In der Nacht zum 19. Juni 2024 wurde ein Ehepaar in Karlsruhe‑Waldstadt überfallen. Spuren am Tatort weisen darauf hin, dass mindestens einer der Täter kurz darauf erneut zuschlug.

XY-Szenenfoto: Die Täter überraschten das Ehepaar im Schlaf. Quelle: ZDF

Am späten Abend des 18. Juni 2024 verschafften sich unbekannte Männer Zutritt zum Haus eines Ehepaares in Karlsruhe-Waldstadt. Sie überraschten die Eheleute im Bett und zwangen sie, den Tresor zu öffnen. Auffällig: Die Täter sprachen ihre Opfer mit vollem Namen an. Hatten Sie einen Tipp bekommen? Sie erbeuteten neben Bargeld in verschiedenen Währungen auch zwei Handys sowie diverse Schmuckstücke.

In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um die Suche nach einem Serientäter und den Mord an einer 16-Jährigen. Rudi Cerne und die Kripo hoffen wieder auf wertvolle Hinweise. 25.02.2026

Sprachliche Auffälligkeiten und Fluchtfahrzeug im Fokus

Während der Tat fiel den Eheleuten vor allem die Sprache der Räuber auf. Der osteuropäische Akzent schien nur vorgetäuscht zu sein. Immer wieder blitzten regionale Aussprachen und Formulierungen durch. Waren es Täter aus Baden-Württemberg?

Nach der Tat filmten Überwachungskameras in der Nähe einen potenziellen Fluchtwagen mit überhöhter Geschwindigkeit. Es handelte sich um einen dunklen Pkw (A-Klasse von Mercedes oder ähnlich), Baujahr 2008 bis 2014, Kennzeichen KA (für Karlsruhe) sowie die Zahl 3 am Ende. Weitere Informationen zum Nummernschild sind auf den Aufnahmen nicht erkennbar.

In Tatortnähe wurde ein verdächtiges Auto mit Karlsruher Kennzeichen von Überwachungskameras gefilmt. Quelle: Kripo Karlsruhe

Möglicher Zusammenhang zu weiterem Raubüberfall

Es gibt Hinweise darauf, dass der Überfall mit einem weiteren Verbrechen zusammenhängen könnte: Drei Monate später, am 12. September 2024, fand ein Raubüberfall in Esslingen mit ähnlicher Vorgehensweise statt. Auch hier versuchten die Täter laut Aussagen, einen osteuropäischen Akzent zu imitieren, wobei ein Dialekt aus Baden-Württemberg durchstach. Auch das spricht für regionale Täter.

Erbeutete Gegenstände

Weißgoldkette mit drei lilafarbenen Amethysten

Collier "Diva" mit silbernem Verschluss und türkisfarbenen Opalen

Schwarzes iPhone 11

Schwarzes Samsung Galaxy S5

Bargeld in unterschiedlichen Währungen, unter anderem Schweizer Franken und US-Dollar sowie Gold- und Silbermünzen

Wo wurde dieses Beutestück nach der Tat im Juni 2024 gesehen? Quelle: Kripo Karlsruhe

Fragen nach Zeugen

Wer hat in der Nacht zum 19. Juni 2024 in Karlsruhe-Waldstadt, rund um die Elblinger Straße, verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer weiß etwas über den Verbleib der Beutestücke? Wurden Sie möglicherweise jemandem zum Verkauf angeboten?

Der Tatort befindet sich in Karlsruhe-Waldstadt. Wer hat rund um die Elblinger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Quelle: OpenStreetMap / ZDF

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Karlsruhe

Telefon: 0721 / 666 52 22

Ab 26. Februar: 0721 / 66 60

Quelle: ZDF