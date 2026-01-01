Ermittlungen zu Millionen-Raub: Polizei bittet weiter um Hinweise

Nach dem Millionen-Raub in einer Gelsenkirchner Sparkasse bittet die Polizei weiter um Hinweise aus der Bevölkerung. Denn noch fehlt eine heiße Spur. Was inzwischen bekannt ist.

Unbekannte Täter plündern über 3.000 Schließfächer einer Sparkasse. Die Beute wird auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Mehr als 2.500 Kunden sind betroffen. 30.12.2025 | 2:28 min

Nach dem spektakulären Bankeinbruch in Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen hat sich aus Dutzenden Hinweisen noch keine heiße Spur auf die Täter ergeben. Natürlich gebe es Dinge, die man aus ermittlungstaktischen Gründen zurzeit noch nicht bekanntgeben könne, erklärte ein Polizeisprecher, "aber eine richtig heiße Spur ist nicht dabei".

Das bedauere er. Die Polizei sei weiterhin sehr dankbar für Hinweise zu dem Fall, sagte der Sprecher. "All das nehmen wir natürlich gerne an und versuchen es zu berücksichtigen."

Zwei Fahrzeuge im Visier der Fahnder

Die Polizei überprüft unter anderem Videosequenzen aus einem angrenzenden Parkhaus mit maskierten Personen und zwei Fahrzeugen. Überwachungskameras erfassten demnach nicht nur einen hochmotorisierten schwarzen Wagen, sondern auch einen weißen Kleintransporter, den die Täter genutzt haben könnten. Das Kennzeichen des schwarzen Wagens war nach Erkenntnissen der Polizei gefälscht worden.

Auf Aufnahmen, über die die "WAZ" und die "Bild"-Zeitung berichten, ist unter anderem zu erkennen, wie ein Maskierter eine Parkhausschranke hochdrückt. Ein anderer Maskierter steht vor einem Parkscheinautomaten. Nach Angaben der Ermittler verbreiteten sich die Sequenzen auch über eine Whatsapp-Gruppe, in der sich Betroffene zusammengeschlossen haben.

Bei dem Schließfach-Aufbruch in einer Sparkasse in Gelsenkirchen wurden auch Gegenstände mit ideellem Wert gestohlen. Es gäbe zudem "viel Wut über die Kommunikation", berichtet ZDF-Reporterin Jenifer Girke. 30.12.2025 | 1:11 min

Polizei: Beute könnte weit über 30 Millionen Euro liegen

Weitere Hinweise kamen von Zeugen: Sie hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Männer mit großen Taschen im Treppenhaus des Parkhauses beobachtet.

Die Beute wurde zunächst grob mit der Versicherungssumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro angegeben, könnte aber auch deutlich darüber liegen. "Wir gehen von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag aus", hatte der Polizeisprecher am Dienstag erklärt. Damit wäre es einer der größten Coups in der bundesdeutschen Kriminalgeschichte.

Telefon-Hotline für Kunden - Sparkasse weiter geschlossen

Die Sparkassenfiliale im Gelsenkirchener Stadtteil Buer soll unterdessen auch am Freitag geschlossen bleiben. Das teilte ein Sprecher der Bank am Neujahrstag auf Anfrage mit. Für Kunden steht demnach weiterhin eine Hotline zur Verfügung.

Über das benachbarte Parkhaus und einen Archivraum sind die Täter am Dienstag in den Tresorraum der Bankfiliale eingedrungen. Quelle: dpa

Bei dem großangelegten Millionen-Coup hatten Täter fast alle 3.250 Kunden-Schließfächer der Sparkasse aufgebrochen. Einsatzkräfte entdeckten den Einbruch am frühen Montagmorgen nach einem Alarm der Brandmeldeanlage.

Die Täter waren nach ersten Erkenntnissen durch mehrere Türen über das Parkhaus in einen Archivraum eingebrochen, von dem sie sich mit einem Spezialbohrer in den Tresorraum der Bank vorarbeiteten.

Quelle: dpa