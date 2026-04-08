Ein Ehepaar aus Borken wurde im Juni 2025 nachts durch Klingeln an der Haustür geweckt: angeblich die Steuerfahndung. Doch schnell wurde klar, dass es sich um Räuber handelte.

XY-Szenenfoto: Angebliche Steuerfahnder reißen einen Rentner mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Ihr Ziel: der Tresor. Quelle: ZDF

In der Nacht zum 15. Juni 2025 klingelten gegen 3:40 Uhr drei Männer an der Tür eines Einfamilienhauses in Borken. Das Trio trug Kleidung mit sichtbarer Polizei-Aufschrift und gab sich als Steuerfahnder aus. Doch schnell wurde dem 87-jährigen Hausbesitzer klar: Er hatte drei Räubern die Tür geöffnet.

In der neuen Ausgabe geht es um Überfälle durch falsche Polizeibeamte sowie um einen Anschlag auf eine Obdachlose. Rudi Cerne und die Kripo hoffen erneut auf wichtige Hinweise der Zuschauer. 08.04.2026

Bargeld und Münzsammlung erbeutet

Die Täter weckten die Lebensgefährtin des ehemaligen Unternehmers, die aufgrund einer Schwerhörigkeit bisher nichts von dem Überfall mitbekommen hatte. Sie fesselten das Paar und begannen dann, systematisch das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Sie ließen sich von ihrem Opfer den Tresor öffnen und entwendeten neben mehreren tausend Euro Bargeld auch eine Sammlung von über 600 Silbermünzen.

Das Haus des 87-Jährigen war durch mehrere Kameras gesichert. Doch den Tätern fiel der Festplattenrekorder in die Hände, auf dem die Bilder der Überwachungskamera gespeichert waren. Nach etwa 40 Minuten traten sie die Flucht an.

Den Tätern fiel ein solcher Festplattenrekorder in die Hände, auf dem die Aufnahmen der Überwachungskameras gespeichert waren. Wo ist der Rekorder geblieben? Quelle: Kripo Borken

Personenbeschreibungen

Die drei Täter waren zwischen 30 und 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hatten dunkle Haare und sprachen akzentfrei Deutsch. Zwei hatten eine normale Figur, einer der Männer war eher etwas korpulenter. Sie trugen Stirnlampen, beigefarbene Hosen, beigefarbene Jacken und helle Basecaps sowie helle Handschuhe. Auf der Kleidung befand sich mehrfach der Schriftzug "POLIZEI".

Entwendete Gegenstände

Rekorder der Firma DVS GmbH aus Rheine, die es heute nicht mehr gibt

Über 600 Sondermünzen der Volksbank, herausgegeben in den Jahren 1977 bis 2005 mit verschiedensten Prägungen, unter anderem Olympia, Weltmeisterschaft, Euroeinführung

Tatort

Die Tat geschah im Grütlohner Weg in nordrhein-westfälischen Borken, nahe der niederländischen Grenze.

Wer hat in der Nähe des Grütlohner Wegs in der Nacht zum 15. Juni 2025 verdächtige Beobachtungen gemacht? Quelle: OpenStreetMap / MapTiler / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer hat im Bereich des Grütlohner Wegs oder der näheren Umgebung in Borken in der Nacht zu Samstag, dem 15. Juni 2025, Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wo wurde die geraubte Münzsammlung zum Kauf angeboten?

Wo ist der geraubte Festplattenreceiver aufgefallen? Möglicherweise wurde er beschädigt und dann in der Nähe entsorgt.

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Borken

Telefon: 02861 / 900 51 51

Ab 9. April: 02861 / 900 0

Quelle: ZDF