Bei ihrem Coup in Gelsenkirchen nutzten die Täter die Tage nach Weihnachten 2025 aus. Über eine Tiefgarage drangen sie in die Räumlichkeiten der Sparkasse im Ortsteil Buer ein und gelangten von dort durch eine Kernbohrung in den Tresorraum. Dort knackten sie über 3.000 Schließfächer.

Drei verdächtige Männer wurden bei dem Tresor-Raub in Gelsenkirchen von Überwachungskameras aufgenommen. Quelle: Kripo Gelsenkirchen

Die genaue Schadenssumme ist immer noch nicht bekannt. Sie könnte sich aber im dreistelligen Millionenbereich bewegen.

Täter und Autos auf Überwachungskamera

Überwachungskameras zeichneten drei maskierte Männer und zwei Autos auf: einen schwarzen Audi RS 6 mit Hannoveraner Kennzeichen H-W 2240 und einen weißen Mercedes Kleintransporter mit dem Kennzeichen H-W 2302.

Dieser dunkle Audi spielte bei dem spektakulären Einbruch in den Tresor-Raum der Sparkasse in Gelsenkirchen eine Rolle. Quelle: Kripo Gelsenkirchen

Die Kennzeichen des Audi waren gestohlen und wurden im Januar 2026 in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs gefunden.

Fragen nach Zeugen

Wer kann etwas zur Tat oder zu den Tätern sagen?

Wer erkennt die Männer auf den Aufnahmen der Überwachungskamera?

Wer kann etwas zu den beiden Autos sagen?

Auch dieser Mercedes-Transporter soll bei der Tat in Gelsenkirchen zum Einsatz gekommen sein. Quelle: Kripo Gelsenkirchen

Zuständig Polizei Gelsenkirchen

Telefon: 0800 / 110 36 50

Ab 22. Januar: 0209 / 36 50

Online: www.nrw.hinweisportal.de

