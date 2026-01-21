Aktenzeichen XY vom 21.01.2026:Falsche Polizisten auf Raubzug im Saarland
Sie waren als Polizisten verkleidet: Drei Männer haben im Juni 2023 eine Familie in Nalbach überfallen. Obwohl ein Nachbar die Polizei verständigte, konnten die Täter fliehen.
Nalbach im Saarland am 21. Juni 2023: Drei als Polizisten verkleidete Männer klingelten morgens an der Tür eines Haus. Als ihnen die Hausherrin öffnete, drangen sie gewaltsam ins Gebäude.
Während des Raubüberfalls schlugen die Täter den 22-jährigen Sohn mit dem Magazin einer scharfen Schusswaffe nieder und bedrohten den 17-jährigen Sohn mit einem Schlagstock. Ein Nachbar wurde durch Schreie auf die Tat aufmerksam und verständigte die Polizei.
Durch Komplizen gewarnt
Ermittlungen ergaben: Es gab einen vierten Täter. Es handelt sich um einen Komplizen, der vermutlich am Fahrzeug der Räuber wartete. Er warnte die Täter im Haus, die daraufhin das Gebäude verließen. Gemeinsam ergriffen sie die Flucht und konnten entkommen. Ihre Beute: ein vierstelliger Bargeldbetrag und ein Notebook.
Fluchtfahrzeug
Fluchtfahrzeug soll ein blauer Ford Fiesta mit dem französischen Kennzeichen EV-144-QQ gewesen sein. Wie sich herausstellte, war das Kennzeichen als gestohlen gemeldet.
Personenbeschreibungen
Beim Fahrer des Fluchtfahrzeugs soll es sich um den gebürtigen Albaner Shkelzen Guri handeln. Er ist 40 Jahre alt, hat dunkle Haare, dunkle Augen und trug in der Vergangenheit immer wieder einen teils kurzen Bart. Vor der Tat im Jahr 2023 lebte er in Italien, unter anderem in Siena.
Auch die anderen Täter haben dunkle Haare, könnten laut Ermittlungen der Polizei vom Westbalkan stammen. Einige von ihnen sollen vor der Tat zeitweise in der Saarwellinger Straße 44 in Nalbach gewohnt haben. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass sie mehrfach in einer Espresso-Bar in der Johannesstraße in Dillingen verkehrten.
Fragen nach Zeugen
- Wer kann Angaben zum Fluchtfahrzeug machen? Wo wurde das Auto vor der Tat gesehen?
- Wer kennt die Tatverdächtigen aus den Videos der Überwachungskameras?
- Wer kann etwas zum aktuellen Aufenthaltsort von Shkelzen Guri sagen?
LKA Saarland
Telefon: 0681 / 962 23 23
Ab 22. Januar: 0681 / 962 21 33.
Mehr zu Aktenzeichen XY
