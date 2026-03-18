  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Elfjähriger zu Hause in Euskirchen überfallen

Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Elfjähriger aus Euskirchen trifft zu Hause auf Einbrecher

|

Ein Junge aus Euskirchen verbrachte im März 2024 einen Nachmittag alleine zu Hause, als er ungewöhnliche Geräusche wahrnahm. Er wurde von einem unbekannten Einbrecher überrascht.

Nachgestellte Szene: Ein kleiner Junge hält sich weinend ein Smartphone an sein Ohr.

XY-Szenenfoto: Nachdem der Eindringling verschwunden war, rief der Junge seine Eltern an.

Quelle: ZDF

Am Donnerstag, dem 14. März 2024, war ein elfjähriger Junge am Nachmittag für einige Zeit allein im Wohnhaus seiner Familie. Die Familie lebt auf einem abgelegenen Grundstück außerhalb von Euskirchen-Kuchenheim. Während der Abwesenheit der Eltern hielten sich lediglich die Hunde der Familie ebenfalls im Haus auf.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 18. März 2026":Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Raubüberfall auf eine Seniorin und Mord in einer Kneipe: Zwei der ungelösten Fälle der aktuellen Sendung, bei denen die Kripo auf entscheidende Hinweise der Zuschauer setzt.

18.03.2026 | 89:32 min

Junge bringt sich unbemerkt in Sicherheit

Gegen 16:50 Uhr hörte der Junge ungewöhnliche Geräusche. Als er nachsah, bemerkte er einen unbekannten Mann, der versuchte, sich über ein Fenster Zutritt zu verschaffen und es schließlich einschlug. Der Mann war über eine Mauer auf das Grundstück gelangt und hatte Dachziegel übereinandergestapelt, um das Fenster im Hochparterre zu erreichen.

Offenbar bemerkte der Täter den Jungen nicht, der zunächst versuchte, die Hunde aus dem Haus zu bringen, dann aber allein und ohne Handy nach draußen fliehen musste. Der Einbrecher suchte nur kurz nach Beute und nahm 200 Euro in bar sowie eine Sammlung von Ein-Euro-Münzen mit.

Karte des Tatorts zwischen Euskirchen-Kuchenheim und Odendorf

Der Tatort in Nordrhein-Westfalen befand sich im Bereich zwischen den Ortschaften Euskirchen-Kuchenheim und Odendorf.

Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Polizei sucht mit Phantombild nach dem Täter

Als der Täter wieder ins Freie flüchtete, sah der Junge den Mann erneut, bevor er verschwand. Die Kripo sucht mit einem Phantombild nach dem Unbekannten. Zudem liegt der Polizei eine DNA-Spur vor, die vom Täter stammen dürfte.

Personenbeschreibung

Der Gesuchte soll etwa 35 bis 45 Jahre alt sein, ca. 1,80 Meter groß, mit athletischer Statur und braunen Haaren. Er war unrasiert. Seine Kleidung: schwarze Jacke mit heller Kapuze und rot abgesetzten Nähten am Reißverschluss, ansonsten dunkel gekleidet. Der Mann hat nicht gesprochen, und es gibt keinen Hinweis auf seine Nationalität.

Phantombild des Gesuchten

So soll der gesuchte Einbrecher ausgesehen haben.

Quelle: Kripo Euskirchen

Fragen nach Zeugen

  • Wer kann Angaben zur Tat machen?
  • Wer glaubt, den Gesuchten auf dem Phantombild zu erkennen?

Kripo Euskirchen
Telefon: 02251 / 799 888
Ab 19. März: 02251 / 799 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 18.03.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

Mehr zu Aktenzeichen XY

  1. Aktenzeichen XY... ungelöst

    Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle

  2. Der gesuchte "Paketbote": Bei der Tat trug er eine blaue Jacke und Mütze.

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Überfall durch falsche Paketboten in Magdeburg

    mit Video89:32
  3. Eine Überwachungskamera konnte den mutmaßlichen Fluchtwagen aufnehmen.

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Ohr abgeschnitten: Raub in Dreieich mit Körperverletzung

    mit Video89:32
  4. Nachgestellte Szene: Ein Mann liegt blutüberströmt auf einer Couch. Hinter ihm stehen zwei weitere Männer, einer davon fasst ihn grob an der Schulter. Auf dem Boden liegen viele Gegenstände verstreut, darunter eine Schachtel mit der Aufschrift "Tag Heuer"

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Raubüberfall durch falsche Polizisten in Köln

    mit Video89:32
  5. Nachgestellte Szene: Ein kleiner Junge hält sich weinend ein Smartphone an sein Ohr.

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Elfjähriger aus Euskirchen trifft zu Hause auf Einbrecher

    mit Video89:32
  6. Zwei Fotos der vermissten Teresa Krug

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Suche nach der Niederländerin Teresa Krug

    mit Video89:32
  7. Nachgestellte Szene: Als eine Frau die Tür öffnet, steht sie zwei maskierten Männern gegenüber.

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Goldmünzen bei Überfall in Holzminden gestohlen

    mit Video89:32
  8. Foto von Renate Pollaczek

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Sexualmord 1986 in Berlin: Polizei sucht Zeugen

    mit Video89:32