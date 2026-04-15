Update zur aktuellen Sendung:Aktenzeichen XY... Ungelöst: Der Stand der Ermittlungen
Eine Woche nach "Aktenzeichen XY... Ungelöst": Welche Hinweise sich im Todesfall eines Geschäftsmanns in Hamburg und zum Überfall auf einen Discounter in Bielefeld ergeben haben.
Der Fall des verschwundenen Geschäftsmanns Frank Procopius gibt weiterhin Rätsel auf. Am 29. April 2024 fuhr er mit einem Festrumpfschlauchboot auf die Nordsee hinaus und verschwand spurlos. Monate später wurde seine Leiche im Watt gefunden.
Viele Hinweise zum Tod eines Hamburger Geschäftsmanns auf See
Über das Hinweis-Portal der Kripo Flensburg sind unzählige Hinweise eingegangen. Es wurde Videomaterial hochgeladen, Fotomaterial eingestellt - all das wird von der Kripo gesichtet. Es wird darum gebeten, diese Möglichkeit weiterhin zu nutzen.
Nichtsdestotrotz bleibt der Wunsch, dass sich mehr und noch weitere Personen aus dem Umfeld von Procopius melden, erklärt Fabian Puchelt vom LKA Bayern.
Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Kripo Flensburg.
Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 7.000 Euro ausgesetzt.
Zuständig
Kripo Flensburg
Telefon: 0461 / 484 55 55
Ab 9. April: 0461 / 484 0
Anonyme Hinweise
Telefon: 0160 / 2068 666
Online: Polizei Schleswig-Holstein Hinweisportal
Discounter-Überfall in Bielefeld: Weitere Hinweise zur Tatwaffe gesucht
Am 16. März 2024 hat ein Unbekannter kurz vor Ladenschluss einen Non-Food-Discounter in Bielefeld überfallen. Dabei wurde er von einer Familie gestört und konnte unerkannt fliehen.
Auf den Überwachungskameras konnte man sehen, wie der Täter eine Waffe in der Hand hielt. Ein Abgleich mit der Waffensammlung des Bayerischen Landeskriminalamtes zeigt, es könnte sich um eine sogenannte CCP oder Walther P. 99 handeln.
Es lässt sich nicht sagen, ob es sich um eine scharfe Waffe handelte. Weitere Informationen zu der Waffe könnten für die Ermittlungen sehr wichtig sein.
Wenn jemand Erkenntnisse dazu hat, "wenden Sie sich an die Kripo in Bielefeld und teilen Sie das mit," sagt Puchelt.
Kripo Bielefeld
Telefon: 0521 / 545 11 10
Ab 9. April: 0521 / 545 0
Nach Überfall durch falschen Polizisten: Tipps zur Prävention
Falsche Polizisten haben im hessischen Weiterstadt einen Hausbesitzer brutal überfallen und verletzten ihn schwer. Nur einer von mehreren Fällen in der letzten Sendung, in denen Täter vorgeben, Polizisten oder Amtsträger zu sein.
Stephanie Wossilus vom LKA Bayern hat die Hinweise im Studio entgegengenommen. Doch wie geht man am besten vor, wenn vermeintliche Polizisten an der Haustür klingeln?
Sicherung der Tür gegen falsche Polizisten
Öffnen Sie zunächst die Tür nur mit Sicherung, also "mit der Sicherungskette oder dem Sicherungsbügel", so Wossilus: "Lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen."
Bei Unsicherheit sollte man immer die zuständige Polizeidienststelle anrufen. Wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt, sollte man den Notruf 110 wählen.
Die Kolleginnen und Kollegen, die dort sitzen, wüssten um das Phänomen. Sie könnten sich noch mal rückversichern bei der entsprechenden Dienststelle, ob wirklich ein Besuch von der Polizei geplant sei, erklärt Wossilus.
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