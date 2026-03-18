Aktenzeichen XY vom 18. März:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen
Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.
Ein Mord, vier Raubüberfälle, ein Einbruch und ein rätselhafter Vermisstenfall prägten die aktuelle Sendung. Zahlreiche Hinweise gingen im Studio ein. Besonders vielversprechend erscheinen die Hinweise zu folgenden Fällen.
Cold Case Renate Pollaczeck: Viele Hinweise zum Mordfall von 1986 in Berlin
Gleich zu Beginn der Sendung stand ein Tötungsdelikt im Fokus: der Mord an Renate Pollaczeck in Berlin, ein bis heute ungelöster Cold Case aus dem Jahr 1986. Die Ermittler präsentierten unter anderem ein Phantombild eines mutmaßlichen Tatverdächtigen. Mehrere Zuschauer wollen den Mann erkannt haben; die entsprechenden Hinweise werden derzeit ausgewertet.
Auch abseits der Täterbeschreibung hoffte die Kriminalpolizei auf neue Erkenntnisse zum Umfeld des Tatorts. Tatsächlich meldete sich eine Person, die einen Bezug zu jener Kneipe hat, in der der Mord damals verübt wurde. Die Ermittler vermuten, dass der Täter möglicherweise aus dem Viertel stammt.
Einbruch in Euskirchen: Phantombild führt zu ersten Hinweisen auf den Täter
Die Kriminalpolizei Euskirchen fahndet nach einem bislang unbekannten Einbrecher. Während der Tat kam es zu einem brisanten Vorfall: In dem betroffenen Wohnhaus befand sich ein 11-jähriger Junge allein zu Hause. Der Junge musste mitansehen, wie der Täter in das Gebäude eindrang. Eine direkte Begegnung zwischen dem Kind und dem Einbrecher blieb glücklicherweise aus.
Im Rahmen der Ermittlungen veröffentlichte die Polizei zudem ein Phantombild des Verdächtigen. Bereits kurz nach der Ausstrahlung des Falls gingen erste Hinweise bei den Ermittlern ein.
Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Elfjähriger aus Euskirchen trifft zu Hause auf Einbrecher
70-jährige Niederländerin vermisst: Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte
In einem internationalen Vermisstenfall baten Ermittler aus den Niederlanden um Hinweise aus der Bevölkerung. Seit Februar 2025 fehlt von der inzwischen 70-jährigen Teresa Krug jede Spur.
Mehrere Zuschauer meldeten sich nach der Sendung und wollen die Frau in verschiedenen europäischen Ländern gesehen haben. Trotz dieser Hinweise gehen die Ermittler weiterhin davon aus, dass Teresa Krug möglicherweise nicht mehr am Leben ist.
Aktenzeichen XY vom 18.03.2026:Suche nach der Niederländerin Teresa Krug
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