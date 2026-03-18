Bei der Festnahme eines Mordverdächtigen stellte die niederländische Polizei 2025 fest, dass eine Verwandte von ihm verschwunden ist. Wurde auch sie Opfer eines Verbrechens?

Wer hat Teresa Krug seit Januar 2025 gesehen und kann etwas zu ihrem Schicksal sagen? Quelle: BKA

Wann genau Teresa Krug verschwand, ist unklar. Die Niederländerin wurde nie als vermisst gemeldet. Erst im September 2025 wurden die niederländischen Ermittler auf ihren Fall aufmerksam, als ein enger Verwandter der mittlerweile 70-jährigen Frau in einer Wohnung in Montfort als Tatverdächtiger in einem Mordfall festgenommen wurde.

Raubüberfall auf eine Seniorin und Mord in einer Kneipe: Zwei der ungelösten Fälle der aktuellen Sendung, bei denen die Kripo auf entscheidende Hinweise der Zuschauer setzt. 18.03.2026 | 89:32 min

Papiere, Handy und Blutspuren gefunden

Die Wohnung war auf den Namen von Teresa Krug gemietet, ihre Papiere und auch ihr Handy befanden sich vor Ort, doch von ihr selbst fehlt bis heute jede Spur. Zeugenbefragungen ergaben, dass Teresa Krug bereits seit etwa Februar 2025 nicht mehr gesehen wurde. Möglicherweise hat sich Teresa Krug im Zeitraum vom 13. bis 20. Februar 2025 in Deutschland aufgehalten und zwar in der Region Heinsberg/Mönchengladbach.

Bei der Durchsuchung eines Lagerraums, den der Verwandte der Vermissten in Deutschland angemietet hatte, fanden die Ermittler mehrere Mülltüten. Darin enthalten waren Textilien und Reste einer Schaumstoffmatratze voller Blut. Der DNA-Abgleich zeigte: Es ist das Blut der Vermissten.

Wer hat Auto mit auffälligem Motiv gesehen?

Bei Teresa Krugs Verschwinden könnte auch ein Auto eine Rolle gespielt haben. Von Interesse für die Polizei ist ein grauer BMW, seitlich mit der Abbildung eines Trucks in den Farben Gelb und Weiß. Das Auto soll ein Schweizer Kennzeichen getragen haben.

Wer hat dieses Auto mit der auffälligen Abbildung eines Trucks zwischen Januar und Mitte September 2025 gesehen? Quelle: BKA

Die Polizei möchte wissen: Wo ist das Auto zwischen Februar und Mitte September 2025 aufgefallen? Wer hat es während dieses Zeitraums gesehen?

Personenbeschreibung

Teresa Krug stammt ursprünglich aus Polen und war viel unterwegs - unter anderem in Deutschland, Portugal, der Schweiz, den Niederlanden und in Polen. Sie nennt sich selbst gelegentlich "Anna Kulpa".

Sie ist 1,60 Meter groß, schmächtig, hat dunkle Haare und ist gelegentlich Brillenträgerin. Sie hat graugrüne Augen und ein auffälliges Muttermal an der linken Seite der Unterlippe. Aufgrund eines Unfalls sieht sie schlecht. Teresa Krug spricht mehrere Sprachen, darunter Deutsch und Polnisch. In der Vergangenheit hatte sie sich ihre Haare mehrfach blond gefärbt.

Übersicht der Orte, an denen sich Teresa Krug im Laufe der Jahre in Europa aufgehalten hat. Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Fragen nach Zeugen

Wer kann etwas zum Verschwinden von Teresa Krug sagen?

Wer hat sie nach Februar 2025 noch gesehen?

Wer kann etwas zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort oder ihrem Schicksal sagen?

Zuständig BKA Wiesbaden

Telefon: 0611 / 55 111 55



Weitere Informationen zu dem Fall finden Sie auch auf den Seiten der niederländischen Polizei unter: www.politie.nl/teresa-de

Quelle: ZDF