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Kriminalität

Aktenzeichen XY: Discounter-Überfall in Bielefeld

Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Discounter-Überfall in Bielefeld

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Ein bewaffneter Räuber überfiel im März 2024 in Bielefeld einen Discounter. Dabei wurde er von einer Familie gestört und floh. Die Kripo sucht per Video nach ihm.

Nachgestellte Szene: Durch die Fensterscheibe eines Discounters ist ein Mann in grünem Jogginganzug und schwarzer Weste zu sehen. Mit gezogener Waffe bedroht er die Angestellten.

XY-Szenenfoto: Vom Parkplatz aus beobachten Zeugen live den Überfall auf die Angestellten des Discounters.

Quelle: ZDF

Am 16. März 2024 erledigte eine Familie kurz vor Ladenschluss einen letzten Einkauf in einem Non-Food-Discounter in Bielefeld. Während Mutter und Tochter im Geschäft einkauften, warteten der Vater und der Sohn im Auto. Dabei fiel dem Mann ein Unbekannter auf, der vor dem Eingangsbereich des Marktes auffällig nervös zu warten schien.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 08. April 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

In der neuen Ausgabe geht es um Überfälle durch falsche Polizeibeamte sowie um einen Anschlag auf eine Obdachlose. Rudi Cerne und die Kripo hoffen erneut auf wichtige Hinweise der Zuschauer.

08.04.2026

Überfall von zurückkehrender Familie gestört

Nachdem die Familie ihren Einkauf beendet hatte, verließ sie zunächst den Parkplatz. Kurz darauf betrat der beobachtete Mann den Discounter und bedrohte die anwesenden Angestellten mit einer Pistole. Der Täter erbeutete Bargeld aus der Kasse. Während des Tatgeschehens ertönte plötzlich lautes Hupen vor dem Geschäft. Die Familie war zwischenzeitlich zurückgekehrt, um nach dem Rechten zu sehen.

Ein Mann im grünen Jogging-Anzug auf den Bildern einer Überwachungskamera. Mit der Waffe in der Hand gibt er dem Personal Anweisungen.

Wer erkennt den Mann mit dem grünen Jogginganzug auf den Bildern wieder?

Quelle: Kripo Bielefeld

Der Täter reagierte hektisch, packte sich die sogenannte Abschöpfkassette in seinen Rucksack und flüchtete aus dem Markt. Der Familienvater nahm zu Fuß die Verfolgung auf, doch er verlor ihn schließlich aus den Augen. Die gesamte Tat wurde von Überwachungskameras gefilmt. Mit den Bildern sucht die Kripo nun den Tatverdächtigen.

Personenbeschreibung

Der Gesuchte ist Anfang bis Ende 20, 1,75 bis 1,80 Meter groß, von sportlicher Statur, hatte dunkle Haare, leicht mandelförmige Augen, starken Schweißgeruch und ein großflächiges Tattoo am linken Unterarm beziehungsweise Handgelenk. Er sprach Deutsch mit starkem, osteuropäischem Akzent.

Er trug auffällige Kleidung: einen grünen Jogginganzug mit markanten weißen Streifen an den Armen und Beinen, darüber eine schwarze Steppweste der Marke Adidas. Der Täter trug außerdem zwei unterschiedliche Handschuhe: einen schwarzen Handschuh und einen grauen Gartenhandschuh mit schwarzem Gummi oben und unten sowie heller Schrift auf dem Handrücken.

Links: Ein Mann mit unterschiedlichen Handschuhen auf den Bildern einer Überwachungskamera. Rechts: Ein markantes Tattoo auf dem linken Arm des Räubers.

Der Räuber trug zwei unterschiedliche Handschuhe und ein auffälliges Tattoo.

Quelle: Kripo Bielefeld

Tatrelevante Örtlichkeiten

Der Discounter befindet sich in der Straße Südring in Bielefeld-Brackwede. Der Täter flüchtete über den Südring durch einen Durchgang in der Schallschutzmauer in Richtung Gerdkamp. Dort verlor sich seine Spur.

Karte mit dem Tatort am Südring in Bielefeld-Brackwede und dem eingezeichneten Fluchtweg des Täters

Der Tatort befindet sich am Südring in Bielefeld-Brackwede.

Quelle: OpenStreetMap / MapTiler / ZDF

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?
  • Wer erkennt den Mann auf den Bildern?
  • Wo wurde die geraubte Abschöpfkassette aufgefunden?

Kripo Bielefeld
Telefon: 0521 / 545 11 10
Ab 9. April: 0521 / 545 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 08.04.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
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