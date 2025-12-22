Rahmedetalbrücke: A45 wird nach jahrelanger Sperrung freigegeben

Rahmedetalbrücke:A45 im Sauerland wird nach jahrelanger Sperrung freigegeben
Fast vier Jahren war im Sauerland die wichtige Nord-Süd-Achse A45 wegen einer maroden Brücke unterbrochen. Am Montag wird die Rahmedetalbrücke wieder für den Verkehr freigegeben.
Vier Jahre nach der abrupten Sperrung der Rahmedetalbrücke wird am Montag eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Nordrhein-Westfalen wieder freigegeben: Die A45 durch das Sauerland.
Wegen Einsturzgefahr war die Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid im Dezember 2021 gesperrt worden.
Rekordtempo beim Neubau
Der Neubau in vier Jahren gilt als rekordverdächtig für Infrastrukturprojekte hierzulande. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), der seit Mai im Amt ist, sagte dazu:
Als einzige Nord-Süd-Achse verbindet die A45 die Region mit dem Ruhrgebiet und Hessen.
Hohe wirtschaftliche Schäden
Die vierjährige Sperrung hatte nach Angaben von Wirtschaftsverbänden erhebliche Folgen für Unternehmen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft beziffert den Schaden für Betriebe in der Region auf rund 1,5 Milliarden Euro.
Während der Sperrung mussten täglich 20.000 Autos und Lastwagen über kleine Umgehungsstraßen mitten durch Orte und Wohnsiedlungen fahren. Für die Anwohner bedeutete das erhebliche Belastungen durch Lärm, Abgase und Staus.
Arbeiten noch nicht abgeschlossen
Die Arbeiten an der Rahmedetalbrücke gehen weiter. Während die erste Brückenhälfte jetzt fertig ist, wird daneben an einem zweiten Brückenteil gebaut.
Ende 2026 sollen alle Arbeiten endgültig abgeschlossen sein.
