Lauterbach kritisiert SPD-Abschied von X: "Kein Vorteil"

SPD, Grüne und Linke verlassen Plattform:Lauterbach kritisiert X-Abschied: "Kann kein Vorteil sein"
von Johannes Lieber
Obwohl SPD, Grüne und Linke gemeinsam entschieden haben, den Twitter-Nachfolger X zu verlassen, bleiben einige Politiker der Parteien dort aktiv. Darunter: Karl Lauterbach.
Die Entscheidung von Grünen, SPD und Linken, die Plattform X zu verlassen, sorgt für Kritik in den eigenen Reihen. "Die komplette politische Übernahme dieses Forums durch Rechte und Populisten kann kein Vorteil sein", sagte Karl Lauterbach auf ZDFheute-Anfrage.
Lauterbach zählt zusammen mit AfD-Chefin Alice Weidel auf X zu den erfolgreichsten deutschen Politikern. Beide haben rund 1,2 Millionen Follower. Besonders durch seine regelmäßigen Postings während der Corona-Pandemie wuchs Lauterbachs Followerschaft stark an. Wohl auch diese Prominenz trug ihn dann ins Ampel-Kabinett. Klar, dass er dieses Sprachrohr nicht aufgeben möchte.
SPD verlässt X: "Im Chaos versunken"
Anders sieht das unter anderem seine eigene Partei. Am Sonntag hatte die SPD in einem gemeinsamen Statement mit Grünen und Linken angekündigt, X nicht mehr zu "bespielen".
X-Posting der SPD
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Auch Lang und Pellmann wollen bleiben
Neben Lauterbach haben sich auch andere namhafte Abgeordnete der drei Parteien gegen den X-Verzicht ausgesprochen. So kündigte die ehemalige Grünen-Chefin Ricarda Lang an, zu bleiben - ebenso ihr Fraktionskollege und Gesundheitsexperte Janosch Dahmen. "Demokratische Öffentlichkeit verteidigt man nicht durch Rückzug, sondern durch Präsenz", sagte Dahmen dem Nachrichtenmagazin Politico.
Bemerkenswert ist auch die Position von Sören Pellmann, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag.
Er rief alle, die für "Vielfalt, Respekt und eine offene Gesellschaft stehen", auf, im Onlinedienst X zu bleiben - während seine eigene Fraktion genau das Gegenteil macht.
Digitalexperte: "Längst überfälliger Schritt"
Rückendeckung erhalten die Parteien vom Digitalexperten Markus Beckedahl. X zu verlassen, sei ein "längst überfälliger Schritt", so Beckedahl auf ZDFheute-Anfrage.
Ein konstruktiver Austausch sei - im Vergleich zu Twitter früher - auf X heute nicht mehr möglich. Weder technisch noch sozial, so der Experte. Seit der Übernahme der Plattform durch US-Techmilliardär Elon Musk sind laut Beckedahl "polarisierende Stimmen auf der Überholspur". Konstruktive Meinungen würden stattdessen auf "Trampelpfade" verbannt.
Beckedahl vermutet dahinter zum einen, dass die Interaktionen künstlich in die Höhe getrieben werden sollen. Kontroverse Posts funktionieren auf Social Media in der Regel besser, da sie sowohl positive als auch negative Reaktionen auslösen.
Aber auch "ideologische Gründe" vermutet Beckedahl. Schließlich ist Musk nicht nur der reichste Mensch der Welt, er unterstützte auch US-Präsident Donald Trump in dessen Wahlkampf, ebenso wie die AfD in Deutschland.
Alternativen zu X bleiben Randerscheinungen
Auch wenn Twitter und später X in Deutschland nie mit den Nutzerzahlen von Facebook, Instagram und YouTube mithalten konnten, war und ist das Netzwerk besonders in der Politik durchaus relevant. Laut Beckedahl bildete Twitter früher die globale "medial-politische Bubble" ab.
Anders als Lauterbach sieht Beckedahl mit Plattformen wie Bluesky und Mastodon durchaus Alternativen zu X. Gemessen an den Nutzerzahlen sind sie aber bisher nur Randerscheinungen: Laut der ARD/ZDF-Medienstudie 2025 nutzen drei Prozent der Deutschen mindestens einmal die Woche Bluesky. Bei Mastodon sind es sogar nur zwei Prozent.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema Social Media
#WirVerlassenX:SPD, Grüne und Linke verlassen Xmit Video0:24
Kinder im Visier von Online-Sadisten :"Das Smartphone ist das ultimative Tatmittel"von Alexandra Hardorf und Christiane Schwarzmit Video29:07
- Interview
Iran schickt Lego-Trump in den Krieg:"Eine sehr smarte Form der Propaganda"mit Video13:33
Ermittlungen der Kommission:EU: Facebook und Instagram schützen Kinder nicht ausreichendmit Video1:41