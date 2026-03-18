Drei Männer raubten im Februar 2026 nachts eine Familie in ihrem Haus im hessischen Dreieich aus. Die Täter gingen extrem brutal vor und schnitten einem der Opfer ein Ohr ab.

Die Tat geschah in der Kinzigstraße in Dreieich in Hessen. Das Fahrzeug der Täter wurde vermutlich in der Danziger Straße geparkt. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

In der Nacht vom 3. auf den 4. Februar 2026 sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Dreieich-Dreieichenhain (Landkreis Offenbach) eingedrungen. Zwischen 21 Uhr und 3 Uhr überraschten die Eindringlinge ein älteres Ehepaar sowie deren Tochter und Enkeltochter, die sich zu diesem Zeitpunkt schlafend im Haus befanden.

Raubüberfall auf eine Seniorin und Mord in einer Kneipe: Zwei der ungelösten Fälle der aktuellen Sendung, bei denen die Kripo auf entscheidende Hinweise der Zuschauer setzt. 18.03.2026 | 89:32 min

Brutale Gewalttat ohne Erklärung

Die Familie wurde gefesselt, geknebelt und geschlagen. Die Täter forderten Bargeld und Schmuck. Nachdem die Täter bereits Wertgegenstände erbeutet hatten, eskalierte die Situation weiter.

Einer der Täter zerrte den 70-jährigen Hausherrn in ein Nachbarzimmer, während seine Komplizen die übrigen Familienmitglieder festhielten. Dort schnitt der Täter dem Mann ein Ohr ab. Die Hintergründe dieser extremen Brutalität sind bislang unklar.

Die Aufnahmen zeigen einige der geraubten Schmuckstücke. Quelle: Kripo Offenbach / Privat

Tatverdächtige von Überwachungskamera gefilmt

Die Täter transportierten ihre Beute in einem roten Hartschalenkoffer ab. Bilder einer Überwachungskamera zeichneten drei Männer auf, die sich im Umfeld des Tatortes aufhielten. Der dritte Mann könnte der Fahrer des Fluchtfahrzeugs gewesen sein.

Das Fahrzeug, ein weißer VW Arteon, soll während der Tat im Bereich von Altglascontainern in der Danziger Straße gestanden haben. Damit flüchteten die Täter über die Hainer Chaussee in unbekannter Richtung.

Mit diesem Auto entkamen die Tatverdächtigen. Es könnte sich um einen VW Arteon handeln. Quelle: Kripo Offenbach

Geraubte Gegenstände

Die Täter erbeuteten eine Vielzahl an Wertgegenständen. Besonders markant sind unter anderem drei Rolex-Uhren, darunter eine Rolex Submariner in grün und eine Rolex GMT Master II. Des Weiteren wurden verschiedene Schmuckstücke gestohlen, darunter auffällige Diademe und Halsketten in Gold.

Zwei der gestohlenen Uhren: eine Rolex Submariner in grün, die als "Hulk" bekannt ist (l.) und eine Rolex GMT Master II (r.). Quelle: Kripo Offenbach

Fragen nach Zeugen

Wer hat im Tatzeitraum zwischen 21 Uhr und 3 Uhr im Bereich Danziger Straße / Hainer Chaussee verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wem ist ein weißer VW Arteon aufgefallen?

Wo sind die geraubten Rolex-Uhren oder Schmuckstücke seitdem aufgetaucht oder zum Verkauf angeboten worden?

Belohnung Für Hinweise, die zur Festnahme der Täter führen, wurde von Seiten der Opfer eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt.



Zuständig

Kripo Offenbach

Telefon: 069 / 80 98 43 21

Ab 19. März: 069 / 80 98 0

Quelle: ZDF