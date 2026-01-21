  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Aktenzeichen XY: Falsche Polizisten auf Raubzug im Saarland

vor 8 Minuten
Trump verkündet Einigung auf "Rahmenabkommen" zu Grönland - Keine Strafzölle gegen Europäer

Aktenzeichen XY vom 21.01.2026:Falsche Polizisten auf Raubzug im Saarland

|

Sie waren als Polizisten verkleidet: Drei Männer haben im Juni 2023 eine Familie in Nalbach überfallen. Obwohl ein Nachbar die Polizei verständigte, konnten die Täter fliehen.

Drei Männer stehen in Polizei-Verkleidung vor einer Haustür.

Diese Männer verkleideten sich als Polizisten und überfielen ein Haus in Nalbach im Saarland.

Quelle: LKA Saarland

Nalbach im Saarland am 21. Juni 2023: Drei als Polizisten verkleidete Männer klingelten morgens an der Tür eines Haus. Als ihnen die Hausherrin öffnete, drangen sie gewaltsam ins Gebäude.

Während des Raubüberfalls schlugen die Täter den 22-jährigen Sohn mit dem Magazin einer scharfen Schusswaffe nieder und bedrohten den 17-jährigen Sohn mit einem Schlagstock. Ein Nachbar wurde durch Schreie auf die Tat aufmerksam und verständigte die Polizei.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 21. Januar 2026": Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.

In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um zwei Morde, die Jahre später noch Fragen aufwerfen. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf wertvolle Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer.

21.01.2026

Durch Komplizen gewarnt

Ermittlungen ergaben: Es gab einen vierten Täter. Es handelt sich um einen Komplizen, der vermutlich am Fahrzeug der Räuber wartete. Er warnte die Täter im Haus, die daraufhin das Gebäude verließen. Gemeinsam ergriffen sie die Flucht und konnten entkommen. Ihre Beute: ein vierstelliger Bargeldbetrag und ein Notebook.

Fluchtfahrzeug

Fluchtfahrzeug soll ein blauer Ford Fiesta mit dem französischen Kennzeichen EV-144-QQ gewesen sein. Wie sich herausstellte, war das Kennzeichen als gestohlen gemeldet.

Ein hellblauer Ford Fiesta

Mit diesem Auto waren die Täter, die ein Haus in Nalbach im Saarland überfallen haben, unterwegs.

Quelle: LKA Saarland

Personenbeschreibungen

Beim Fahrer des Fluchtfahrzeugs soll es sich um den gebürtigen Albaner Shkelzen Guri handeln. Er ist 40 Jahre alt, hat dunkle Haare, dunkle Augen und trug in der Vergangenheit immer wieder einen teils kurzen Bart. Vor der Tat im Jahr 2023 lebte er in Italien, unter anderem in Siena.

Foto des Gesuchten Shkelzen Guri

Laut Erkenntnissen der Polizei hat Shkelzen Guri das Fluchtfahrzeug gefahren.

Quelle: LKA Saarland

Auch die anderen Täter haben dunkle Haare, könnten laut Ermittlungen der Polizei vom Westbalkan stammen. Einige von ihnen sollen vor der Tat zeitweise in der Saarwellinger Straße 44 in Nalbach gewohnt haben. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass sie mehrfach in einer Espresso-Bar in der Johannesstraße in Dillingen verkehrten.

Fragen nach Zeugen

  • Wer kann Angaben zum Fluchtfahrzeug machen? Wo wurde das Auto vor der Tat gesehen?
  • Wer kennt die Tatverdächtigen aus den Videos der Überwachungskameras?
  • Wer kann etwas zum aktuellen Aufenthaltsort von Shkelzen Guri sagen?

LKA Saarland
Telefon: 0681 / 962 23 23
Ab 22. Januar: 0681 / 962 21 33.

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet "Aktenzeichen XY" am 21.01.2026 ab 20:15 Uhr.
Thema
Aktenzeichen XY

Mehr zu Aktenzeichen XY

  1. Aktenzeichen XY... ungelöst

    Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle

  2. Drei Männer stehen in Polizei-Verkleidung vor einer Haustür.

    Aktenzeichen XY vom 21.01.2026:Falsche Polizisten auf Raubzug im Saarland

    Live
  3. Nachgestellte Szene: Ein schwarz gekleideter Räuber bedroht einen alten Mann. Im Hintergrund durchsucht ein weiterer Täter einen Schrank.

    Aktenzeichen XY vom 21.01.2026:Überfall in Bochum: Täter kamen übers Baugerüst

    Live
  4. Foto der Mordopfers Cäcilia Lange

    Aktenzeichen XY vom 21.01.2026:Brutaler Mord an 78-jähriger Rentnerin in Essen

    Live
  5. Nachgestellte Szene: Zwei maskierte Männer fesseln einen Mann mit grauen Haaren und eine Frau an Stühle. Der Gefesselte schreit vor Schmerz auf.

    Aktenzeichen XY vom 21.01.2026:Ein Einbruch in Hamburg - ohne Beute, aber mit Rätseln

    Live
  6. Foto von Michael Bartelt

    Aktenzeichen XY vom 21.01.2026:Mord auf offener Straße in Berlin

    Live
  7. Foto von Sonja Hurler

    Aktenzeichen XY vom 21.01.2026:Neuer Verdacht bei Cold Case von 1981 in Kempten

    Live
  8. Der Tresorraum nach dem Einbruch. Auf dem Boden liegt der Inhalt verstreut.

    Aktenzeichen XY vom 21.01.2026:Tresor-Coup in Gelsenkirchen: Aktenzeichen XY sucht Hinweise

    mit Video2:21