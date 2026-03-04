Update zum Stand der Ermittlungen:Aktenzeichen XY: 30 neue Hinweise im Cold Case Seckin Caglar
Eine Woche nach der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" sind bei der Polizei mehrere Hinweise zu den Fällen eingegangen. Auch im Fall der 1991 getöteten Seckin Caglar aus Köln.
Im Fall der 1991 getöteten Seckin Caglar aus Köln hat es im Zuge von Aktenzeichen XY am 25. Februar 30 neue Hinweise gegeben. Die Supermarkt-Angestellte war am Abend des 16. Oktober 1991 von der Arbeit nicht nach Hause gekommen. Am nächsten Morgen wurde ihr Leichnam unweit einer Straßenbahn-Haltestelle gefunden.
Die 16-Jährige war vergewaltigt und erdrosselt worden. Die Kölner Kripo richtete eine Mordkommission ein und suchte intensiv nach Zeugen, die an der Haltestelle etwas Verdächtiges beobachtet hatten.
Im Laufe der Jahre gelang es der Kölner Kriminalpolizei, auf sichergestellten Spuren eine Täter-DNA zu isolieren. Die "Cold-Case"-Abteilung startete daraufhin eine umfangreiche DNA-Reihenuntersuchung. Männer aus dem Umfeld des Tatorts, die damals zur mutmaßlichen Altersgruppe des Täters gehörten, wurden gebeten, freiwillig eine Probe abzugeben.
Diese Proben wurden mit dem DNA-Profil des Täters abgeglichen, anonymisiert verarbeitet und nach der Untersuchung vernichtet. Die Beteiligung war hoch, nur wenige verweigerten die Abgabe. Doch der Täter befand sich bisher nicht unter den Probanden.
Die etwa 30 neuen Hinweise könnten aus Sicht von Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern den Ermittlern weiterhelfen.
Vergewaltigungsserie in Norddeutschland
Auch in einem weiteren Fall ging es um sexuelle Gewalt: In Hamburg und Neumünster hat zwischen 2020 und 2024 ein Mann mindestens drei junge Frauen zu sexuellen Handlungen gedrängt und vergewaltigte sie teilweise.
Zu diesem Fall seien ebenfalls etliche Hinweise eingegangen, sagt Fabian Puchelt vom LKA Bayern. Allerdings möchten die Ermittler derzeit nicht sagen, um welche Inhalte konkret es sich handelt.
Die Polizei sucht weiter Hinweise zu diesem Phantombild:
Wer Hinweise zu diesem Phantombild geben kann, solle sich bitte umgehend bei der Polizei melden, bittet Puchelt.
Fabian Puchelt appelliert generell an Opfer von sexuellen Übergriffen, sich unbedingt bei der Polizei zu melden und Anzeige zu erstatten. "Ihnen wird definitiv geholfen", sagt Puchelt. Allein 2024 seien 80 Prozent der Fälle aufgeklärt worden.
- Terre des Femmes e. V. bietet eine Übersicht über Kliniken oder Arztpraxen und eine Liste der Anlaufstellen in zehn Bundesländern, die eine kostenlose und anonyme Spurensicherung für gesetzlich Versicherte vornehmen.
- Pro familia listet regionale Anlauf- und Beratungsstellen für Hilfe nach sexueller Gewalt auf.
- Die Seite des Bundeshilfetelefons bietet anonyme Unterstützung und ein direktes Hilfetelefon unter 116 016 an.
- Die Berliner Fachstelle "Lara" berät Frauen, Trans-, Inter- und Nicht-Binäre Personen nach einem sexuellen Übergriff.
Sparkassenüberfall in Villingen-Schwenningen
Am 28. November 2024 wurde in Villingen-Schwenningen eine Sparkasse überfallen. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann erbeutete dabei Geld. Die Tat dauerte nur wenige Sekunden.
Während der Sendung wurde ein Bild von dem Täter gezeigt, auf dessen Handschuhen und Jacke jeweils Markenaufdrucke zu erkennen waren. Dazu seien einige Hinweise eingegangen, bestätigt Puchelt. Diese Hinweise würden derzeit noch geprüft.
Das komme relativ häufig vor, erläutert Puchelt, und müsse einfach überprüft werden. Vielleicht sei das eine oder andere Interessante dabei, was man zusammenführen könne. Das will die Polizei laut Puchelt in den kommenden Tagen auswerten.
