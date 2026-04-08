  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Überfall auf 86-Jährige in Bergneustadt

Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Seniorin in Bergneustadt von falschen Polizisten überfallen

|

Falsche Polizeibeamten überwältigten im Juni 2023 eine 86-Jährige in ihrem Haus in Bergneustadt. Können die Aufnahmen einer Überwachungskamera zu den Tätern führen?

Die Gesuchten warten vor der Tür. Links ein Mann mit schwarzer Kappe, blauem Mundschutz, schwarzem Longsleeve und Jeans, sowie Gummihandschuhen. Rechts ein Mann mit schwarzer Kappe, schwarzem Adidas-Anzug mit weißen Streifen und hellblauem Mundschutz.

Wer kennt diese Männer, die sich in Bergneustadt als Polizisten ausgaben?

Quelle: Kripo Gummersbach

Am 16. Juni 2023 klingelte es gegen 8 Uhr morgens an der Tür einer 86-jährigen Frau in Bergneustadt in Nordrhein-Westfalen. Vor der Tür standen drei Männer, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Nachdem ihnen die Hausbesitzerin arglos die Tür öffnete, stießen sie die ältere Frau zu Boden und fesselten sie mit Kabelbindern. Ihren Kopf bedeckten sie mit einem Kissenbezug. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 08. April 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

In der neuen Ausgabe geht es um Überfälle durch falsche Polizeibeamte sowie um einen Anschlag auf eine Obdachlose. Rudi Cerne und die Kripo hoffen erneut auf wichtige Hinweise der Zuschauer.

08.04.2026

Beute im Gesamtwert von mehreren tausend Euro

Die Männer durchsuchten das gesamte Haus und raubten Beute im Gesamtwert von mehreren tausend Euro, darunter Bargeld, Schmuck und Uhren. Der Überfall dauerte nur wenige Minuten, die Hausbesitzerin war während der gesamten Zeit gefesselt. Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Platzwunden an Kopf und Bein.

Personenbeschreibung

Einer der Täter konnte in der Zwischenzeit ermittelt werden. Nach zwei weiteren Tatverdächtigen wird gesucht. Die Kripo Gummersbach vermutet, dass es sich bei beiden um Osteuropäer handelt. Sie sollen etwa 1,80 Meter groß sein. Einer der Männer trug Schuhe der Marke "ON", eine "New Balance"-Jogginghose und eine "Adidas"-Zipp-Jacke

Fragen nach Zeugen

  • Wer erkennt die gezeigten Personen?
  • Wo sind die Männer sonst noch aufgetreten - möglicherweise in Kombination mit der Methode, sich als Polizisten auszugeben?
  • Wer hat rund um den 16. Juni 2023 in Bergneustadt verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Kripo Gummersbach
Telefon: 02261 / 81 99 46 46
Ab 9. April: 02261 / 81 99 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 08.04.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

Mehr zu Aktenzeichen XY

  1. Aktenzeichen XY... ungelöst

    Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle

  2. Nachgestellte Szene: Eine ältere, obdachlose Frau flüchtet aus ihrem brennenden Zeltlager.

    Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Dortmund: Brandanschlag auf Obdachlose

    Live
  3. Die Gesuchten warten vor der Tür. Links ein Mann mit schwarzer Kappe, blauem Mundschutz, schwarzem Longsleeve und Jeans, sowie Gummihandschuhen. Rechts ein Mann mit schwarzer Kappe, schwarzem Adidas-Anzug mit weißen Streifen und hellblauem Mundschutz.

    Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Seniorin in Bergneustadt von falschen Polizisten überfallen

    Live
  4. Nachgestellte Szene: Zwei Männer in beiger Kleidung mit "Polizei"-Aufschrift bedrängen einen älteren Mann im Schlafanzug.

    Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Überfall auf Ehepaar in Borken durch falsche Steuerfahnder

    Live
  5. Nachgestellte Szene: Ein blutender Mann wird von einem Unbekannten am Kragen gepackt. Ein zweiter Unbekannter hält ihm ein Messer vors Gesicht.

    Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Überfall in Weiterstadt: Täter gaben sich als Polizei aus

    Live
  6. Nachgestellte Szene: Ein Schlauchboot mit Außenbordmotor und einem Mann am Steuerrad fährt Richtung offener See.

    Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Rätselhafter Tod eines Hamburger Geschäftsmanns auf See

    Live
  7. Nachgestellte Szene: Durch die Fensterscheibe eines Discounters ist ein Mann in grünem Jogginganzug und schwarzer Weste zu sehen. Mit gezogener Waffe bedroht er die Angestellten.

    Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Discounter-Überfall in Bielefeld

    Live
  8. Ein mittelalter Mann in dunkelgrauem Anzug schaut in die Kamera. Im Hintergrund ist ein großes XY zu sehen.

    Update zu drei Fällen:Aktenzeichen XY... Ungelöst: Der Stand der Ermittlungen

    mit Video3:34