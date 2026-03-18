Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Raubüberfall durch falsche Polizisten in Köln
Unter dem Vorwand eines Polizeieinsatzes drangen im Oktober 2023 zwei Unbekannte in die Wohnung eines 44-jährigen Kölners ein. Sie überwältigten den Mann und raubten ihn aus.
Ein 44-Jähriger lag am 21. Oktober 2023 gegen 22 Uhr in seiner Wohnung in Köln-Brück krank auf dem Sofa, als zwei unbekannte Täter die Wohnungstür aufbrachen. Einer der Männer trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "POLIZEI", weshalb der Geschädigte zunächst von einem echten Polizeieinsatz ausging.
Täter von Überwachungskamera gefilmt
Die Täter überwältigten den Mann, fesselten ihn und durchsuchten die Wohnung. Dabei verlangten sie Bargeld und fragten nach Drogen. Als das Opfer eine Erklärung verlangte, schlugen die Täter brutal auf den Mann ein. Sie hielten sich etwa 30 Minuten in der Wohnung auf. Die Täter bemerkten nicht, dass sie während der Tat von einer versteckten Überwachungskamera gefilmt wurden.
Der 44-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Kiefer, Jochbein und Augenhöhle waren gebrochen. Mehrere Operationen waren notwendig. Zudem leidet der Mann seit der Tat unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und kann seinen Beruf derzeit nicht ausüben.
Wussten die Täter vom Bargeld?
Als möglicher Hintergrund der Tat wird vermutet, dass der Geschädigte im Jahr 2023 einen höheren Barkredit aufgenommen hatte, wovon noch 14.000 Euro übrig und für einen Autokauf vorgesehen waren. Es ist möglich, dass die Täter von der Bargeldsumme erfahren hatten.
Neben dem Bargeld wurde auch eine Uhr geraubt, die der Geschädigte nach seinem individuellen Geschmack hatte anfertigen lassen. Eine "Tag Heuer" mit schwarzem Ziffernblatt, schwarzer Lünette und einem auffälligen orangefarbenen Armband.
Personenbeschreibungen
Der erste Täter war groß, blond und trug ein "POLIZEI"-Shirt. Er soll mit Akzent, möglicherweise albanisch, gesprochen haben und wurde von seinem Komplizen "Brudi" genannt. Zudem ist er möglicherweise Muslim, da er seinen Komplizen bei der Tat zurechtwies, nicht auf einen Gebetsteppich zu treten.
Der zweite Täter ist etwas kleiner und korpulenter als sein Komplize. Er hat dunkle Haare und einen möglicherweise russischen Akzent. Er wurde von seinem Komplizen "Vladi" genannt.
Fragen nach Zeugen
- Wer kennt die Täter und kann der Kripo ihre Identität und ihren Aufenthaltsort nennen?
- Wem ist die geraubte Uhr aufgefallen?
Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Köln
Telefon: 0221 / 229 0
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