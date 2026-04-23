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Panorama
Kriminalität

Völklingen: Mord-Ermittlungen nach Explosion mit einem Toten

45-Jähriger festgenommen:Mord-Ermittlungen nach Explosion im Saarland mit einem Toten

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Am Wochenende starb im saarländischen Völklingen ein Mann bei einer Explosion. Nun wurde ein 45-Jähriger festgenommen, gehen ihn wird wegen Mord-Verdachts ermittelt.

Explosion in Völklinger Unterführung

Bei einer Explosion in einer Fußgänger-Unterführung ist ein 32-Jähriger ums Leben gekommen, vier weitere Männer wurden schwer verletzt. Die Soko "Glas" ermittelt mit Hochdruck.

20.04.2026 | 1:58 min

Nach der Explosion mit einem Toten und vier Verletzten in einer Unterführung in Völklingen im Saarland steht ein 45-Jähriger unter Mordverdacht. Er soll dem späteren Todesopfer ein Paket mit einem Sprengsatz zukommen gelassen haben, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit.

Der 32-Jährige habe das Paket dann in der Nacht zum Samstag in dem Glauben geöffnet, es enthalte Betäubungsmittel - wobei es zur Explosion kam. Der 45-Jährige aus dem Regionalverband Saarbrücken wurde laut Staatsanwaltschaft in seiner Wohnung festgenommen. Am Mittwochabend erging Haftbefehl. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Symbolbild: Ein Absperrband mit der Aufschrift "Polizeiabsperrung" ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt.

Bei einer Explosion in Völklingen ist ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einer menschlich verursachten Explosion aus.

18.04.2026 | 0:21 min

Nach Explosion in Saarbrücken: ein Toter, vier Verletzte

Am Samstag gegen 0.15 Uhr Samstag waren bei der Polizei mehrere Notrufe wegen eines lauten Knalls eingegangen. Eine Person soll laut um Hilfe geschrien haben. In der Unterführung fanden die Beamten die fünf Männer. Für einen 32 -Jährigen kam jede Hilfe zu spät, die vier anderen Männer erlitten schwere Verletzungen. Die Polizei richtete eine Sonderkommission "Glas" ein. Zwei der Männer schwebten noch Anfang der Woche in Lebensgefahr.

Der getötete 32-Jährige und der beschuldigte 45-Jährige haben sich laut Staatsanwaltschaft gekannt. Wann der Tatverdächtige seinem Opfer das Paket hat zukommen lassen, sei nicht bekannt. Zunächst hatte der 32-Jährige es an einer nicht einsehbaren Stelle nahe der Unterführung deponiert, wie es hieß.

Mordermittlungen aufgenommen

Gegen den 45-Jährigen laufen Ermittlungen wegen des dringenden Verdachts des Mordes, versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung in vier Fällen. Ihm wird Heimtücke und die Verwendung eines gemeingefährlichen Mittels vorgeworfen - beides sind Mordmerkmale. Die Staatsanwaltschaft wollte keine weiteren Details nennen etwa zum verwendeten Sprengmittel oder den genaueren Hintergründen der Tat, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Völklingen ist eine Stadt mit etwa 40.000 Einwohnern und liegt wenige Kilometer westlich von Saarbrücken direkt an der Saar. Sie ist die viertgrößte Stadt des Saarlandes.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress unter anderem im Beitrag "Explosion in Völklingen: Ein Toter, vier Schwerverletzte" am 20.04.2026 um 17:10 Uhr.
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