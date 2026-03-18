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Kriminalität

Aktenzeichen XY vom 18. März: Das sind die ersten Ergebnisse

Aktenzeichen XY vom 18. März:Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

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Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 18. März 2026":Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

Raubüberfall auf eine Seniorin und Mord in einer Kneipe: Zwei der ungelösten Fälle der aktuellen Sendung, bei denen die Kripo auf entscheidende Hinweise der Zuschauer setzt.

18.03.2026 | 89:34 min

Ein Mord, vier Raubüberfälle, ein Einbruch und ein rätselhafter Vermisstenfall prägten die aktuelle Sendung. Zahlreiche Hinweise gingen im Studio ein. Besonders vielversprechend erscheinen die Hinweise zu folgenden Fällen.

Cold Case Renate Pollaczeck: Viele Hinweise zum Mordfall von 1986 in Berlin

Gleich zu Beginn der Sendung stand ein Tötungsdelikt im Fokus: der Mord an Renate Pollaczeck in Berlin, ein bis heute ungelöster Cold Case aus dem Jahr 1986. Die Ermittler präsentierten unter anderem ein Phantombild eines mutmaßlichen Tatverdächtigen. Mehrere Zuschauer wollen den Mann erkannt haben; die entsprechenden Hinweise werden derzeit ausgewertet.

Auch abseits der Täterbeschreibung hoffte die Kriminalpolizei auf neue Erkenntnisse zum Umfeld des Tatorts. Tatsächlich meldete sich eine Person, die einen Bezug zu jener Kneipe hat, in der der Mord damals verübt wurde. Die Ermittler vermuten, dass der Täter möglicherweise aus dem Viertel stammt.

Aktenzeichen XY vom 18.03.2026
:Sexualmord 1986 in Berlin: Polizei sucht Zeugen

Am 11. April 1986 wurde Renate Pollaczeck während ihrer Schicht in einer Berliner Kneipe überfallen, vergewaltigt und ermordet. Wie Aktenzeichen XY zu neuen Hinweisen führen soll.
mit Video89:34
Foto von Renate Pollaczek

Einbruch in Euskirchen: Phantombild führt zu ersten Hinweisen auf den Täter

Die Kriminalpolizei Euskirchen fahndet nach einem bislang unbekannten Einbrecher. Während der Tat kam es zu einem brisanten Vorfall: In dem betroffenen Wohnhaus befand sich ein 11-jähriger Junge allein zu Hause. Der Junge musste mitansehen, wie der Täter in das Gebäude eindrang. Eine direkte Begegnung zwischen dem Kind und dem Einbrecher blieb glücklicherweise aus.

Im Rahmen der Ermittlungen veröffentlichte die Polizei zudem ein Phantombild des Verdächtigen. Bereits kurz nach der Ausstrahlung des Falls gingen erste Hinweise bei den Ermittlern ein.

70-jährige Niederländerin vermisst: Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte

In einem internationalen Vermisstenfall baten Ermittler aus den Niederlanden um Hinweise aus der Bevölkerung. Seit Februar 2025 fehlt von der inzwischen 70-jährigen Teresa Krug jede Spur.

Mehrere Zuschauer meldeten sich nach der Sendung und wollen die Frau in verschiedenen europäischen Ländern gesehen haben. Trotz dieser Hinweise gehen die Ermittler weiterhin davon aus, dass Teresa Krug möglicherweise nicht mehr am Leben ist.

Aktenzeichen XY vom 18.03.2026
:Suche nach der Niederländerin Teresa Krug

Bei der Festnahme eines Mordverdächtigen stellte die niederländische Polizei 2025 fest, dass eine Verwandte von ihm verschwunden ist. Wurde auch sie Opfer eines Verbrechens?
mit Video89:34
Zwei Fotos der vermissten Teresa Krug
Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete die Sendung "Aktenzeichen XY" am 18.03.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

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