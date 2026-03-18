Unter dem Vorwand eines Polizeieinsatzes drangen im Oktober 2023 zwei Unbekannte in die Wohnung eines 44-jährigen Kölners ein. Sie überwältigten den Mann und raubten ihn aus.

XY Szenenfoto: Ein 44-jähriger Mann wurde von den Tätern auf seinem Sofa brutal attackiert. Quelle: ZDF

Ein 44-Jähriger lag am 21. Oktober 2023 gegen 22 Uhr in seiner Wohnung in Köln-Brück krank auf dem Sofa, als zwei unbekannte Täter die Wohnungstür aufbrachen. Einer der Männer trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "POLIZEI", weshalb der Geschädigte zunächst von einem echten Polizeieinsatz ausging.

Ein Raubüberfall auf eine Rentnerin und der Mord in einer Kneipe: Zwei der ungelösten Fälle der aktuellen Sendung, bei denen die Kripo auf entscheidende Hinweise der Zuschauer setzt. 18.03.2026 | 89:32 min

Täter von Überwachungskamera gefilmt

Die Täter überwältigten den Mann, fesselten ihn und durchsuchten die Wohnung. Dabei verlangten sie Bargeld und fragten nach Drogen. Als das Opfer eine Erklärung verlangte, schlugen die Täter brutal auf den Mann ein. Sie hielten sich etwa 30 Minuten in der Wohnung auf. Die Täter bemerkten nicht, dass sie während der Tat von einer versteckten Überwachungskamera gefilmt wurden.

Der 44-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen. Kiefer, Jochbein und Augenhöhle waren gebrochen. Mehrere Operationen waren notwendig. Zudem leidet der Mann seit der Tat unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und kann seinen Beruf derzeit nicht ausüben.

Der Tatort befindet sich am Brücker Mauspfad im Kölner Stadtteil Brück. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Wussten die Täter vom Bargeld?

Als möglicher Hintergrund der Tat wird vermutet, dass der Geschädigte im Jahr 2023 einen höheren Barkredit aufgenommen hatte, wovon noch 14.000 Euro übrig und für einen Autokauf vorgesehen waren. Es ist möglich, dass die Täter von der Bargeldsumme erfahren hatten.

Neben dem Bargeld wurde auch eine Uhr geraubt, die der Geschädigte nach seinem individuellen Geschmack hatte anfertigen lassen. Eine "Tag Heuer" mit schwarzem Ziffernblatt, schwarzer Lünette und einem auffälligen orangefarbenen Armband.

Die Täter nahmen unter anderem eine individuell gestaltete "Tag Heuer" Uhr, die ein auffälliges orangefarbenes Armband hatte. Quelle: Kripo Köln / Privat

Personenbeschreibungen

Der erste Täter war groß, blond und trug ein "POLIZEI"-Shirt. Er soll mit Akzent, möglicherweise albanisch, gesprochen haben und wurde von seinem Komplizen "Brudi" genannt. Zudem ist er möglicherweise Muslim, da er seinen Komplizen bei der Tat zurechtwies, nicht auf einen Gebetsteppich zu treten.

Der erste Täter soll ein Shirt mit "POLIZEI"-Aufdruck getragen haben. Quelle: Kripo Köln

Der zweite Täter ist etwas kleiner und korpulenter als sein Komplize. Er hat dunkle Haare und einen möglicherweise russischen Akzent. Er wurde von seinem Komplizen "Vladi" genannt.

Der zweite Täter ist dunkelhaarig, kleiner und korpulenter. Er wurde "Vladi" genannt. Quelle: Kripo Köln

Fragen nach Zeugen

Wer kennt die Täter und kann der Kripo ihre Identität und ihren Aufenthaltsort nennen?

Wem ist die geraubte Uhr aufgefallen?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Köln

Telefon: 0221 / 229 0

Quelle: ZDF