Seelische Verletzungen nach Trauma:Kurzzeittherapie bei posttraumatischer Belastungsstörung
von Anja Braunwarth
Krieg, Unfälle, Vergewaltigungen sind typische Auslöser einer posttraumatischen Belastungsstörung. Doch auch der Aufenthalt auf einer Intensivstation kann eine Ursache dafür sein.
Ängste, Panik und Schlafstörungen können Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) sein. Sie entwickelt sich als Folge stark belastender Ereignisse wie Gewaltverbrechen, Kriegserlebnisse oder Naturkatastrophen.
Jährlich sind etwa zwei bis drei Prozent aller Menschen in Deutschland von einer PTBS betroffen. Zwei Merkmale tragen zur Entstehung bei: Das Erlebnis ist lebensbedrohlich und die Betroffenen können nichts dagegen ausrichten. Die Dauer spielt dagegen keine Rolle.
Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung
Zu einer PTBS gehören Flashbacks - immer wieder aufkommende Erinnerungen an die traumatische Situation, die sich nicht verdrängen lassen. Typisch ist auch eine Übererregbarkeit, eine Art dauernde Alarmbereitschaft, erklärt Jochen Gensichen vom Institut für Allgemeinmedizin am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Die seelische Belastung führt oft zu einer depressiven Stimmung. Viele Betroffene ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück. Außerdem entwickeln sie ein Vermeidungsverhalten, das heißt sie meiden Orte, Menschen oder Situationen, die sie an das Trauma erinnern könnten.
PTBS erkennen und behandeln
Eine PTBS wird diagnostiziert, wenn die Symptome länger als vier Wochen andauern und den Alltag stark beeinflussen. Neben ausführlichen Gesprächen können spezielle Fragebögen bei der Diagnostik helfen. Ob und wie behandelt wird, hängt vom Ausmaß der Beschwerden und den individuellen Umständen ab.
Einigen Menschen gelingt es, mithilfe ihres Umfeldes das Erlebte zu verarbeiten, andere brauchen professionelle Hilfe durch Psychologen oder Psychiater. In diesen Fällen kommt eine Psychotherapie zum Einsatz, die sich auf das erlittene Trauma fokussiert.
PTBS nach Intensivstation
Jährlich werden in Deutschland etwa zwei Millionen Menschen auf Intensivstationen behandelt. Auch dieses Erlebnis löst häufig eine PTBS aus.
Oft hinterlässt der Aufenthalt auf einer Intensivstation nicht nur Spuren in der Psyche, es können auch körperliche Symptome und kognitive Einschränkungen zurückbleiben. Mediziner bezeichnen das als Post-Intensive-Care-Syndrom (PICS).
Ein Post-Intensive-Care-Syndrom (PICS) kann schon während des Aufenthaltes auf der Intensivstation beginnen und nach der Entlassung jahrelang anhalten.
Mögliche körperliche und geistige Symptome sind Erschöpfung, chronische Schmerzen, zum Beispiel in den Extremitäten, Muskelschwäche sowie Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen. Auch Angststörungen, Depressionen oder eine posttraumatische Belastungsstörung gehören zu den potentiellen Folgen.
Es gibt keine einheitlichen Maßnahmen, um einem PICS vorzubeugen. Als hilfreich haben sich unter anderem das Erfassen und ausreichende Behandeln von Schmerzen und eine frühe Mobilisation erwiesen.
Versorgungsengpässe in der Psychotherapie
Psychotherapieplätze sind knapp und die Wartezeit darauf beträgt in Deutschland etwa 90 Tage. Wenn mehr als 50 Tage vergehen, sinken die Erfolgsaussichten bei der Behandlung einer PTBS deutlich, betont Gensichen. Mit einem Kurzzeitverfahren zur Traumabearbeitung, der narrativen Expositionstherapie, ließe sich der Engpass überbrücken.
Das Verfahren kann nach Schulung zum Beispiel auch von Hausärzten angewendet werden. Normalerweise umfasst die Behandlung etwa zehn bis zwölf Sitzungen. Das Team des LMU Klinikums München hat eine stark verkürzte Version mit drei Sitzungen entwickelt und sie bei Patienten mit milder PTBS nach intensivmedizinischer Behandlung untersucht.
Das Konzept der narrativen Expositionstherapie wurde an der Universität Konstanz entwickelt. Patienten erzählen dabei chronologisch ihre Lebensgeschichte. Kommen sie an ein emotional besetztes Ereignis, hakt der Therapeut nach. Er erfragt, was die Person dabei empfunden und was sich dadurch in ihrem Leben verändert hat.
Danach folgt ein Sprung in die Gegenwart und der Therapeut stellt ähnliche Fragen, zum Beispiel zu Wahrnehmungen im Raum. Patienten beruhigen sich dadurch oft, ehe sie wieder in die Vergangenheit geführt werden. Das Pendeln zwischen Gegenwart und Vergangenheit vermittelt ihnen schließlich Sicherheit. Sie lernen ihre belastenden Erlebnisse klar der Vergangenheit zuzuordnen.
Schnelle Hilfe bei milder PTBS
Die Kurzzeittherapie wurde im Rahmen einer Studie mit Hausärzten durchgeführt. Fälle, die nach der Ersteinschätzung durch Spezialisten eine klassische längere Psychotherapie brauchten, wurden ausgeschlossen.
Das Ergebnis: 28 Prozent erlebten schon durch drei Sitzungen bei ihren Hausärzten eine deutliche Besserung ihrer Symptome. In der Vergleichsgruppe ohne die spezielle Intervention waren es 12,5 Prozent.
Die Studienautoren sehen in der Kurzzeittherapie eine erfolgversprechende Maßnahme, die etabliert werden könnte. Unklar ist derzeit jedoch, wie das Verfahren abseits von Studien finanziert und in die hausärztliche Versorgung integriert werden kann.
Mehr zum Thema psychische Erkrankungen
Leben mit einer psychischen Krankheit:Schizophrenie: Wenn der Kontakt zur Realität verloren gehtvon Janina Jankamit Video5:05
Wenn die Beziehung toxisch ist:Narzissmus in der Partnerschaft - erkennen und handelnvon Julia Tschakertmit Video4:40
KI und Psychotherapie:Kann ChatGPT eine Therapie ersetzen?von Carlotta Vogelpohlmit Video3:06
Depression individuell behandeln:Personalisierte Therapie gegen Depressionenvon Thomas Bleichmit Video5:33
Weitere Gesundheits-Themen
Alltagsgeräusche als tägliche Belastung:Hyperakusis: Wenn Hören zur Qual wirdvon Silke Potthoffmit Video5:21
Phantomschmerzen nach Amputation:Mit der Spiegeltherapie Phantomschmerzen wirksam behandelnvon Olaf Schwabemit Video5:19
Unnötige Eingriffe bei Schmerzen im Knie:Meniskus: Warum nicht jeder Schaden operiert werden mussvon Annette Kanismit Video5:09
Darmbakterien als Schutz und Therapie:Welchen Einfluss hat das Mikrobiom auf Darmkrebs?von Andreas Kürtenmit Video5:03