Aktenzeichen XY vom 25. Februar:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen
Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.
Unter den in der aktuellen Ausgabe vorgestellten Kriminalfällen bewegte ein Fall das Publikum besonders.
Schockierende Vergewaltigungsserie: Zahlreiche Hinweise und Erhöhung der Belohnung
Ein Serientäter spricht in Hamburg und Neumünster junge Frauen an, nötigt sie und vergewaltigt sie unter Gewaltandrohung. Dutzende Hinweise gingen zu dem Fall ein - unter anderem von mehreren potenziellen weiteren Opfern, die den Mann auf dem Phantombild erkannt haben wollen. Teilweise wurden die Taten bereits angezeigt. Auch örtlich stimmten die Angaben mit den bekannten Taten des Mannes überein. Die Polizei hofft, dass vielleicht der entscheidende Hinweis dabei ist.
Ein Hinweisgeber aus Istanbul rief während der Sendung an und nannte den Namen eines Bekannten. Ob es wirklich der gesuchte Täter ist, muss nun dringlich überprüft werden. Mehrere Zuschauer waren von den Taten so betroffen, dass sie angaben, die ausgesetzte Belohnung von 2.500 Euro aufstocken zu wollen.
Fahndung nach Betreiber einer illegalen Zigarettenfabrik: Ermittler prüfen Hinweis auf möglichen Aufenthaltsort
Das Zollfahndungsamt Essen suchte in der Sendung nach Ihor Libych, der als Teil einer kriminellen Vereinigung mit weiteren Beteiligten einer illegalen Zigarettenfabrik insgesamt 55 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben soll.
Ein konkreter Hinweisgeber meldete sich im XY-Studio und nannte den vermuteten Aufenthaltsort des Gesuchten. Entsprechende Maßnahmen wurden umgehend eingeleitet.
Aktenzeichen XY vom 25.02.2026:Suche nach Chef illegaler Zigarettenfabrik in Düsseldorf
Mehr zu Aktenzeichen XY
Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle
Aktenzeichen XY vom 25. Februar:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällenmit Video90:04
Aktenzeichen XY vom 25.02.2026:Raubüberfall in Karlsruhe: Waren Serienräuber am Werk?mit Video90:04
Aktenzeichen XY vom 25.02.2026:Suche nach Chef illegaler Zigarettenfabrik in Düsseldorfmit Video90:04
Aktenzeichen XY vom 25.02.2026:Rätsel um verschwundenen 71-jährigen Düsseldorfermit Video90:04
Aktenzeichen XY vom 25.02.2026:Vergewaltigungsserie im Raum Hamburg und Neumünstermit Video90:04
Aktenzeichen XY vom 25.02.2026:Villingen: Raubüberfall auf Sparkasse in 90 Sekundenmit Video90:04
Aktenzeichen XY vom 25.02.2026:Cold Case Seckin Caglar: Polizei sucht Zeugen von 1991mit Video3:29