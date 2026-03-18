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Kriminalität

Aktenzeichen XY: Überfall durch falsche Paketboten in Magdeburg

Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Überfall durch falsche Paketboten in Magdeburg

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Im Oktober 2025 öffnete ein Magdeburger einem vermeintlichen Paketboten die Tür. Dann wurden er und seine Frau von zwei unbekannten Männern überwältigt und ausgeraubt.

Der gesuchte "Paketbote": Bei der Tat trug er eine blaue Jacke und Mütze.

Die Kripo sucht diesen Mann als Tatverdächtigen bei dem Überfall in Magdeburg in Sachsen-Anhalt.

Quelle: Kripo Magdeburg

Am 25. Oktober 2025 klingelte es gegen 13 Uhr an der Tür eines Einfamilienhauses im Magdeburger Stadtteil Salbke. Einer der Täter gab vor, er wolle ein Paket zustellen. Als ihm die Tür geöffnet wurde, drangen er und ein Komplize ins Haus ein.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 18. März 2026":Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Raubüberfall auf eine Seniorin und Mord in einer Kneipe: Zwei der ungelösten Fälle der aktuellen Sendung, bei denen die Kripo auf entscheidende Hinweise der Zuschauer setzt.

18.03.2026 | 89:32 min

Täter raubten wertvolle Uhr, Schmuck und Geld

Das Ehepaar, das im Haus lebt, wurde mit einer Schusswaffe bedroht und gefesselt. Die Täter flüchteten mit einem weißen Transporter, der vermutlich von einem weiteren Komplizen gefahren wurde.

Die Beute aus dem Überfall in Magdeburg: Omega Seamaster Aqua Terra Armbanduhr (links), Armband

Geraubt wurden unter anderem eine Omega Seamaster Aqua Terra (l.) und dieses Armband (r.).

Quelle: Kripo Magdeburg / ZDF

Neben Bargeld wurde bei der Tat in Magdeburg unter anderem ein Armband der Diamond Group mit 49 Brillanten im Wert von 26.000 Euro geraubt. Außerdem zwei wertvolle Uhren - eine Omega Seamaster Aqua Terra im Wert von 13.500 Euro und eine Damen-Armbanduhr der Marke Breitling, Modell Galactic 36, Wert 8.700 Euro.

Eine Armbanduhr der Marke Breitling mit silber-goldenem Armband, goldener Lünette und weißem Ziffernblatt

Geraubt wurde in Magdeburg auch eine Damen-Armbanduhr der Marke Breitling.

Quelle: Kripo Magdeburg

Sind Serientäter am Werk?

Es wird vermutet, dass noch weitere Taten auf das Konto der Unbekannten gehen. Acht Tage zuvor, am 17. Oktober 2025, war es zu einem ähnlichen Überfall in Staßfurt, südlich von Magdeburg, gekommen. In beiden Fällen wurden tatverdächtige Personen von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Personenbeschreibungen

Fragen nach Zeugen

  • Wer erkennt die gesuchten Männer?
  • Wer kann etwas zum Verbleib der Beute sagen?

Für Hinweise, die zur Aufklärung der beiden Taten führen, sind von privater Seite bis zu 5.000 Euro ausgelobt.

Kripo Magdeburg
Telefon: 0391 / 546 10 10
Ab 19. März: 0391 / 546 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 18.03.2026 ab 20:15 Uhr.
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Aktenzeichen XY

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