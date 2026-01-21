Am 13. August 2009 wurde in Berlin auf offener Straße aus einem Auto heraus mehrfach auf einen Mann geschossen. Eine Tat, die einer Hinrichtung glich.

Michael Bartelt wurde im August 2009 in Berlin ermordet. Quelle: LKA Berlin

Das Opfer, Michael Bartelt, ist bei dem Überfall in Berlin am 13. August 2009 so schwer verletzt worden, dass er noch in derselben Nacht seinen Verletzungen erlag. Tatort war die Ecke Ernst-Barlach-Straße / Warnemünder Straße in Berlin-Hohenschönhausen.

Die Täter, die Schüsse aus einem Auto heraus abgaben, konnten bis heute nicht identifiziert werden. Doch die Polizei gibt nicht auf. Sie beschäftigt sich aktuell noch einmal intensiv mit dem Verbrechen, in der Hoffnung, den Tätern doch noch auf die Spur zu kommen.

Die aktuelle Sendung thematisierte unter anderem zwei Morde, die Jahre später noch Fragen aufwerfen. Alle Informationen zu den Fällen der Sendung finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de. 21.01.2026 | 90:22 min

Streitigkeiten im Rockermilieu?

Hintergrund des Verbrechens könnten Streitigkeiten im Rockermilieu gewesen sein. Michael Bartelt gehörte wohl ursprünglich zu den "Hells Angels", soll sich dann aber den "Bandidos" zugewendet haben. Dies geht unter anderem aus einer SMS hervor, die die Polizei sicherstellen konnte.

Fragen nach Zeugen

Wer kann Angaben zu der Tat machen?

Wer kann etwas zu beteiligten Personen oder zu Zeugen der Tat sagen?

Wer hat in der Nacht vom 13. auf den 14. August 2009 am Tatort relevante Beobachtungen gemacht, vielleicht sogar Fotos oder Videos?

Wer hatte am Tattag noch Kontakt mit Michael Bartelt?

Zuständig LKA Berlin

Telefon 030 / 46 64 94 12 03

Ab 22. Januar 030 / 46 64 0

Quelle: ZDF