  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Beute in Gelsenkirchen könnte 100 Millionen Euro übersteigen

Laut Sicherheitskreisen :Beute in Gelsenkirchen könnte 100 Millionen Euro übersteigen

|

Der Wert der Beute des spektakulären Sparkassen-Raubs in Gelsenkirchen könnte über 100 Millionen Euro liegen. So heißt es aus Sicherheitskreisen.

Nach dem Einbruch in den Tresorraum einer Bank

Unbekannte Täter plünderten über 3.000 Schließfächer einer Sparkasse in Gelsenkirchen.

30.12.2025 | 2:28 min

Die Beute beim spektakulären Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen lag möglicherweise über 100 Millionen Euro. Das erfuhr die dpa aus Sicherheitskreisen. Demnach hätten einzelne Kunden angezeigt, dass sie jeweils mehr als 500.000 Euro in ihren Schließfächern gehabt hätten.

"Bild.de" hatte zuvor darüber berichtet. Laut der Zeitung kommt die Herkunft der Gelder den Ermittlern teilweise komisch vor. Es könne sich um Schwarzgeld oder auch Gelder von Clans handeln. Offiziell sei von den Betroffenen vielfach von "Hochzeitsgeldern" die Rede, erfuhr die dpa.

Mehr zum Bankraub von Gelsenkirchen:

Täter brachen Tausende Schließfächer auf

Die Beute wurde zunächst grob mit der Versicherungssumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro angegeben. Die Zahl der Schließfächer (3.250) wurde dabei multipliziert mit dem Betrag, bis zu dem der Inhalt der Fächer versichert ist, nämlich 10.300 Euro. Später sagte ein Polizeisprecher: "Wir gehen von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag aus." Die Schadenssumme lasse sich aber noch nicht seriös beziffern, so die offizielle Mitteilung.

Einsatzkräfte hatten den Einbruch am Montagmorgen nach einem Alarm der Brandmeldeanlage entdeckt. Die Täter brachen fast alle 3.250 Kunden-Schließfächer der Sparkassen-Filiale im Stadtteil Buer auf. Sie drangen in einen Archivraum ein, von dem aus sie ein großes Loch in den Tresorraum bohrten. Die Beutetour zog sich möglicherweise über mehrere Tage hin.

Jenifer Girke in Gelsenkirchen

Bei dem Schließfach-Aufbruch in einer Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen wurden unter anderem auch Gegenstände mit ideellem Wert gestohlen. Über die Auswirkungen berichtet Jenifer Girke vor Ort.

30.12.2025 | 1:11 min

Filiale bleibt noch geschlossen

Die Sparkassenfiliale bleibt derweil noch einige Tage geschlossen. Die Beseitigung der Einbruchschäden sei noch nicht abgeschlossen, teilte die Bank mit. Die Sparkasse arbeitet nach eigenen Angaben weiterhin daran, die entstandenen Schäden zu erfassen und zu beheben. Das Loch im Tresorraum wurde inzwischen geschlossen.

Sparkassen-Mitarbeiter registrieren unter notarieller Aufsicht Wertgegenstände und Dokumente, die die Täter nicht mitgenommen haben. Dies werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern

Die Polizei veröffentlichte am Wochenende Fotos der maskierten Tatverdächtigen. Es handelt sich um Aufnahmen aus Überwachungskameras. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden sie am 29. Dezember in dem angrenzenden Parkhaus aufgenommen, von dem aus sich die Einbrecher Zutritt zu der Bank verschafft hatten.

Auf den Fotos sind drei Personen mit schwarzen Sturmhauben zu sehen. Eine trägt rote, eine andere Person grüne Handschuhe. Außerdem wurden Bilder eines schwarzen Audi RS 6 sowie eines weißen Kleintransporters Mercedes-Citan veröffentlicht. Die Ermittler vermuten, dass die Täter die Autos zur Flucht nutzten. Beide Fahrzeuge haben laut Polizeiangaben gefälschte Kennzeichen.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu den Personen und den Autos. Nach dem Einbruch gehen die Ermittler zahlreichen Hinweisen nach. Eine heiße Spur gibt es den Angaben zufolge aber nicht.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, zuletzt am 30.12.2025 um 21:45 Uhr.

Mehr aktuelle Nachrichten

  1. Rettungskräfte räumen am 21.11.2025 die Trümmer eines Wohnhauses in Ternopil weg, das bei einem russischen Angriff schwer beschädigt wurde.
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  2. Sparkasse Gelsenkirchen-Buer

    Laut Sicherheitskreisen :Beute in Gelsenkirchen könnte 100 Millionen Euro übersteigen

    mit Video2:28
  3. Venezuelas bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodriguez in Caracas im Juni 2025.
    Liveblog

    Nach Sturz von Staatschef durch USA:Gericht ernennt Rodríguez zur Interimspräsidentin – Liveblog

    mit Video15:01
  4. Reiner Haseloff in der 1055. Sitzung des Bundesrates im Plenarsaal des Preussischen Herrenhauses am 13.06.2025 in Berlin.

    Haseloff über die Lage in Deutschland:Menschen brauchen "Zeichen, dass wir handlungsfähig sind"

    mit Video3:07
  5. Menschen nehmen am 3. Januar 2026 in Washington, D.C., vor dem Weißen Haus an einem Protest gegen den US-Einsatz in Venezuela teil.
    FAQ

    Drogenhandel, Migranten und Öl:Das sind die Konfliktpunkte zwischen USA und Venezuela

    mit Video58:56
  6. Das Team vom Viererbob Francesco Friedrich am 04.01.26

    Hauchdünner Sieg im Viererbob:Friedrich gewinnt sein 100. Bob-Weltcuprennen

    mit Video0:19
  7. US-Präsident Donald Trump (R) CIA-Direktor John Ratcliffe (M) und Verteidigungsminister Pete Hegseth (L) verfolgen am 3. Januar in Washington die Festnahme von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro.
    FAQ

    Militäreinsatz in Venezuela:CIA-Maulwurf und Drohnen: So fassten die USA Maduro

    mit Video0:23
  8. Johannes Hoesflot KLAEBO (Norwegen) ist in Aktion.

    Norweger dominiert, Moch frustriert:Klaebo feiert Rekordsieg bei Tour de Ski

    mit Video0:50
  9. Zwei Bilder nebeneinander: links ist Trump zu sehen, vor einem blauen Hintergrund nach einer Pressekonferenz. Rechts ist ein Bild von gefangenem Präsidenten Maduro an Bord eines Helikopters mit verbundenen Augen und gefesselten Händen. In einer Hand hält er eine Wasserflasche.
    Interview

    Rechtsexperte zu Venezuela und Maduro:US-Vorgehen: "Mehrere klare Verstöße gegen das Völkerrecht"

    mit Video12:27
  10. Frontale Aufnahme von Mark Zuckerberg in Anzug und Krawatte in einer Anhörungssituation, an der Decke sind zahlreiche Scheinwerfer, im Hintergrund ist verschwommen eine Menschenmenge zu erkennen.

    Die neue Broligarchie:Wie sich Facebook-Gründer Zuckerberg Trump unterordnet

    von Bettina Blaß
    mit Video44:35
  11. Ren Nikaido ballt nach der Landung beide Fäuste.

    Vierschanzentournee: Prevc Zweiter:Nikaido gewinnt in Innsbruck, Hoffmann Fünfter

    mit Video2:39
  12. Eine Frau eilt durch den leeren Flughafen in Athen. (Archiv)

    Massive Störung bei Kontrollzentren:Nach Technik-Panne: Wieder Flüge in Griechenland

    mit Video0:21
  13. Bayern, Zirndorf: Migranten warten in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Bayern in einem Gang auf einen Termin in der Behörde.

    Migration in Deutschland:Zahl der Asyl-Erstanträge deutlich gesunken

    mit Video0:27