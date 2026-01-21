Aktenzeichen XY vom 21.01.2026:Tresorraub in Gelsenkirchen: Aktenzeichen XY sucht Hinweise
Bei einem spektakulären Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen haben die Täter Tausende Schließfächer geöffnet. Die Polizei hofft auf neue Hinweise durch Aktenzeichen XY.
Bei ihrem Coup in Gelsenkirchen nutzten die Täter die Tage nach Weihnachten 2025 aus. Über eine Tiefgarage drangen sie in die Räumlichkeiten der Sparkasse im Ortsteil Buer ein und gelangten von dort durch eine Kernbohrung in den Tresorraum. Dort knackten sie über 3.000 Schließfächer.
Die genaue Schadenssumme ist immer noch nicht bekannt. Sie könnte sich aber im dreistelligen Millionenbereich bewegen.
Täter und Autos auf Überwachungskamera
Überwachungskameras zeichneten drei maskierte Männer und zwei Autos auf: einen schwarzen Audi RS 6 mit Hannoveraner Kennzeichen H-W 2240 und einen weißen Mercedes Kleintransporter mit dem Kennzeichen H-W 2302.
Die Kennzeichen des Audi waren gestohlen und wurden im Januar 2026 in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs gefunden.
Fragen nach Zeugen
- Wer kann etwas zur Tat oder zu den Tätern sagen?
- Wer erkennt die Männer auf den Aufnahmen der Überwachungskamera?
- Wer kann etwas zu den beiden Autos sagen?
Polizei Gelsenkirchen
Telefon: 0800 / 110 36 50
Ab 22. Januar: 0209 / 36 50
Online: www.nrw.hinweisportal.de
