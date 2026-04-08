Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Seniorin in Bergneustadt von falschen Polizisten überfallen
Falsche Polizeibeamten überwältigten im Juni 2023 eine 86-Jährige in ihrem Haus in Bergneustadt. Können die Aufnahmen einer Überwachungskamera zu den Tätern führen?
Am 16. Juni 2023 klingelte es gegen 8 Uhr morgens an der Tür einer 86-jährigen Frau in Bergneustadt in Nordrhein-Westfalen. Vor der Tür standen drei Männer, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Nachdem ihnen die Hausbesitzerin arglos die Tür öffnete, stießen sie die ältere Frau zu Boden und fesselten sie mit Kabelbindern. Ihren Kopf bedeckten sie mit einem Kissenbezug. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.
Beute im Gesamtwert von mehreren tausend Euro
Die Männer durchsuchten das gesamte Haus und raubten Beute im Gesamtwert von mehreren tausend Euro, darunter Bargeld, Schmuck und Uhren. Der Überfall dauerte nur wenige Minuten, die Hausbesitzerin war während der gesamten Zeit gefesselt. Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Platzwunden an Kopf und Bein.
Personenbeschreibung
Einer der Täter konnte in der Zwischenzeit ermittelt werden. Nach zwei weiteren Tatverdächtigen wird gesucht. Die Kripo Gummersbach vermutet, dass es sich bei beiden um Osteuropäer handelt. Sie sollen etwa 1,80 Meter groß sein. Einer der Männer trug Schuhe der Marke "ON", eine "New Balance"-Jogginghose und eine "Adidas"-Zipp-Jacke
Fragen nach Zeugen
- Wer erkennt die gezeigten Personen?
- Wo sind die Männer sonst noch aufgetreten - möglicherweise in Kombination mit der Methode, sich als Polizisten auszugeben?
- Wer hat rund um den 16. Juni 2023 in Bergneustadt verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?
Kripo Gummersbach
Telefon: 02261 / 81 99 46 46
Ab 9. April: 02261 / 81 99 0
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