Ein halbes Jahr nachdem in Völklingen ein Polizist erschossen wurde, ist die Trauer in der Stadt noch immer groß. Am Mittwoch startet der Prozess vor dem Landgericht Saarbrücken.

Wenn Stephan Tautz, der Oberbürgermeister von Völklingen, vom Rathaus durch den kleinen Park Richtung Stadt geht, durchquert er einen Tatort. Auf dem Weg sind noch immer die Markierungen zu sehen, wo die Spurensicherung Patronenhülsen und Kugeln gefunden hat. An der Außenwand des Hallenbads zeigt Tautz auf zwei Löcher in der Fassade - es sind Einschusslöcher.

"Das sind sichtbare Wunden", sagt Tautz. "Es waren ja nicht nur diese Einschüsse, es waren ja auch Einschüsse im gegenüberliegenden Gebäude."

Sogar bei uns im Rathaus waren Einschüsse. Es sind wirklich Wunden. Der ganze Platz hier ist eigentlich eine Wunde für Völklingen. „ Stephan Tautz, Oberbürgermeister Völklingen

Polizist stirbt bei Schusswechsel

Eine Wunde, die seit letztem Sommer im Herzen der Stadt klafft. Am 21. August 2025 überfällt ein damals 18-Jähriger eine Tankstelle. Er flieht vor der Polizei, Schüsse fallen, ein Polizeioberkommissar stirbt.

Was genau passiert ist, soll jetzt der Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts Saarbrücken zeigen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord und versuchten Mord vor. Laut Anklage hat der heute 19-Jährige die Dienstwaffe eines Polizeianwärters, der gemeinsam mit dem Oberkommissar die Verfolgung aufgenommen hatte, im Zuge eines Gerangels an sich gebracht und auf beide Polizisten geschossen.

Weil der Angeklagte auf den Polizeianwärter geschossen haben soll, als dieser bereits auf dem Boden lag, wirft die Staatsanwaltschaft ihm Mordlust vor. Außerdem geht sie davon aus, dass er mit den Schüssen auf die Polizisten den Überfall auf die Tankstelle verdecken wollte.

Verteidiger will eingeschränkte Schuldfähigkeit beweisen

Michael Rehberger verteidigt den Angeklagten. Sein Mandant bereue die Tat und wolle beim Prozessauftakt selbst das Wort ergreifen, sagt Rehberger. Für seine Strategie als Verteidiger seien drei Punkte entscheidend. Der erste sei die Frage, ob Jugendstrafrecht angewandt werde, so Rehberger.

"Der zweite ist die Frage, ob ein Mord oder auch ein Totschlag vorliegt. Und die dritte Frage ist, ob mein Mandant schuldfähig ist oder ob hier eine verminderte Schuldfähigkeit gegeben ist", sagt Rehberger in seiner Saarbrücker Kanzlei. Er habe eine Vielzahl von Ärzten und Therapeuten geladen, die Angaben zum Gesundheitszustand seines Mandanten machen werden.

Nach dem Prozessauftakt am 11. Februar sind zehn weitere Verhandlungstage bis zum 14. April geplant.

Polizisten stellen sich Sinnfrage

Bei dem Prozess werden auch der Polizeianwärter und weitere Polizisten, die in Völklingen vor Ort waren, aussagen. Auf ihnen laste ein großer Druck, sagt Andreas Rinnert, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Saarland.

Der 21. August 2025 sei eine Zäsur für die saarländische Polizei, sagt Rinnert. Viele Kolleginnen und Kollegen hätten den getöteten Oberkommissar persönlich gekannt, sich nach seinem Tod die Frage nach dem Sinn ihrer Arbeit gestellt, sich gefragt, ob sie ihren Beruf überhaupt noch ausüben wollen oder können.

"Viele Kolleginnen, aber auch Kollegen haben geschildert 'Ich bin nach Hause gekommen. Mein Partner, meine Partnerin hat gesagt, ich habe mitbekommen, was da passiert ist. Verändere dich, mach irgendwas anderes'", erzählt Rinnert.

'Verändere dich, geh raus aus diesem gefährlichen Segment des Wach- und Streifendienstes, der Schutzpolizei'. „ Andreas Rinnert, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP)

Als Vertreter des Rechtsstaates hoffe die Polizei, dass das Gericht die maximal mögliche Strafe gegen den Angeklagten verhängt.

Völklingen plant Gedenkort für getöteten Polizisten

Auch in Völklingen werden sie den Prozess genau verfolgen. Stephan Tautz glaubt nicht, dass der Urteilsspruch so etwas wie Heilung bringen kann. Die Wunde werde immer in der Stadt klaffen, so der Oberbürgermeister.

Er steht vor dem Gedenkstein, der dem getöteten Polizisten gewidmet ist. "In Gedenken an Simon Bohr" steht darauf. Kerzen, Blumen und kleine Engelsfiguren stehen nebeneinander.

Sie wollen einen Gedenkort schaffen für ihn. Einen Platz oder eine Straße nach ihm benennen, sagt Tautz. Der Ortsrat wird darüber entscheiden, schließlich sei Simon Bohr Teil der Stadt gewesen. Ein Teil, der jetzt fehlt.