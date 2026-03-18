Im Oktober 2025 öffnete ein Magdeburger einem vermeintlichen Paketboten die Tür. Dann wurden er und seine Frau von zwei unbekannten Männern überwältigt und ausgeraubt.

Die Kripo sucht diesen Mann als Tatverdächtigen bei dem Überfall in Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Quelle: Kripo Magdeburg

Am 25. Oktober 2025 klingelte es gegen 13 Uhr an der Tür eines Einfamilienhauses im Magdeburger Stadtteil Salbke. Einer der Täter gab vor, er wolle ein Paket zustellen. Als ihm die Tür geöffnet wurde, drangen er und ein Komplize ins Haus ein.

Raubüberfall auf eine Seniorin und Mord in einer Kneipe: Zwei der ungelösten Fälle der aktuellen Sendung, bei denen die Kripo auf entscheidende Hinweise der Zuschauer setzt. 18.03.2026 | 89:32 min

Täter raubten wertvolle Uhr, Schmuck und Geld

Das Ehepaar, das im Haus lebt, wurde mit einer Schusswaffe bedroht und gefesselt. Die Täter flüchteten mit einem weißen Transporter, der vermutlich von einem weiteren Komplizen gefahren wurde.

Geraubt wurden unter anderem eine Omega Seamaster Aqua Terra (l.) und dieses Armband (r.). Quelle: Kripo Magdeburg / ZDF

Neben Bargeld wurde bei der Tat in Magdeburg unter anderem ein Armband der Diamond Group mit 49 Brillanten im Wert von 26.000 Euro geraubt. Außerdem zwei wertvolle Uhren - eine Omega Seamaster Aqua Terra im Wert von 13.500 Euro und eine Damen-Armbanduhr der Marke Breitling, Modell Galactic 36, Wert 8.700 Euro.

Geraubt wurde in Magdeburg auch eine Damen-Armbanduhr der Marke Breitling. Quelle: Kripo Magdeburg

Sind Serientäter am Werk?

Es wird vermutet, dass noch weitere Taten auf das Konto der Unbekannten gehen. Acht Tage zuvor, am 17. Oktober 2025, war es zu einem ähnlichen Überfall in Staßfurt, südlich von Magdeburg, gekommen. In beiden Fällen wurden tatverdächtige Personen von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Personenbeschreibungen

"Paketbote" Quelle: Kripo Magdeburg Der Mann, der sich in Magdeburg als Paketbote ausgegeben haben soll, ist ca. 30 bis 35 Jahre alt, zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und schlank. Er trug eine blaue Jacke und eine blaue Strickmütze, beide mit GLS-Logo, und einen schwarzen Schal. Er sprach Deutsch. Komplize in Magdeburg Quelle: Kripo Magdeburg Sein mutmaßlicher Komplize war mit einem Schal vor dem Gesicht maskiert. Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und schlank. Er hatte schwarze, krause Haare und sprach Deutsch mit einem leichten Akzent. Kleidung: hellblaue Jeans, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarzer Schal, weißes T-Shirt, schwarze Sneaker und ein graues Basecap. Er soll mit einer Pistole bewaffnet gewesen sein. Komplize in Staßfurt Quelle: Kripo Magdeburg Auch bei der Tat in Staßfurt, die möglicherweise von derselben Bande begangen wurde, konnte ein Tatverdächtiger gefilmt werden. Er ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, mit untersetzter, muskulöser Statur. Er war dunkel gekleidet, unter anderem mit einer schwarzen Jacke mit dem Rückenaufdruck "Khujo". Dazu trug er einen Schlauchschal und ein weißes Basecap der Marke Nike.

Fragen nach Zeugen

Wer erkennt die gesuchten Männer?

Wer kann etwas zum Verbleib der Beute sagen?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der beiden Taten führen, sind von privater Seite bis zu 5.000 Euro ausgelobt.



Kripo Magdeburg

Telefon: 0391 / 546 10 10

Ab 19. März: 0391 / 546 0

Quelle: ZDF