Cybergrooming: "Das Smartphone ist das ultimative Tatmittel"

Kinder im Visier von Online-Sadisten :"Das Smartphone ist das ultimative Tatmittel"
von Alexandra Hardorf und Christiane Schwarz
"White Tiger" aus Hamburg ist nur ein Täter des weltweiten Netzwerks 764. Kinder können mit wenigen Klicks Opfer von Cybergroomern auf Plattformen wie Instagram oder Roblox werden.
In Hamburg steht ein 20-Jähriger vor Gericht, dem die Anklage insgesamt 204 Straftaten vorwirft, darunter gefährliche Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft, sexueller Missbrauch von Kindern, das Herstellen von Kinderpornografie bis hin zum Mord. Der Beschuldigte "White Tiger" ist kein Einzeltäter, sondern Teil eines weltweit agierenden Netzwerks namens 764.
"Die meisten von ihnen leben extrem onlinezentriert. Teilweise so stark, dass sie weitgehend vom sogenannten realen Leben isoliert sind", berichtet Matthew Kriner, Experte für digitalen Extremismus. Die Täter seien in Gruppen organisiert. Sie teilten Methoden untereinander mit dem Ziel, maximalen Schaden an den Schwächsten der Gesellschaft anzurichten - schutzlosen Kindern.
Täter und Opfer im Alter von elf Jahren
Die Opfer müssen unter anderem Selbstverletzungen oder Tierquälerei filmen und den Tätern zur Verfügung stellen, berichten Ermittler. Je grausamer die Inhalte seien, die Groomer von ihren Opfern erpressen und online teilen, desto angesehener seien sie innerhalb des Netzwerkes. "Das Smartphone ist das ultimative Tatmittel", analysiert Psychologin Julia von Weiler.
Rund um die Anklage gegen White Tiger standen Ermittler vor besonderen Herausforderungen, das Netzwerk 764 zu erfassen: "Es waren Täter ab elf Jahren, die entsprechend sich auch sehr schwache Opfer suchten, häufig in einer psychisch noch instabilen Phase ihres Lebens", berichtet Jan Hieber, Leiter des LKA Hamburg.
Täter sind schnell, Eltern oft überfordert
Im Fall von "White Tiger", wie sich der Hamburger Angeklagte selbst online nannte, hatte wohl die Corona-Pandemie einen erheblichen Einfluss. Der Vater des Beschuldigten berichtete in der Presse, dass sein Sohn von morgens bis abends online gewesen sein soll.
Eltern ahnen oft nicht, was auf den Geräten ihrer Kinder vor sich geht. Viele sind überfordert damit, alle Online-Aktivitäten zu überwachen. Die Spur-Recherche zeigt: Täter arbeiten in Stunden, nicht Tagen. Jay aus Gig Harbor soll in nur einer Nacht von "White Tiger" und einem von ihm manipulierten Mädchen in den Suizid getrieben worden sein. Während Täter die Algorithmen verstanden haben, ergreifen die meisten Plattformen nur zögerlich Schutzmaßnahmen.
- Nicht nur überwachen, sondern im Dialog bleiben - Kinder müssen wissen, dass sie vertrauensvoll berichten können
- Interesse zeigen und verstehen, welche Plattformen für welche Altersgruppen geeignet sind
- Anregung an Schulen - Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen intensiver stärken
Hilfe bei Suizidgedanken
Erst Aufmerksamkeit, dann Erpressung
Roblox, TikTok, Instagram: "Täter und Täterinnen gehen immer dorthin, wo sich Kinder und Jugendliche bewegen. Weil das Räume sind, in denen sie wahnsinnig gut Kontakt aufnehmen können mit Kindern und Jugendlichen", berichtet Psychologin und Kinderschutzexpertin Julia von Weiler. Auf Social-Media-Plattformen werden Kinder angesprochen und dann gezielt auf private Kanäle auf Discord oder Telegram eingeladen.
Wenn die Opfer ihrem Gegenüber vertrauen, wird das erste Erpressungsmaterial eingefordert. Ein Nacktfoto, ein persönliches Geheimnis. Die Drohung dahinter: Wenn du nicht mitmachst, teilen wir das mit deiner Klasse, deinen Eltern, deinen Followern. Die meisten Opfer schweigen aus Scham und machen mit - oder sie wechseln sogar die Seite und ziehen andere Jugendliche mit.
Denn je mehr Opfer es gibt, desto mehr Anerkennung erfahren Groomer in Netzwerken wie 764.
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