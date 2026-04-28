Mordfall Fabian aus Güstrow: Prozess in Rostock begonnen

Landgericht Rostock:Mordprozess um getöteten Fabian aus Güstrow begonnen
von Anja Kapinos
Der Mordfall Fabian sorgte bundesweit für Entsetzen. Heute begann vor dem Landgericht Rostock der Prozess gegen eine 30-Jährige. Sie soll Fabian mit Messerstichen getötet haben.
Im Oktober 2025 sorgte der gewaltsame Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern bundesweit für Entsetzen. Vier Tage galt der Junge als verschwunden, bis seine Leiche am Ufer eines Tümpels gefunden wurde. Heute begann vor dem Landgericht Rostock der Prozess gegen die 30-jährige Tatverdächtige.
Sie soll den Jungen laut Staatsanwaltschaft am 10. Oktober 2025 an einem Teich in Klein Upahl rund 15 Kilometer von Güstrow entfernt mit sechs Messerstichen ermordet haben. Die Angeklagte schwieg bisher zu den Vorwürfen. Ob und in welchem Umfang sie sich im Prozess äußert, ist unklar.
Angeklagte Gina H. seit November in Untersuchungshaft
Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor. Gina H. sitzt seit November in Untersuchungshaft. Für Mord sieht das Gesetz eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung für die Angeklagte.
Großes öffentliches Interesse am Prozess in Rostock
Der Prozess findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Aufgrund des zu erwartenden hohen öffentlichen Interesses ordnete der Vorsitzende Richter Einlasskontrollen an. Der gewaltsame Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow in Mecklenburg hatte besonders in sozialen Medien für Aufsehen gesorgt.
Zum Auftakt des Verfahrens sollte die Anklageschrift verlesen werden. Vor dem Prozess waren die genauen Hintergründe des Gewaltverbrechens unklar. Es wurde auch nicht offiziell erklärt, in welchem Verhältnis sie genau zu Fabian stand. Der Leitende Oberstaatsanwalt Harald Nowack begründete dies so:
Laut Andreas Ohm, einem der beiden Strafverteidiger der Angeklagten, wird seine Mandantin zum Auftakt wohl keine Erklärung abgeben. Der Anwalt hatte im Vorfeld des Verfahrens versucht, gegen die Untersuchungshaft vorzugehen. Er begründete dies damit, dass die Indizienkette nicht lückenlos sei. Seine Beschwerde wurde vom Landgericht abgewiesen.
Angeklagte soll Fabian mit sechs Messerstichen getötet haben
Gina H. wird vorgeworfen, Fabian am 10. Oktober 2025 aus seiner Wohnung unter einem Vorwand abgeholt, ihn zu einem Tümpel auf einem Feld in der Region gebracht und dort mit mindestens sechs Messerstichen in den Oberkörper getötet zu haben.
Anschließend soll sie Fabians Leichnam zur Beseitigung von Spuren angezündet haben. Es gibt laut Staatsanwaltschaft rund 1.000 Spuren und weitere Beweismittel.
Die Tatwaffe wurde nicht gefunden. So wird es im Prozess für die Staatsanwaltschaft darauf ankommen, eine schlüssige Indizienkette nachzuweisen. Hierbei seien besonders Spuren in unmittelbarer Nähe zur Tat wichtig, so Oberstaatsanwalt Nowack vor dem Prozess.
Mutter von Fabian als Nebenklägerin im Verfahren
Fabians Mutter tritt als Nebenklägerin im Prozess auf. Ihr sei es wichtig, aktiv teilzuhaben, etwa selbst Fragen stellen lassen zu können, sagt ihre Anwältin, Christine Habetha.
So oft es geht, wolle die Mutter der Angeklagten im Gerichtssaal gegenübertreten.
Als erste Zeugen hat das Gericht Fabians Eltern vorgeladen. Sie sollen am Donnerstag befragt werden. Zunächst sind Verhandlungstermine bis Anfang Juli angesetzt.
Anja Kapinos ist Reporterin im ZDF-Studio Schwerin.
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