Nach Einbruch: Tumult vor Gelsenkirchener Bankfiliale

Sparkasse bleibt auch am Dienstag dicht:Nach Einbruch: Tumult vor Gelsenkirchener Bankfiliale

Besorgte Kunden dringen lautstark auf Informationen, es kommt zu Tumulten: Nach dem Einbruch bleibt die Sparkassen-Filiale im Gelsenkirchener Stadtteil Buer auch am Dienstag dicht.

Diebe bohren Loch in Bank-Tresorraum

Einbrecher sind mit der Beute aus mehreren Schließfächern entflohen.

29.12.2025 | 2:01 min

Nach dem spektakulären Einbruch in einen Tresorraum in Gelsenkirchen sollte die betroffene Sparkasse am Morgen eigentlich wieder öffnen - doch die Filiale bleibt auch am Dienstag dicht.

Schätzungsweise mehr als 200 besorgte Kunden hatten sich am frühen Vormittag vor der Filiale im Stadtteil Buer eingefunden, wie Reporter berichten. Ein Sprechchor forderte: "Wir wollen rein, wir wollen rein!" Die Lage drohte dann zu eskalieren. Mehrere Menschen stürmten an Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma vorbei in den Vorraum der Sparkasse. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und machte schließlich eine Durchsage: Aufgrund der Situation bleibe die Filiale heute geschlossen.

Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen: Polizeibeamte sprechen mit betroffenen Kunden der Sparkassenfiliale in Buer.

Tatort Gelsenkirchen: Polizeibeamte sprechen mit betroffenen Kunden in Buer.

Quelle: dpa

Schließfächer aufgebrochen

Auf ihrer Internetseite bat die Sparkasse darum, von einem Besuch vor Ort abzusehen. "Aktuell klären wir mit der Versicherung, wie die Schadensabwicklung so kundenfreundlich wie möglich erfolgen kann. Dazu werden wir alle betroffenen Kundinnen und Kunden informieren", hieß es. Am Montag hatte die Sparkasse Gelsenkirchen noch erklärt, Ziel sei es, dass die Filiale an diesem Dienstag wieder öffne und Betroffene erste Informationen bekommen könnten.

Im Tresorraum der Filiale waren nach Polizeiangaben etliche Schließfächer aufgebrochen worden. Aufgefallen war der Einbruch in der Nacht zum Montag durch einen Brandmeldealarm. Als Feuerwehrleute und Polizisten das Gebäude nach einem Feuer durchsuchten, stießen sie auf die Einbruchsspuren im Keller. Eine "heiße Spur" zu dem oder den Tätern gab es zunächst nicht.

Einbruch mit Spezialbohrer

Auch zur Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt. Da Banken selbst keine Kenntnis über den Inhalt der Schließfächer haben, müssen zunächst die Betroffenen festgestellt und kontaktiert werden. Bereits am Montag hatten sich schätzungsweise 200 besorgte Kunden vor der Bankfiliale eingefunden und Informationen eingefordert.

Auch wann genau der Einbruch erfolgte, ist noch nicht klar. Es wird von den Weihnachtsfeiertagen und dem anschließenden Wochenende ausgegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge erfolgte der Raubzug über ein Parkhaus. Der Weg führte durch mehrere Türen in einen Archivraum, an dessen Wand schließlich ein Durchbruch zum Tresorraum erfolgte. Dabei kam auch ein Spezialbohrer zum Einsatz.

Über dieses Thema berichtete hallo Deutschland am 29.12.2025 um 11:53 Uhr.

