Eine Woche nach "Aktenzeichen XY... Ungelöst": Welche Hinweise sich im Todesfall eines Geschäftsmanns in Hamburg und zum Überfall auf einen Discounter in Bielefeld ergeben haben.

Welche Hinweise sind seit der Sendung vom 8. April eingegangen? Wie ist der Stand der Ermittlungen? Fabian Puchelt (LKA Bayern) über neue Erkenntnisse und mögliche Ermittlungserfolge. 15.04.2026 | 5:33 min

Der Fall des verschwundenen Geschäftsmanns Frank Procopius gibt weiterhin Rätsel auf. Am 29. April 2024 fuhr er mit einem Festrumpfschlauchboot auf die Nordsee hinaus und verschwand spurlos. Monate später wurde seine Leiche im Watt gefunden.

Viele Hinweise zum Tod eines Hamburger Geschäftsmanns auf See

Über das Hinweis-Portal der Kripo Flensburg sind unzählige Hinweise eingegangen. Es wurde Videomaterial hochgeladen, Fotomaterial eingestellt - all das wird von der Kripo gesichtet. Es wird darum gebeten, diese Möglichkeit weiterhin zu nutzen.

Nichtsdestotrotz bleibt der Wunsch, dass sich mehr und noch weitere Personen aus dem Umfeld von Procopius melden, erklärt Fabian Puchelt vom LKA Bayern.

Mit wem hat Procopius Geschäfte gemacht? Wer kann Angaben zu seiner Kiez-Vergangenheit machen? „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Kripo Flensburg.

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung in Höhe von 7.000 Euro ausgesetzt.



Zuständig

Kripo Flensburg

Telefon: 0461 / 484 55 55

Ab 9. April: 0461 / 484 0



Anonyme Hinweise

Telefon: 0160 / 2068 666

Online: Polizei Schleswig-Holstein Hinweisportal

In der neuen Ausgabe ging es unter anderem um einen mysteriösen Tod eines Hamburger Geschäftsmannes. Alle Informationen zu den Fällen finden Sie unter faelle-aktenzeichenxy.de. 08.04.2026 | 89:22 min

Discounter-Überfall in Bielefeld: Weitere Hinweise zur Tatwaffe gesucht

Am 16. März 2024 hat ein Unbekannter kurz vor Ladenschluss einen Non-Food-Discounter in Bielefeld überfallen. Dabei wurde er von einer Familie gestört und konnte unerkannt fliehen.

Auf den Überwachungskameras konnte man sehen, wie der Täter eine Waffe in der Hand hielt. Ein Abgleich mit der Waffensammlung des Bayerischen Landeskriminalamtes zeigt, es könnte sich um eine sogenannte CCP oder Walther P. 99 handeln.

Es lässt sich nicht sagen, ob es sich um eine scharfe Waffe handelte. Weitere Informationen zu der Waffe könnten für die Ermittlungen sehr wichtig sein.

Ist jemandem diese Waffe vor allem in Verbindung mit der gesuchten Person in diesem Sportanzug, den er recht auffällig trägt, aufgefallen? „ Fabian Puchelt, LKA Bayern

Wenn jemand Erkenntnisse dazu hat, "wenden Sie sich an die Kripo in Bielefeld und teilen Sie das mit," sagt Puchelt.

Zuständig Kripo Bielefeld

Telefon: 0521 / 545 11 10

Ab 9. April: 0521 / 545 0

Spurensuche hinter den Kulissen: Backstage-Aktenzeichen XY bietet seltene Einblicke in die Sendung, ihre Geschichte und Arbeitsweise. 06.10.2025 | 19:54 min

Nach Überfall durch falschen Polizisten: Tipps zur Prävention

Falsche Polizisten haben im hessischen Weiterstadt einen Hausbesitzer brutal überfallen und verletzten ihn schwer. Nur einer von mehreren Fällen in der letzten Sendung, in denen Täter vorgeben, Polizisten oder Amtsträger zu sein.

Stephanie Wossilus vom LKA Bayern hat die Hinweise im Studio entgegengenommen. Doch wie geht man am besten vor, wenn vermeintliche Polizisten an der Haustür klingeln?

Sicherung der Tür gegen falsche Polizisten

Öffnen Sie zunächst die Tür nur mit Sicherung, also "mit der Sicherungskette oder dem Sicherungsbügel", so Wossilus: "Lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen."

Ganz wichtig ist uns zu sagen: Wenn die Polizei oder die vermeintliche Polizei bei Ihnen an der Tür klingelt, müssen Sie nicht öffnen. „ Stephanie Wossilus, LKA Bayern

Bei Unsicherheit sollte man immer die zuständige Polizeidienststelle anrufen. Wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt, sollte man den Notruf 110 wählen.

Die Kolleginnen und Kollegen, die dort sitzen, wüssten um das Phänomen. Sie könnten sich noch mal rückversichern bei der entsprechenden Dienststelle, ob wirklich ein Besuch von der Polizei geplant sei, erklärt Wossilus.