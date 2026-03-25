Ein Cold Case, ein Raubüberfall und eine Vermisste: Eine Woche nach der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" berichtet Fabian Puchelt vom LKA vom Fortgang der Ermittlungen.

Welche Hinweise sind seit der Sendung vom 18. März eingegangen? Wie ist der Stand der Ermittlungen? Fabian Puchelt (LKA Bayern) über neue Erkenntnisse und mögliche Ermittlungserfolge. 25.03.2026 | 3:34 min

Cold Case Renate Pollaczeck

Bis heute ungelöst ist der Mord an Renate Pollaczeck in Berlin aus dem Jahr 1986. Die damals 44-Jährige wurde während ihrer Schicht in einer Berliner Kneipe überfallen, vergewaltigt und ermordet.

Die Ermittler präsentierten in der vergangenen Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" zu diesem Cold Case unter anderem das Phantombild eines mutmaßlichen Tatverdächtigen. Mehrere Zuschauer wollen den Mann schon während der laufenden Sendung erkannt haben.

Das Phantombild zeigt den Tatverdächtigen. Wer erkennt den Mann auf dem Bild? Quelle: LKA Berlin

Fabian Puchelt vom LKA Bayern haben weitere Hinweise erreicht. Einige Personen glauben, die Person auf dem Phantombild erkannt zu haben. Zudem seien mehrere Namen genannt worden. Diesen Hinweisen gehen die Ermittler nun nach.

Die aktuelle Sendung thematisierte unter anderem einen Raubüberfall auf eine Seniorin sowie einen ungeklärten Kneipen-Mord. Alle Infos zu den Fällen finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de. 18.03.2026 | 89:34 min

Außerdem hat sich der Sohn der ehemaligen Nachmieter, die nach dem Mordfall die Kneipe übernommen haben, bei den Ermittlern gemeldet. Der Mann konnte Dinge aus der damaligen Zeit erzählen, zum Beispiel darüber, wie sich die Kneipen-Szene damals zusammengesetzt hat.

Diese Einblicke in die damalige Zeit sind natürlich jetzt für die Ermittler besonders interessant und wichtig. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Spurensuche hinter den Kulissen: Backstage-Aktenzeichen XY bietet seltene Einblicke in die Sendung, ihre Geschichte und Arbeitsweise. 06.10.2025 | 19:54 min

Raubüberfall auf Seniorin in Holzminden

In Holzminden wurde am 25. September 2025 eine 80-jährige Frau in ihrer Wohnung überfallen und ausgeraubt, die beiden Täter erbeuteten rund 80.000 Euro.

Der dortigen Kripo wurden nach der Sendung zwei Videodateien von einer Überwachungskamera zugeschickt, die sich in der Nähe des Tatortes befindet. Sie zeigen eine unbekannte Person.

Die Person bewegt sich recht auffallend. Sie schaut sich die Klingelschilder an. Es wirkt so, als ob die Person etwas auskundschaften würde. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Für die Ermittler sei das ein sehr interessanter Hinweis, findet Fabian Puchelt. Ob er wirklich im Zusammenhang mit der Tat stehe, müssen die Beamten noch klären. Vor allem müsse man die Person auf einer dieser Videodateien erkennen können.

Genau das wiederum ist natürlich jetzt ein Ansatz, um dieses Bildmaterial mit einer sogenannten Gesichtserkennungssoftware zu überprüfen. „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Dann könne man in polizeilichen Datenbeständen diese Person damit identifizieren, hofft Puchelt.

70-jährige Niederländerin Teresa Krug seit einem Jahr vermisst

In einem internationalen Vermisstenfall baten Ermittler aus den Niederlanden um Hinweise aus der Bevölkerung. Seit Februar 2025 fehlt von Teresa Krug jede Spur.

Wer hat Teresa Krug seit Januar 2025 gesehen und kann etwas zu ihrem Schicksal sagen? Quelle: BKA

Das letzte Lebenszeichen stammt aus dem Februar 2025. Die Polizei in den Niederlanden hat ein eigenes Portal zu den Ermittlungen eingerichtet:

Fabian Puchelt vom LKA Bayern bittet im Fall der verschwundenen Seniorin um weitere Hinweise. Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Über das Bundeskriminalamt werden alle Informationen an die niederländische Polizei weitergeleitet.

Quelle: ZDF