  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Schwerer Raubüberfall in Dreieich

Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Ohr abgeschnitten: Raub in Dreieich mit Körperverletzung

|

Drei Männer raubten im Februar 2026 nachts eine Familie in ihrem Haus im hessischen Dreieich aus. Die Täter gingen extrem brutal vor und schnitten einem der Opfer ein Ohr ab.

Karte der Umgebung des Tatorts in Dreieich

Die Tat geschah in der Kinzigstraße in Dreieich in Hessen. Das Fahrzeug der Täter wurde vermutlich in der Danziger Straße geparkt.

Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

In der Nacht vom 3. auf den 4. Februar 2026 sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Dreieich-Dreieichenhain (Landkreis Offenbach) eingedrungen. Zwischen 21 Uhr und 3 Uhr überraschten die Eindringlinge ein älteres Ehepaar sowie deren Tochter und Enkeltochter, die sich zu diesem Zeitpunkt schlafend im Haus befanden.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 18. März 2026":Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Raubüberfall auf eine Seniorin und Mord in einer Kneipe: Zwei der ungelösten Fälle der aktuellen Sendung, bei denen die Kripo auf entscheidende Hinweise der Zuschauer setzt.

18.03.2026 | 89:32 min

Brutale Gewalttat ohne Erklärung

Die Familie wurde gefesselt, geknebelt und geschlagen. Die Täter forderten Bargeld und Schmuck. Nachdem die Täter bereits Wertgegenstände erbeutet hatten, eskalierte die Situation weiter.

Einer der Täter zerrte den 70-jährigen Hausherrn in ein Nachbarzimmer, während seine Komplizen die übrigen Familienmitglieder festhielten. Dort schnitt der Täter dem Mann ein Ohr ab. Die Hintergründe dieser extremen Brutalität sind bislang unklar.

Aufnahmen von geraubten Schmuckstücken aus einem Überfall in Dreieich

Die Aufnahmen zeigen einige der geraubten Schmuckstücke.

Quelle: Kripo Offenbach / Privat

Tatverdächtige von Überwachungskamera gefilmt

Die Täter transportierten ihre Beute in einem roten Hartschalenkoffer ab. Bilder einer Überwachungskamera zeichneten drei Männer auf, die sich im Umfeld des Tatortes aufhielten. Der dritte Mann könnte der Fahrer des Fluchtfahrzeugs gewesen sein.

Das Fahrzeug, ein weißer VW Arteon, soll während der Tat im Bereich von Altglascontainern in der Danziger Straße gestanden haben. Damit flüchteten die Täter über die Hainer Chaussee in unbekannter Richtung.

Eine Überwachungskamera konnte den mutmaßlichen Fluchtwagen aufnehmen.

Mit diesem Auto entkamen die Tatverdächtigen. Es könnte sich um einen VW Arteon handeln.

Quelle: Kripo Offenbach

Geraubte Gegenstände

Die Täter erbeuteten eine Vielzahl an Wertgegenständen. Besonders markant sind unter anderem drei Rolex-Uhren, darunter eine Rolex Submariner in grün und eine Rolex GMT Master II. Des Weiteren wurden verschiedene Schmuckstücke gestohlen, darunter auffällige Diademe und Halsketten in Gold.

Geraubte Uhren: Rolex Submariner in Grün (links), Rolex GMT Master II (rechts)

Zwei der gestohlenen Uhren: eine Rolex Submariner in grün, die als "Hulk" bekannt ist (l.) und eine Rolex GMT Master II (r.).

Quelle: Kripo Offenbach

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat im Tatzeitraum zwischen 21 Uhr und 3 Uhr im Bereich Danziger Straße / Hainer Chaussee verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?
  • Wem ist ein weißer VW Arteon aufgefallen?
  • Wo sind die geraubten Rolex-Uhren oder Schmuckstücke seitdem aufgetaucht oder zum Verkauf angeboten worden?

Für Hinweise, die zur Festnahme der Täter führen, wurde von Seiten der Opfer eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt.

Zuständig
Kripo Offenbach
Telefon: 069 / 80 98 43 21
Ab 19. März: 069 / 80 98 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 18.03.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

Mehr zu Aktenzeichen XY

  1. Aktenzeichen XY... ungelöst

    Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle

  2. Der gesuchte "Paketbote": Bei der Tat trug er eine blaue Jacke und Mütze.

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Überfall durch falsche Paketboten in Magdeburg

    mit Video89:32
  3. Eine Überwachungskamera konnte den mutmaßlichen Fluchtwagen aufnehmen.

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Ohr abgeschnitten: Raub in Dreieich mit Körperverletzung

    mit Video89:32
  4. Nachgestellte Szene: Ein Mann liegt blutüberströmt auf einer Couch. Hinter ihm stehen zwei weitere Männer, einer davon fasst ihn grob an der Schulter. Auf dem Boden liegen viele Gegenstände verstreut, darunter eine Schachtel mit der Aufschrift "Tag Heuer"

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Raubüberfall durch falsche Polizisten in Köln

    mit Video89:32
  5. Nachgestellte Szene: Ein kleiner Junge hält sich weinend ein Smartphone an sein Ohr.

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Elfjähriger aus Euskirchen trifft zu Hause auf Einbrecher

    mit Video89:32
  6. Zwei Fotos der vermissten Teresa Krug

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Suche nach der Niederländerin Teresa Krug

    mit Video89:32
  7. Nachgestellte Szene: Als eine Frau die Tür öffnet, steht sie zwei maskierten Männern gegenüber.

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Goldmünzen bei Überfall in Holzminden gestohlen

    mit Video89:32
  8. Foto von Renate Pollaczek

    Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Sexualmord 1986 in Berlin: Polizei sucht Zeugen

    mit Video89:32