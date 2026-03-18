  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY sucht neue Hinweise zu Sexualmord in Berlin

Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Sexualmord 1986 in Berlin: Polizei sucht Zeugen

|

Am 11. April 1986 wurde Renate Pollaczeck während ihrer Schicht in einer Berliner Kneipe überfallen, vergewaltigt und ermordet. Wie Aktenzeichen XY zu neuen Hinweisen führen soll.

Nachgestellte Szene: Ein Mann überwältigt eine Frau. Er hält ihr mit seiner Hand den Mund zu.

XY-Szenenfoto: Das Opfer hatte gegen den Täter keine Chance.

Quelle: ZDF

Vor fast 40 Jahren wurde die damals 44-jährige Renate Pollaczeck Opfer eines Sexualverbrechens. Tatort war die "Schultheiß-Baude", eine Kiez-Kneipe in der Galvanistraße in Berlin-Charlottenburg. Das Lokal hatte rund um die Uhr geöffnet und wurde fast ausschließlich von Einheimischen und Anwohnern besucht. Touristen verirrten sich selten dorthin.

War ein unbekannter Gast der Mörder?

Am 10. April 1986 übernahm Renate Pollaczeck die Nachtschicht. Am nächsten Morgen, um kurz nach 5 Uhr, verließ ein Stammgast das Lokal - und begegnete dabei einem Fremden, den er noch nie gesehen hatte. War er der Mörder? Bis heute konnte der Mann nicht ermittelt werden - nach ihm wird mit einem Phantombild gesucht.

Foto von Renate Pollaczek

Die 44-jährige Renate Pollaczeck wurde vergewaltigt und ermordet. Tatort war die Kiez-Kneipe  "Schultheiß-Baude" in Berlin.

Quelle: LKA Berlin

Wer auch immer der Täter war, Renate Pollaczeck dürfte ihm körperlich weit unterlegen gewesen sein. Die 44-Jährige wurde vergewaltigt und schließlich mit einem Küchentuch ermordet. Außerdem nahm der Täter den Inhalt der Kasse mit: etwa 150 D-Mark.

Moderator Rudi Cerne steht im Studio von "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Seit fast 60 Jahren hilft das Fahndungsformat "Aktenzeichen XY…ungelöst" dabei, Verbrechen aufzuklären. Wir treffen Moderator Rudi Cerne hinter den Kulissen der Sendung.

06.10.2025 | 19:54 min

DNA-Spuren des Täters gesichert

Inzwischen steht fest: Der Mörder hat seine DNA am Tatort hinterlassen - unter anderem an Zigaretten der Marke "Camel" und an der Leiche selbst. Doch ein Abgleich mit der DNA-Datenbank und eine DNA-Reihenuntersuchung ergaben keinen Treffer.

Die Front des Lokals "Schultheiß-Baude" 1986

In diesem Lokal in Berlin-Charlottenburg fand der Mord an Renate Pollaczek 1986 statt.

Quelle: LKA Berlin

Die Polizei glaubt: Der Mörder von Renate Pollaczek lebte im Umfeld der "Schultheiß-Baude". Ist er später möglicherweise ins Ausland gezogen?

Personenbeschreibung

Der gesuchte Mann auf dem Phantombild soll 1986 etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein, ca. 1,72 bis 1,75 Meter groß und auffallend muskulös. Vermutlich betrieb er Bodybuilding.

Phantombild des Gesuchten im Cold Case Renate Pollaczek

Tatverdächtig ist dieser Mann, von dem es ein Phantombild gibt. Wer erkennt ihn auf dem Bild?

Quelle: LKA Berlin

Er hatte einen dunklen Teint, schwarze, kurze Haare und einen kleinen Oberlippenbart. Vermutlich war er Raucher der Marke "Camel". Seine Kleidung: heller Jogginganzug mit roten Längsstreifen, dazu helle Turnschuhe.

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat in der Nacht zum 11. April 1986 verdächtige Beobachtungen in der Galvanistraße in Berlin-Charlottenburg gemacht?
  • Wer glaubt, den Mann auf dem Phantombild zu kennen?
  • Wer kann Angaben zu dem Verbrechen machen?

Karte der Umgebung des Tatorts in Berlin-Charlottenburg aus dem Jahr 2000. Darauf eingezeichnet: der Tatort in der Galvanistraße.

Wer hat in der Galvanistraße in Berlin-Charlottenburg Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Quelle: ZDF / Google Earth

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Zuständig
LKA Berlin
Telefon: 030 / 46 64 91 14 44
Ab 19. März: 030 / 46 64 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 18.03.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

Mehr zu Aktenzeichen XY

  1. Aktenzeichen XY... ungelöst

    Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle

  2. Foto von Renate Pollaczek

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Sexualmord 1986 in Berlin: Polizei sucht Zeugen

    mit Video19:54
  3. Seckin Caglar wurde 1991 in Köln ermordet.

    Update zum Stand der Ermittlungen:Aktenzeichen XY: 30 neue Hinweise im Cold Case Seckin Caglar

    mit Video4:23
  4. Rudi Cerne vor ameras im Studio
    FAQ

    TV-Sendung mit realen Verbrechen:Wie es hinter den Kulissen von Aktenzeichen XY aussieht

    mit Video19:54
  5. Aktenzeichen XY... Ungelöst": Moderator Rudi Cerne steht im Studio und lächelt in die Kamera.

    Aktenzeichen XY vom 25. Februar:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

    mit Video90:09
  6. Nachgestellte Szene: Ein schlafendes Ehepaar wird von einer Taschenlampe angeleuchtet, als die Täter in das Haus eindringen.

    Aktenzeichen XY vom 25.02.2026:Raubüberfall in Karlsruhe: Waren Serienräuber am Werk?

    mit Video90:09
  7. Zwei Fotos vom Ukrainer Ihor Libych: Der 37-Jährige wird gesucht.

    Aktenzeichen XY vom 25.02.2026:Suche nach Chef illegaler Zigarettenfabrik in Düsseldorf

    mit Video90:09
  8. Nachgestellte Szene: Ein Ehepaar begutachtet eine Zahlungsaufforderung.

    Aktenzeichen XY vom 25.02.2026:Rätsel um verschwundenen 71-jährigen Düsseldorfer

    mit Video90:09