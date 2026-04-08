Aktenzeichen XY vom 08.04.2026:Discounter-Überfall in Bielefeld
Ein bewaffneter Räuber überfiel im März 2024 in Bielefeld einen Discounter. Dabei wurde er von einer Familie gestört und floh. Die Kripo sucht per Video nach ihm.
Am 16. März 2024 erledigte eine Familie kurz vor Ladenschluss einen letzten Einkauf in einem Non-Food-Discounter in Bielefeld. Während Mutter und Tochter im Geschäft einkauften, warteten der Vater und der Sohn im Auto. Dabei fiel dem Mann ein Unbekannter auf, der vor dem Eingangsbereich des Marktes auffällig nervös zu warten schien.
Überfall von zurückkehrender Familie gestört
Nachdem die Familie ihren Einkauf beendet hatte, verließ sie zunächst den Parkplatz. Kurz darauf betrat der beobachtete Mann den Discounter und bedrohte die anwesenden Angestellten mit einer Pistole. Der Täter erbeutete Bargeld aus der Kasse. Während des Tatgeschehens ertönte plötzlich lautes Hupen vor dem Geschäft. Die Familie war zwischenzeitlich zurückgekehrt, um nach dem Rechten zu sehen.
Der Täter reagierte hektisch, packte sich die sogenannte Abschöpfkassette in seinen Rucksack und flüchtete aus dem Markt. Der Familienvater nahm zu Fuß die Verfolgung auf, doch er verlor ihn schließlich aus den Augen. Die gesamte Tat wurde von Überwachungskameras gefilmt. Mit den Bildern sucht die Kripo nun den Tatverdächtigen.
Personenbeschreibung
Der Gesuchte ist Anfang bis Ende 20, 1,75 bis 1,80 Meter groß, von sportlicher Statur, hatte dunkle Haare, leicht mandelförmige Augen, starken Schweißgeruch und ein großflächiges Tattoo am linken Unterarm beziehungsweise Handgelenk. Er sprach Deutsch mit starkem, osteuropäischem Akzent.
Er trug auffällige Kleidung: einen grünen Jogginganzug mit markanten weißen Streifen an den Armen und Beinen, darüber eine schwarze Steppweste der Marke Adidas. Der Täter trug außerdem zwei unterschiedliche Handschuhe: einen schwarzen Handschuh und einen grauen Gartenhandschuh mit schwarzem Gummi oben und unten sowie heller Schrift auf dem Handrücken.
Tatrelevante Örtlichkeiten
Der Discounter befindet sich in der Straße Südring in Bielefeld-Brackwede. Der Täter flüchtete über den Südring durch einen Durchgang in der Schallschutzmauer in Richtung Gerdkamp. Dort verlor sich seine Spur.
Fragen nach Zeugen
- Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?
- Wer erkennt den Mann auf den Bildern?
- Wo wurde die geraubte Abschöpfkassette aufgefunden?
Kripo Bielefeld
Telefon: 0521 / 545 11 10
Ab 9. April: 0521 / 545 0
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