Aktenzeichen XY: Neue Hinweise zu Raub in Gelsenkirchen erhofft

Aktenzeichen XY vom 21.01.2026:Tresorraub in Gelsenkirchen: Aktenzeichen XY sucht Hinweise

|

Bei einem spektakulären Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen haben die Täter Tausende Schließfächer geöffnet. Die Polizei hofft auf neue Hinweise durch Aktenzeichen XY.

Der Tresorraum nach dem Einbruch. Auf dem Boden liegt der Inhalt verstreut.

Nach dem Bankraub in Gelsenkirchen ist der Frust unter den Geschädigten groß. Trotz Versicherung ist der Weg bis zur Entschädigung für viele erschwert, Unklarheiten sorgen für Verzögerungen.

19.01.2026 | 2:21 min

Bei ihrem Coup in Gelsenkirchen nutzten die Täter die Tage nach Weihnachten 2025 aus. Über eine Tiefgarage drangen sie in die Räumlichkeiten der Sparkasse im Ortsteil Buer ein und gelangten von dort durch eine Kernbohrung in den Tresorraum. Dort knackten sie über 3.000 Schließfächer.

Die drei Tatverdächtigen während des Überfalls in Gelsenkirchen

Drei verdächtige Männer wurden bei dem Tresor-Raub in Gelsenkirchen von Überwachungskameras aufgenommen.

Quelle: Kripo Gelsenkirchen

Die genaue Schadenssumme ist immer noch nicht bekannt. Sie könnte sich aber im dreistelligen Millionenbereich bewegen.

Eine 3D-Animation zeigt das Sparkassen-Gebäude in Gelsenkirchen, in das eingebrochen wurde.

Wie konnten die Täter in Gelsenkirchen in eine Sparkasse einbrechen und 3.000 Schließfächer knacken? ZDF-Reporter Thomas Münten rekonstruiert das Vorgehen mit Hilfe von 3D-Animationen.

19.01.2026 | 3:14 min

Täter und Autos auf Überwachungskamera

Überwachungskameras zeichneten drei maskierte Männer und zwei Autos auf: einen schwarzen Audi RS 6 mit Hannoveraner Kennzeichen H-W 2240 und einen weißen Mercedes Kleintransporter mit dem Kennzeichen H-W 2302.

Ein dunkler Audi. Links: von vorne, rechts: von der Seite.

Dieser dunkle Audi spielte bei dem spektakulären Einbruch in den Tresor-Raum der Sparkasse in Gelsenkirchen eine Rolle.

Quelle: Kripo Gelsenkirchen

Die Kennzeichen des Audi waren gestohlen und wurden im Januar 2026 in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs gefunden.

Fragen nach Zeugen

  • Wer kann etwas zur Tat oder zu den Tätern sagen?
  • Wer erkennt die Männer auf den Aufnahmen der Überwachungskamera?
  • Wer kann etwas zu den beiden Autos sagen?

Ein weißer Mercedes-Transporter

Auch dieser Mercedes-Transporter soll bei der Tat in Gelsenkirchen zum Einsatz gekommen sein.

Quelle: Kripo Gelsenkirchen

Polizei Gelsenkirchen
Telefon: 0800 / 110 36 50
Ab 22. Januar: 0209 / 36 50
Online: www.nrw.hinweisportal.de

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet das ZDF in "hallo Deutschland" am 19.01.2026 ab 17:10 Uhr sowie in Aktenzeichen XY am 21.01.2026 ab 20:15 Uhr.
