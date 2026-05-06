Update am Morgen: Überleben im isolierten Kuba

Guten Morgen,

der US-Präsident hat seinen Krieg gegen Iran noch nicht beendet, da droht er bereits dem nächsten Land. In einer Rede in Florida am Freitag sagte Donald Trump, die USA würden Kuba "fast sofort einnehmen" - "Cuba is next". Er könne den Flugzeugträger USS Abraham Lincoln in der Nähe der kubanischen Küste stationieren lassen, drohte Trump. Den braucht er allerdings gerade noch im Nahen Osten.

Was von Trumps Aussagen ist ernst zu nehmen, was nur eine leere Drohung? Gegen Kubas Verbündeten Venezuela hatte der US-Präsident zuletzt seinen Worten Taten folgen lassen, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seine Ehefrau vor vier Monaten entführt. Dadurch wurde auch das Regime in Kuba geschwächt, der wichtigste Öllieferant ist somit weggebrochen.

Das nutzt der US-Präsident, blockiert seit Monaten weitere Öllieferungen nach Kuba, sodass das Land weitgehend abgeschnitten ist, unter massiven Stromausfällen und Lebensmittelknappheit leidet. Die Tourismusindustrie, mit der die meisten Kubaner ihr Geld verdient haben, ist komplett zusammengebrochen.

Claudia Bates und Stefanie Riess ist es gelungen, nach Kuba zu reisen und zu dokumentieren, welche Auswirkungen Trumps Isolationspolitik hat. Beim Kinderkrankenhaus von Havanna etwa fangen die Schwierigkeiten schon damit an, es überhaupt zu erreichen.

ZDF auslandsjournal, 22.04.2026, 23:05 Uhr 22.04.2026 | 9:07 min

Noch abgeschotteter als auf Kuba leben die Menschen in Nordkorea. Von dort dringt nur nach außen, was nach außen dringen soll: Propaganda nach dem Geschmack des obersten Führers Kim Jong-un.

Jan Fritsche gibt im Auslandsjournal einen seltenen Einblick in das isolierte Land, durch persönliche Geschichten von geflohenen Nordkoreanern. Sie berichten von einem Leben in bitterer Armut, während der Diktator im Überfluss residiert.

Seien Sie heute Abend gerne dabei im Auslandsjournal!

Alica Jung, Moderatorin Auslandsjournal

Was im Iran-Krieg passiert ist

Trump pausiert US-Einsatz in Straße von Hormus: US-Präsident Donald Trump will seine Initiative für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus "für kurze Zeit" aussetzen. Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen zwischen Washington und Teheran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne, teilt Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.

Zweites US-Handelsschiff passiert Straße von Hormus: Mit dem Chemikalientanker "CS Anthem" verlässt das zweite unter US-Flagge fahrende Handelsschiff unter dem Schutz des US-Militärs die Straße von Hormus. Das Schiff beendet die Durchfahrt sicher, wie der Betreiber Crowley-Stena Marine Solutions mitteilt.

Rubio: "Operation 'Gewaltiger Zorn' ist abgeschlossen": Der US-Militäreinsatz gegen Iran ist nach Worten des amerikanischen Außenministers Marco Rubio bereits beendet. "Die Operation 'Gewaltiger Zorn' ist abgeschlossen. Wir haben die Ziele dieser Operation erreicht", sagt er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Propaganda gegen ukrainischen Minister: In Sozialen Medien wird behauptet, von Ukraine-Hilfen würden Politiker in Kiew Luxusgüter anschaffen. Doch die Geschichte rund um eine Luxusjacht ist erfunden, Beweise gefälscht, wie unser Faktencheck zeigt.

News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Regierungsbefragung mit Entwicklungsministerin Alabali Radovan und Sozialministerin Bas / Konferenz der Umweltminister / Krankenhausreport der AOK 06.05.2026 | 0:48 min

Regierungsbefragung im Bundestag: Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (beide SPD) stellen sich heute den Fragen der Abgeordneten. Mit Spannung wird angesichts der anstehenden Reformvorhaben im Sozialbereich vor allem der Auftritt von Ko-SPD-Chefin Bas in der Regierungsbefragung erwartet.

Frühjahrskonferenz der Umweltminister: In Leipzig treffen sich ab heute die Umweltminister der Länder. In diesem Jahr hat Sachsen den Vorsitz der UMK.

AOK stellt Krankenhaus-Report vor: Was haben Maßnahmen der Krankenhausreform bisher gebracht? Im Krankenhaus-Report 2026 zieht der AOK-Bundesverband eine Zwischenbilanz. Heute werden die Ergebnisse der Analyse vorgestellt.

Sport

Der FC Arsenal steht im Finale der Champions League. Im Rückspiel zu Hause gegen Atlético Madrid reichte der Elf von Trainer Mikel Arteta ein 1:0 für den Einzug ins Endspiel. Das entscheidende Tor fiel kurz vor der Pause durch Bukayo Saka (45.).

Heute Abend wird der Gegner der Londoner gesucht: Um 21 Uhr steigt das mit Spannung erwartete Rückspiel des zweiten Halbfinals zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain.

Sowohl Bayern als auch Paris gehen mit Selbstvertrauen ins Rückspiel. Wie die Ausgangslage der beiden Teams aussieht und weshalb ein erneutes Spektakel nicht ausgeschlossen zu sein scheint:

Unter diesem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Zahl des Tages

1

Die schwarz-rote Bundesregierung ist heute genau ein Jahr im Amt. Der erste Geburtstag fällt in die bisher schwierigste Phase der Regierung. In allen Umfragen haben Union und SPD keine Mehrheit mehr. Besonders unter Druck steht Regierungschef Merz, dessen Beliebtheitswerte immer weiter sinken.

Ein Jahr Schwarz-Rot: Zauberer ohne Trick

Ein Lichtblick

Um für Rollstuhlfahrer den Einstieg in die U-Bahn zu erleichtern, haben zwei Schüler eine feste, flache Rampe entwickelt. Sie überbrückt die Lücke zwischen Zug und Bahnsteig. Für die beiden Münchner geht es um bessere Teilhabe im Alltag.

ZDF heute in Deutschland, 05.05.2026, 14:00 Uhr 05.05.2026 | 1:38 min

Gesagt

Mir wird inzwischen Online-Werbung für Seniorenwindeln angezeigt. „ George Clooney, Schauspieler

Zweimal wurde er als "Sexiest Man Alive" ausgezeichnet - jetzt wird Hollywood-Star George Clooney 65. Ein Geburtstag, den der Schauspieler mit einer gewissen Selbstironie feiert.

Quelle: AFP

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 05.05.2026 | 1:50 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch bleibt es nur ganz im Nordwesten trocken. Sonst muss überall mit anhaltendem Regen und später von Südwesten her erneut mit Gewittern gerechnet werden. Die Höchsttemperatur liegt bei elf bis 23 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein