschrift und gab sich als Steuerfahnder aus. Doch schnell wurde dem 87-jährigen Hausbesitzer klar: Er hatte drei Räubern die Tür geöffnet.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 08. April 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

In der neuen Ausgabe geht es um Überfälle durch falsche Polizeibeamte sowie um einen Anschlag auf eine Obdachlose. Rudi Cerne und die Kripo hoffen erneut auf wichtige Hinweise der Zuschauer.

08.04.2026

Bargeld und Münzsammlung erbeutet

Die Täter weckten die Lebensgefährtin des ehemaligen Unternehmers, die aufgrund einer Schwerhörigkeit bisher nichts von dem Überfall mitbekommen hatte. Sie fesselten das Paar und begannen dann, systematisch das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Sie ließen sich von ihrem Opfer den Tresor öffnen und entwendeten neben mehreren tausend Euro Bargeld auch eine Sammlung von über 600 Silbermünzen.

Das Haus des 87-Jährigen war durch mehrere Kameras gesichert. Doch den Tätern fiel der Festplattenrekorder in die Hände, auf dem die Bilder der Überwachungskamera gespeichert waren. Nach etwa 40 Minuten traten sie die Flucht an.

Auf einem Festplattenrekorder der Firma DVS GmbH wurden Überwachungsvideos gespeichert, die die Täter zeigen.

Den Tätern fiel ein solcher Festplattenrekorder in die Hände, auf dem die Aufnahmen der Überwachungskameras gespeichert waren. Wo ist der Rekorder geblieben?

Quelle: Kripo Borken

Personenbeschreibungen

Die drei Täter waren zwischen 30 und 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hatten dunkle Haare und sprachen akzentfrei Deutsch. Zwei hatten eine normale Figur, einer der Männer war eher etwas korpulenter. Sie trugen Stirnlampen, beigefarbene Hosen, beigefarbene Jacken und helle Basecaps sowie helle Handschuhe. Auf der Kleidung befand sich mehrfach der Schriftzug "POLIZEI".

Entwendete Gegenstände

  • Rekorder der Firma DVS GmbH aus Rheine, die es heute nicht mehr gibt
  • Über 600 Sondermünzen der Volksbank, herausgegeben in den Jahren 1977 bis 2005 mit verschiedensten Prägungen, unter anderem Olympia, Weltmeisterschaft, Euroeinführung

Tatort

Die Tat geschah im Grütlohner Weg in nordrhein-westfälischen Borken, nahe der niederländischen Grenze.

Karte mit dem Grütlohner Weg in Borken. Hier spielte sich die Tat ab.

Wer hat in der Nähe des Grütlohner Wegs in der Nacht zum 15. Juni 2025 verdächtige Beobachtungen gemacht?

Quelle: OpenStreetMap / MapTiler / ZDF

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat im Bereich des Grütlohner Wegs oder der näheren Umgebung in Borken in der Nacht zu Samstag, dem 15. Juni 2025, Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?
  • Wo wurde die geraubte Münzsammlung zum Kauf angeboten?
  • Wo ist der geraubte Festplattenreceiver aufgefallen? Möglicherweise wurde er beschädigt und dann in der Nähe entsorgt.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.

Zuständig
Kripo Borken
Telefon: 02861 / 900 51 51
Ab 9. April: 02861 / 900 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 08.04.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

Mehr zu Aktenzeichen XY

  1. Aktenzeichen XY... ungelöst

    Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle

  2. Nachgestellte Szene: Eine ältere, obdachlose Frau flüchtet aus ihrem brennenden Zeltlager.

    Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Dortmund: Brandanschlag auf Obdachlose

    Live
  3. Die Gesuchten warten vor der Tür. Links ein Mann mit schwarzer Kappe, blauem Mundschutz, schwarzem Longsleeve und Jeans, sowie Gummihandschuhen. Rechts ein Mann mit schwarzer Kappe, schwarzem Adidas-Anzug mit weißen Streifen und hellblauem Mundschutz.

    Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Seniorin in Bergneustadt von falschen Polizisten überfallen

    Live
  4. Nachgestellte Szene: Zwei Männer in beiger Kleidung mit "Polizei"-Aufschrift bedrängen einen älteren Mann im Schlafanzug.

    Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Überfall auf Ehepaar in Borken durch falsche Steuerfahnder

    Live
  5. Nachgestellte Szene: Ein blutender Mann wird von einem Unbekannten am Kragen gepackt. Ein zweiter Unbekannter hält ihm ein Messer vors Gesicht.

    Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Überfall in Weiterstadt: Täter gaben sich als Polizei aus

    Live
  6. Nachgestellte Szene: Ein Schlauchboot mit Außenbordmotor und einem Mann am Steuerrad fährt Richtung offener See.

    Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Rätselhafter Tod eines Hamburger Geschäftsmanns auf See

    Live
  7. Nachgestellte Szene: Durch die Fensterscheibe eines Discounters ist ein Mann in grünem Jogginganzug und schwarzer Weste zu sehen. Mit gezogener Waffe bedroht er die Angestellten.

    Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Discounter-Überfall in Bielefeld

    Live
  8. Ein mittelalter Mann in dunkelgrauem Anzug schaut in die Kamera. Im Hintergrund ist ein großes XY zu sehen.

    Update zu drei Fällen:Aktenzeichen XY... Ungelöst: Der Stand der Ermittlungen

    mit Video3:34