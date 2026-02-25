Seit dem 13. November 2023 fehlt vom damals 71‑jährigen Pavo Medjedovic aus Düsseldorf jede Spur. Er ging aus dem Haus, um die Autobatterie zu prüfen und kehrte nicht zurück.

XY-Szenenfoto: Die Rechnung von der Krankenkassen war für das Ehepaar wie ein Schlag ins Gesicht. Quelle: ZDF

Am 13. November 2023 verließ Pavo Medjedovic um 9 Uhr vormittags die Wohnung in der Düsseldorfer Innenstadt. Weil er nicht zurückkam und auch sein Handy nicht dabeihatte, machte sich seine Frau Sorgen. Zusammen mit einer ihrer beiden Töchter meldete sie ihn bei der Polizei als vermisst. Ermittlungen ergaben, dass es ihm zum Zeitpunkt seines Verschwindens nicht gut ging.

Führte ein Krankenkassen-Irrtum zum Verschwinden?

Seine Krankenkasse forderte von ihm und seiner Frau eine sehr hohe Nachzahlung. Er wusste nicht, woher er das Geld nehmen sollte. Wenige Tage nach dem Verschwinden stellte sich heraus, dass die Forderungen nicht gerechtfertigt waren.

Ist Pavo Medjedovic wegen dieses Fehlers freiwillig verschwunden? Oder hat er sich gar etwas angetan? Einen Abschiedsbrief gibt es nicht.

Unbekannter hebt Geld mit Medjedovics Bankkarte ab

Etwa eine Woche später hob ein unbekannter Mann mit Medjedovics Bankkarte Geld ab. Ein zweiter Abhebeversuch scheiterte, weil das Tageslimit erreicht war.

Das Ganze ereignete sich an zwei Sparkassen-Filialen - in der Berliner Allee und der Königsallee in Düsseldorf am 20. November 2023. Die Polizei geht nicht zwingend davon aus, dass der Abheber etwas mit Pavo Medjedovics Verschwinden zu tun hat. Er könnte die Karte samt PIN gefunden oder von einer dritten Person bekommen haben.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war Pavo Medjedovic 71 Jahre alt. Er wohnte mit seiner Familie in Düsseldorf. Quelle: Kripo Düsseldorf

Personenbeschreibung

Pavo Medjedovic war zum Zeitpunkt seines Verschwindens 71 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und hatte kurze graue Haare. Er trug eine dunkelblaue Winterjacke mit Pelzbesatz an der Kapuze, dazu eine Jeans und hellbraune Schnürschuhe im Sneaker-Look.

Diese Schuhe trug der Vermisste bei seinem Verschwinden. Quelle: Kripo Düsseldorf

Die Schuhe haben eine helle Sohle und sind an der Ferse dunkel mit einer mehrfarbigen Applikation. Möglicherweise hatte er im linken Ohr ein Hörgerät. Es wurde nicht in seiner Wohnung gefunden.

Pavo Medjedovic lebte in der Düsseldorfer Innenstadt. Wer hat ihn am Tag seines Verschwindens gesehen? Quelle: MapTiler / OpenStreetMap / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer hat Pavo Medjedovic am und nach dem 13. November 2023 noch gesehen? Von Interesse ist das Gebiet Immermannstraße / Hauptbahnhof, auch als "Little Tokyo" bekannt, in Düsseldorf.

Hat jemand beobachtet, ob er am Hauptbahnhof in einen Zug gestiegen ist?

Wer kann etwas zum Schicksal von Pavo Medjedovic sagen?

Der unbekannte Geldabheber wird gebeten, der Polizei mitzuteilen, woher er die Bankkarte hatte, notfalls auch anonym.

Zuständig Kripo Düsseldorf

Telefon: 0211 / 870 29 99

Ab 26. Februar: 0211 / 870 0

Quelle: ZDF