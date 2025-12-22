Rahmedetalbrücke: A45 wird nach jahrelanger Sperrung freigegeben

Fast vier Jahren war im Sauerland die wichtige Nord-Süd-Achse A45 wegen einer maroden Brücke unterbrochen. Am Montag wird die Rahmedetalbrücke wieder für den Verkehr freigegeben.

A45 im Sauerland wird nach jahrelanger Sperrung freigegeben

Die Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid ist wieder befahrbar. Quelle: dpa

Vier Jahre nach der abrupten Sperrung der Rahmedetalbrücke wird am Montag eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Nordrhein-Westfalen wieder freigegeben: Die A45 durch das Sauerland.

Wegen Einsturzgefahr war die Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid im Dezember 2021 gesperrt worden.

Jahrelang wurde der LKW-Verkehr auf der maroden Rahmedetalbrücke falsch geleitet. In einem Untersuchungsausschuss sollte die Verantwortung von Hendrik Wüst, damals Verkehrsminister von NRW, geklärt werden. 07.07.2025 | 1:47 min

Rekordtempo beim Neubau

Der Neubau in vier Jahren gilt als rekordverdächtig für Infrastrukturprojekte hierzulande. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), der seit Mai im Amt ist, sagte dazu:

Wir können Tempo in Deutschland. „ Patrick Schnieder, Bundesverkehrsminister

Als einzige Nord-Süd-Achse verbindet die A45 die Region mit dem Ruhrgebiet und Hessen.

Straßen, Schienen, Brücken - Deutschlands Infrastrukturprojekte dauern oft Jahrzehnte. Auch, weil Planverfahren komplex sind und viele politische Akteure mitreden wollen. 14.04.2025 | 2:45 min

Hohe wirtschaftliche Schäden

Die vierjährige Sperrung hatte nach Angaben von Wirtschaftsverbänden erhebliche Folgen für Unternehmen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft beziffert den Schaden für Betriebe in der Region auf rund 1,5 Milliarden Euro.

Während der Sperrung mussten täglich 20.000 Autos und Lastwagen über kleine Umgehungsstraßen mitten durch Orte und Wohnsiedlungen fahren. Für die Anwohner bedeutete das erhebliche Belastungen durch Lärm, Abgase und Staus.

Nach einem Bericht der Verkehrs- und Umweltorganisation T & E sind mehr als ein Drittel aller Brücken auf Autobahnen und Bundesstraßen marode und müssen saniert oder ersetzt werden. 16.04.2025 | 1:40 min

Arbeiten noch nicht abgeschlossen

Die Arbeiten an der Rahmedetalbrücke gehen weiter. Während die erste Brückenhälfte jetzt fertig ist, wird daneben an einem zweiten Brückenteil gebaut.

Ende 2026 sollen alle Arbeiten endgültig abgeschlossen sein.