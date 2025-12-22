  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Rahmedetalbrücke: A45 wird nach jahrelanger Sperrung freigegeben

Rahmedetalbrücke:A45 im Sauerland wird nach jahrelanger Sperrung freigegeben

|

Fast vier Jahren war im Sauerland die wichtige Nord-Süd-Achse A45 wegen einer maroden Brücke unterbrochen. Am Montag wird die Rahmedetalbrücke wieder für den Verkehr freigegeben.

Arbeiter sind auf der Rahmedetalbrücke in Einsatz

Die Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid ist wieder befahrbar.

Quelle: dpa

Vier Jahre nach der abrupten Sperrung der Rahmedetalbrücke wird am Montag eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Nordrhein-Westfalen wieder freigegeben: Die A45 durch das Sauerland.

Wegen Einsturzgefahr war die Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid im Dezember 2021 gesperrt worden.

U-Ausschuss zur Rahmedetalbrücke

Jahrelang wurde der LKW-Verkehr auf der maroden Rahmedetalbrücke falsch geleitet. In einem Untersuchungsausschuss sollte die Verantwortung von Hendrik Wüst, damals Verkehrsminister von NRW, geklärt werden.

07.07.2025 | 1:47 min

Rekordtempo beim Neubau

Der Neubau in vier Jahren gilt als rekordverdächtig für Infrastrukturprojekte hierzulande. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), der seit Mai im Amt ist, sagte dazu:

Wir können Tempo in Deutschland.

Patrick Schnieder, Bundesverkehrsminister

Als einzige Nord-Süd-Achse verbindet die A45 die Region mit dem Ruhrgebiet und Hessen.

Neue Wartungsbrücke für die alte Köhlbrandbrücke wird mit 2 Kränen unterhalb der Köhlbrandbrücke eingehängt

Straßen, Schienen, Brücken - Deutschlands Infrastrukturprojekte dauern oft Jahrzehnte. Auch, weil Planverfahren komplex sind und viele politische Akteure mitreden wollen.

14.04.2025 | 2:45 min

Hohe wirtschaftliche Schäden

Die vierjährige Sperrung hatte nach Angaben von Wirtschaftsverbänden erhebliche Folgen für Unternehmen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft beziffert den Schaden für Betriebe in der Region auf rund 1,5 Milliarden Euro.

Während der Sperrung mussten täglich 20.000 Autos und Lastwagen über kleine Umgehungsstraßen mitten durch Orte und Wohnsiedlungen fahren. Für die Anwohner bedeutete das erhebliche Belastungen durch Lärm, Abgase und Staus.

Ein Bagger mit Betonzange arbeitet nahe dem ICC am Abriss der Ringbahnbrücke.

Nach einem Bericht der Verkehrs- und Umweltorganisation T & E sind mehr als ein Drittel aller Brücken auf Autobahnen und Bundesstraßen marode und müssen saniert oder ersetzt werden.

16.04.2025 | 1:40 min

Arbeiten noch nicht abgeschlossen

Die Arbeiten an der Rahmedetalbrücke gehen weiter. Während die erste Brückenhälfte jetzt fertig ist, wird daneben an einem zweiten Brückenteil gebaut.

Ende 2026 sollen alle Arbeiten endgültig abgeschlossen sein.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das heute journal in "Der Ausblick: was am Montag wichtig wird" am 22.12.2025 ab 21:45 Uhr.
Thema
Nordrhein-Westfalen

Mehr zum Thema Verkehr

  1. Zahlreiche Autos fahren im Berufsverkehr. (Archiv)

    Bahn, Straße und in der Luft:Weihnachten mobil: Zwischen Vorfreude und Verkehrschaos

    von Tim Weber
    mit Video3:04
  2. Ein Zug der Ahrtalbahn steht auf einem Gleis im Ahrtal vor ihrer Wiedereröffnung.

    Meilenstein beim Wiederaufbau:Schienen im Rekordtempo: Die Ahrtalbahn fährt wieder

    von Christel Haas und Anna Duda
    mit Video1:29
  3. Straßenbauer sind auf der Autobahn A4-Baustelle bei Wilsdruff mit dem halbseitigen Betoneinbau beschäftigt
    FAQ

    Schwerpunkt Bayern, NRW und Hessen:Freigabe für 23 Straßenprojekte: Um diese Strecken geht es

    mit Video2:28
  4. Die Luftaufnahme zeigt Autos die über die Huntebrücke.

    450 Millionen Euro:Autobahnbrücken sollen schnell saniert werden

    mit Video1:40