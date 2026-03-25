Update zu drei Fällen:Aktenzeichen XY... Ungelöst: Der Stand der Ermittlungen
Ein Cold Case, ein Raubüberfall und eine Vermisste: Eine Woche nach der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" berichtet Fabian Puchelt vom LKA vom Fortgang der Ermittlungen.
Cold Case Renate Pollaczeck
Bis heute ungelöst ist der Mord an Renate Pollaczeck in Berlin aus dem Jahr 1986. Die damals 44-Jährige wurde während ihrer Schicht in einer Berliner Kneipe überfallen, vergewaltigt und ermordet.
Die Ermittler präsentierten in der vergangenen Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" zu diesem Cold Case unter anderem das Phantombild eines mutmaßlichen Tatverdächtigen. Mehrere Zuschauer wollen den Mann schon während der laufenden Sendung erkannt haben.
Fabian Puchelt vom LKA Bayern haben weitere Hinweise erreicht. Einige Personen glauben, die Person auf dem Phantombild erkannt zu haben. Zudem seien mehrere Namen genannt worden. Diesen Hinweisen gehen die Ermittler nun nach.
Außerdem hat sich der Sohn der ehemaligen Nachmieter, die nach dem Mordfall die Kneipe übernommen haben, bei den Ermittlern gemeldet. Der Mann konnte Dinge aus der damaligen Zeit erzählen, zum Beispiel darüber, wie sich die Kneipen-Szene damals zusammengesetzt hat.
Raubüberfall auf Seniorin in Holzminden
In Holzminden wurde am 25. September 2025 eine 80-jährige Frau in ihrer Wohnung überfallen und ausgeraubt, die beiden Täter erbeuteten rund 80.000 Euro.
Der dortigen Kripo wurden nach der Sendung zwei Videodateien von einer Überwachungskamera zugeschickt, die sich in der Nähe des Tatortes befindet. Sie zeigen eine unbekannte Person.
Für die Ermittler sei das ein sehr interessanter Hinweis, findet Fabian Puchelt. Ob er wirklich im Zusammenhang mit der Tat stehe, müssen die Beamten noch klären. Vor allem müsse man die Person auf einer dieser Videodateien erkennen können.
Dann könne man in polizeilichen Datenbeständen diese Person damit identifizieren, hofft Puchelt.
70-jährige Niederländerin Teresa Krug seit einem Jahr vermisst
In einem internationalen Vermisstenfall baten Ermittler aus den Niederlanden um Hinweise aus der Bevölkerung. Seit Februar 2025 fehlt von Teresa Krug jede Spur.
Das letzte Lebenszeichen stammt aus dem Februar 2025. Die Polizei in den Niederlanden hat ein eigenes Portal zu den Ermittlungen eingerichtet:
Fabian Puchelt vom LKA Bayern bittet im Fall der verschwundenen Seniorin um weitere Hinweise. Hinweise können bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Über das Bundeskriminalamt werden alle Informationen an die niederländische Polizei weitergeleitet.
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