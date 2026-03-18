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Kriminalität

Aktenzeichen XY: Goldmünzen bei Überfall in Holzminden gestohlen

Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Goldmünzen bei Überfall in Holzminden gestohlen

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Im September 2025 wurde eine 80-jährige Frau in ihrem Bungalow in Holzminden von zwei maskierten Männern ausgeraubt. Die Polizei sucht mit Aktenzeichen XY neue Hinweise.

Nachgestellte Szene: Als eine Frau die Tür öffnet, steht sie zwei maskierten Männern gegenüber.

XY-Szenenfoto: An ihrer Haustür sah sich eine 80-jährige Frau plötzlich zwei maskierten Räubern gegenüber.

Quelle: ZDF

Eine 80-jährige Frau ist in ihrem Bungalow im niedersächsischen Holzminden von zwei Einbrechern überrascht worden. Am frühen Abend des 25. September 2025 klingelten die Täter an der Haustür. Als die Rentnerin arglos öffnete, drängten die Männer sie mit leichter Gewalt ins Wohnzimmer. Aus Angst verriet die Frau sofort, wo sich der Tresor im Haus befand.

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18.03.2026 | 89:32 min

Täter raubten Schmuck, Briefmarken und Münzen

Während einer der Männer die Frau im Wohnzimmer bewachte, durchsuchte sein Komplize das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Dabei fanden die Täter mehrere hundert Euro Bargeld, eine Münzsammlung, eine Briefmarkensammlung sowie Familienschmuck des kürzlich verstorbenen Ehemanns.

Vorder- und Rückseite einer 100-Euro-Gedenkmünze. Auf der Vorderseite sind das Schloss Wörlitz und die Aufschrift "Gartenreich Dessau-Wörlitz" zu sehen. Auf der Rückseite: Bundesadler mit der Aufschrift "Bundesrepublik Deutschland - 2013 - 100 Euro"

Eine solche 100-Euro-Gedenkmünze war Teil der Beute.

Quelle: Kripo Holzminden

Besonders auffällig sind etwa 40 Goldmünzen. Es handelt sich überwiegend um 100-Euro-Gedenkmünzen mit Motiven unter anderem zur Deutschen Einheit, Währungsreform und zu bedeutenden Bauwerken. Der Schmuck bestand unter anderem aus Gold- und Silberketten, Perlenketten, Bernstein-Anhänger, Armreifen, Anstecknadeln und verschiedenen Ringen.

Polizei alarmiert - Täter fliehen

Als der Bewacher die Rentnerin kurz aus den Augen ließ, gelang es ihr, heimlich mit ihrer Tochter zu telefonieren. Sie konnte ihr signalisieren, dass sie gerade überfallen wurde. Kurz darauf bemerkte der Täter das Telefonat, riss ihr das Handy aus der Hand und warf es in den Garten.

Die Tochter verständigte sofort die Polizei. Während mehrere Streifenwagen anrückten, gelang den Tätern mit der Beute im Wert von rund 80.000 Euro die Flucht. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Polizei zumindest den ersten Teil des Fluchtwegs nachvollziehen und hat zudem eine Beschreibung der Männer.

Karte von Holzminden. Darauf eingezeichnet: der Fluchtweg der Täter von der Schlüterstraße zur Rauchstraße.

Vom Tatort in der Schlüterstraße im Südosten von Holzminden flüchteten die Täter zur Rauchstraße. Kurz danach verliert sich ihre Spur.

Quelle: MapTiler / OpenStreetMap contributors / ZDF

Personenbeschreibungen

  • Der Mann, der die Rentnerin bewachte, dürfte etwa Anfang 30 sein, ca. 1,70 Meter groß, dunklerer Teint, schlank, mit schwarzen Haaren und Vollbart. Er sprach Deutsch. Seine Kleidung und Kappe waren komplett schwarz.
  • Sein Begleiter soll ebenfalls Anfang 30 und ca. 1,70 Meter groß sein. Allerdings soll er sportlicher gekleidet gewesen sein - unter anderem mit einem Jogginganzug. Auch er hatte schwarze Handschuhe an. Außerdem hatte er einen dunklen Stoffbeutel dabei, vermutlich für den Abtransport der Beute.

Fragen nach Zeugen

  • Wer hat die Täter auf ihrem Fluchtweg durch die Reihenhaussiedlung an der Schlüterstraße und später auf der Rauchstraße gesehen?
  • Wer hat beobachtet, ob die Täter dort in ein Fahrzeug eingestiegen sind?
  • Wem wurden nach dem 25. September 2025 größere Mengen der beschriebenen Goldmünzen, eine Briefmarkensammlung oder Gold- und Silberschmuck zum Kauf angeboten?

Für Hinweise, die zur Aufklärung des Überfalls führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.

Zuständig
Kripo Holzminden
Telefon: 05531 / 958 0

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 18.03.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

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