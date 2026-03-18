Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Überfall durch falsche Paketboten in Magdeburg
Im Oktober 2025 öffnete ein Magdeburger einem vermeintlichen Paketboten die Tür. Dann wurden er und seine Frau von zwei unbekannten Männern überwältigt und ausgeraubt.
Am 25. Oktober 2025 klingelte es gegen 13 Uhr an der Tür eines Einfamilienhauses im Magdeburger Stadtteil Salbke. Einer der Täter gab vor, er wolle ein Paket zustellen. Als ihm die Tür geöffnet wurde, drangen er und ein Komplize ins Haus ein.
Täter raubten wertvolle Uhr, Schmuck und Geld
Das Ehepaar, das im Haus lebt, wurde mit einer Schusswaffe bedroht und gefesselt. Die Täter flüchteten mit einem weißen Transporter, der vermutlich von einem weiteren Komplizen gefahren wurde.
Neben Bargeld wurde bei der Tat in Magdeburg unter anderem ein Armband der Diamond Group mit 49 Brillanten im Wert von 26.000 Euro geraubt. Außerdem zwei wertvolle Uhren - eine Omega Seamaster Aqua Terra im Wert von 13.500 Euro und eine Damen-Armbanduhr der Marke Breitling, Modell Galactic 36, Wert 8.700 Euro.
Sind Serientäter am Werk?
Es wird vermutet, dass noch weitere Taten auf das Konto der Unbekannten gehen. Acht Tage zuvor, am 17. Oktober 2025, war es zu einem ähnlichen Überfall in Staßfurt, südlich von Magdeburg, gekommen. In beiden Fällen wurden tatverdächtige Personen von Überwachungskameras aufgezeichnet.
Personenbeschreibungen
Fragen nach Zeugen
- Wer erkennt die gesuchten Männer?
- Wer kann etwas zum Verbleib der Beute sagen?
Für Hinweise, die zur Aufklärung der beiden Taten führen, sind von privater Seite bis zu 5.000 Euro ausgelobt.
Kripo Magdeburg
Telefon: 0391 / 546 10 10
Ab 19. März: 0391 / 546 0
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