Sie waren als Polizisten verkleidet: Drei Männer haben im Juni 2023 eine Familie in Nalbach überfallen. Obwohl ein Nachbar die Polizei verständigte, konnten die Täter fliehen.

Diese Männer verkleideten sich als Polizisten und überfielen ein Haus in Nalbach im Saarland. Quelle: LKA Saarland

Nalbach im Saarland am 21. Juni 2023: Drei als Polizisten verkleidete Männer klingelten morgens an der Tür eines Haus. Als ihnen die Hausherrin öffnete, drangen sie gewaltsam ins Gebäude.

Während des Raubüberfalls schlugen die Täter den 22-jährigen Sohn mit dem Magazin einer scharfen Schusswaffe nieder und bedrohten den 17-jährigen Sohn mit einem Schlagstock. Ein Nachbar wurde durch Schreie auf die Tat aufmerksam und verständigte die Polizei.

In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um zwei Morde, die Jahre später noch Fragen aufwerfen. Rudi Cerne und die Kripo hoffen auf wertvolle Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer. 21.01.2026

Durch Komplizen gewarnt

Ermittlungen ergaben: Es gab einen vierten Täter. Es handelt sich um einen Komplizen, der vermutlich am Fahrzeug der Räuber wartete. Er warnte die Täter im Haus, die daraufhin das Gebäude verließen. Gemeinsam ergriffen sie die Flucht und konnten entkommen. Ihre Beute: ein vierstelliger Bargeldbetrag und ein Notebook.

Fluchtfahrzeug

Fluchtfahrzeug soll ein blauer Ford Fiesta mit dem französischen Kennzeichen EV-144-QQ gewesen sein. Wie sich herausstellte, war das Kennzeichen als gestohlen gemeldet.

Mit diesem Auto waren die Täter, die ein Haus in Nalbach im Saarland überfallen haben, unterwegs. Quelle: LKA Saarland

Personenbeschreibungen

Beim Fahrer des Fluchtfahrzeugs soll es sich um den gebürtigen Albaner Shkelzen Guri handeln. Er ist 40 Jahre alt, hat dunkle Haare, dunkle Augen und trug in der Vergangenheit immer wieder einen teils kurzen Bart. Vor der Tat im Jahr 2023 lebte er in Italien, unter anderem in Siena.

Laut Erkenntnissen der Polizei hat Shkelzen Guri das Fluchtfahrzeug gefahren. Quelle: LKA Saarland

Auch die anderen Täter haben dunkle Haare, könnten laut Ermittlungen der Polizei vom Westbalkan stammen. Einige von ihnen sollen vor der Tat zeitweise in der Saarwellinger Straße 44 in Nalbach gewohnt haben. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass sie mehrfach in einer Espresso-Bar in der Johannesstraße in Dillingen verkehrten.

Fragen nach Zeugen

Wer kann Angaben zum Fluchtfahrzeug machen? Wo wurde das Auto vor der Tat gesehen?

Wer kennt die Tatverdächtigen aus den Videos der Überwachungskameras?

Wer kann etwas zum aktuellen Aufenthaltsort von Shkelzen Guri sagen?

Zuständig LKA Saarland

Telefon: 0681 / 962 23 23

Ab 22. Januar: 0681 / 962 21 33.

Quelle: ZDF