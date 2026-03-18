Ein Junge aus Euskirchen verbrachte im März 2024 einen Nachmittag alleine zu Hause, als er ungewöhnliche Geräusche wahrnahm. Er wurde von einem unbekannten Einbrecher überrascht.

XY-Szenenfoto: Nachdem der Eindringling verschwunden war, rief der Junge seine Eltern an. Quelle: ZDF

Am Donnerstag, dem 14. März 2024, war ein elfjähriger Junge am Nachmittag für einige Zeit allein im Wohnhaus seiner Familie. Die Familie lebt auf einem abgelegenen Grundstück außerhalb von Euskirchen-Kuchenheim. Während der Abwesenheit der Eltern hielten sich lediglich die Hunde der Familie ebenfalls im Haus auf.

Raubüberfall auf eine Seniorin und Mord in einer Kneipe: Zwei der ungelösten Fälle der aktuellen Sendung, bei denen die Kripo auf entscheidende Hinweise der Zuschauer setzt. 18.03.2026 | 89:32 min

Junge bringt sich unbemerkt in Sicherheit

Gegen 16:50 Uhr hörte der Junge ungewöhnliche Geräusche. Als er nachsah, bemerkte er einen unbekannten Mann, der versuchte, sich über ein Fenster Zutritt zu verschaffen und es schließlich einschlug. Der Mann war über eine Mauer auf das Grundstück gelangt und hatte Dachziegel übereinandergestapelt, um das Fenster im Hochparterre zu erreichen.

Offenbar bemerkte der Täter den Jungen nicht, der zunächst versuchte, die Hunde aus dem Haus zu bringen, dann aber allein und ohne Handy nach draußen fliehen musste. Der Einbrecher suchte nur kurz nach Beute und nahm 200 Euro in bar sowie eine Sammlung von Ein-Euro-Münzen mit.

Der Tatort in Nordrhein-Westfalen befand sich im Bereich zwischen den Ortschaften Euskirchen-Kuchenheim und Odendorf. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Polizei sucht mit Phantombild nach dem Täter

Als der Täter wieder ins Freie flüchtete, sah der Junge den Mann erneut, bevor er verschwand. Die Kripo sucht mit einem Phantombild nach dem Unbekannten. Zudem liegt der Polizei eine DNA-Spur vor, die vom Täter stammen dürfte.

Personenbeschreibung

Der Gesuchte soll etwa 35 bis 45 Jahre alt sein, ca. 1,80 Meter groß, mit athletischer Statur und braunen Haaren. Er war unrasiert. Seine Kleidung: schwarze Jacke mit heller Kapuze und rot abgesetzten Nähten am Reißverschluss, ansonsten dunkel gekleidet. Der Mann hat nicht gesprochen, und es gibt keinen Hinweis auf seine Nationalität.

So soll der gesuchte Einbrecher ausgesehen haben. Quelle: Kripo Euskirchen

Fragen nach Zeugen

Wer kann Angaben zur Tat machen?

Wer glaubt, den Gesuchten auf dem Phantombild zu erkennen?

Zuständig Kripo Euskirchen

Telefon: 02251 / 799 888

Ab 19. März: 02251 / 799 0

Quelle: ZDF