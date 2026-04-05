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Saarbrücken: 22-Jähriger stirbt nach Polizeischüssen

Verfolgungsfahrt endet tödlich:Saarbrücken: 22-Jähriger stirbt nach Polizeischüssen

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In Saarbrücken ist ein 22-Jähriger gestorben, nachdem die Polizei offenbar auf das Fahrzeug geschossen hatte, mit dem er fuhr. Zwei weitere Personen wurden bei dem Einsatz verletzt.

Polizeiautos stehen am Einsatzort.

Nach einer Verfolgungsjagd in Saarbrücken ist ein 22-Jähriger durch Polizeischüsse getötet worden. Laut Staatsanwaltschaft habe sich der Mann einer Verkehrskontrolle entzogen.

05.04.2026 | 0:19 min

Bei einer Verfolgungsfahrt in der saarländischen Hauptstadt Saarbrücken ist ein 22-Jähriger durch Polizeischüsse verletzt worden und danach gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken. Ein weiterer Mann sowie eine Polizistin wurden bei dem Einsatz verletzt. Zuvor hatte die "Bild" berichtet. Der 22-Jährige saß am Steuer des verfolgten Wagens.

Staatsanwaltschaft: Schüsse folgten auf Verfolgungsfahrt

Auf Anfrage teilte die Staatsanwaltschaft mit, es sei "in den Bereichen Dudweiler und Herrensohr" gegen 1 Uhr in der Nacht zu einer Verfolgungsfahrt gekommen. Davor soll sich das Fahrzeug einer polizeilichen Kontrolle entzogen haben, deren Grund noch unklar ist.

"In einer Sackgasse soll bei einem Wendeversuch des verfolgten Fahrzeugs eine Polizeibeamtin verletzt worden sein", schrieb die Staatsanwaltschaft, nannte jedoch keine Details zum Vorfall oder zum Grad der Verletzung der Frau.

Anschließend sollen auf das "verfolgte und erneut flüchtende" Fahrzeug Schüsse abgegeben worden sein. Das Fahrzeug sei daraufhin zum Stehen gekommen.

22-Jähriger erlag Verletzungen

Im Fahrzeug sollen laut Behörde neben dem 22-Jährigen ein 23 Jahre alter Beifahrer und ein 19-Jähriger gewesen sein. Verletzt wurden demnach der Fahrer und der 19-Jährige, der hinten saß. Der 19-Jährige sei medizinisch versorgt worden. Zur Schwere seiner Verletzungen wurden keine Angaben gemacht.

Der 22 Jahre alte Fahrer sei schließlich seinen Verletzungen erlegen, hieß es weiter. Welche Verletzungen das genau waren und ob er von einem oder von mehreren Schüssen getroffen wurde, ist unklar.

Weitere Einzelheiten teilte die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht mit. Somit ist auch noch offen, wie viele Polizeibeamte Schüsse abgaben und wie viele Schüsse insgesamt abgefeuert wurden. Auch ob bei dem Einsatz jemand festgenommen wurde, ist nicht bekannt.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete heute xpress am 05.04.2026 ab 11:14 Uhr in dem Beitrag "22-Jähriger durch Polizeischüsse getötet".
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